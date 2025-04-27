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بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-ويهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1099931228.html
الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة
الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في الجنود والعتاد على محاور عدة في... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T09:20+0000
2025-04-27T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "الطيران الحربي والمسيّر، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وخط إنتاج للطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بما في ذلك ممخازن صواريخ راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 168 منطقة.
https://sarabic.ae/20250427/بوتين-يتلقى-تقريرا-حول-تدمير-آخر-فلول-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-1099930891.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة

09:20 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 27.04.2025)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام
القوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في الجنود والعتاد على محاور عدة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "الطيران الحربي والمسيّر، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وخط إنتاج للطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بما في ذلك ممخازن صواريخ راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 168 منطقة.

ودمرت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وصاروخين "هيمارس" أمريكيي الصنع، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من نوع "إس - 200"، تم تعديلهما لقصف الأهداف الأرضية، بالإضافة إلى 124 طائرة دون طيار.

تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
بوتين يتلقى تقريرا حول تدمير آخر فلول القوات الأوكرانية في كورسك
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