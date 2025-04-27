https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-ويهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1099931228.html
الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة
الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في الجنود والعتاد على محاور عدة في... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T09:20+0000
2025-04-27T09:20+0000
2025-04-27T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "الطيران الحربي والمسيّر، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وخط إنتاج للطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بما في ذلك ممخازن صواريخ راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 168 منطقة.
https://sarabic.ae/20250427/بوتين-يتلقى-تقريرا-حول-تدمير-آخر-فلول-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-1099930891.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يدمر مستودع صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع ويستهدف قوات كييف في 168 منطقة
09:20 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 27.04.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في الجنود والعتاد على محاور عدة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "الطيران الحربي والمسيّر، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وخط إنتاج للطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، بما في ذلك ممخازن صواريخ راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 168 منطقة.
ودمرت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وصاروخين "هيمارس" أمريكيي الصنع، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من نوع "إس - 200"، تم تعديلهما لقصف الأهداف الأرضية، بالإضافة إلى 124 طائرة دون طيار.