https://sarabic.ae/20250427/بوتين-يتلقى-تقريرا-حول-تدمير-آخر-فلول-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-1099930891.html
بوتين يتلقى تقريرا حول تدمير آخر فلول القوات الأوكرانية في كورسك
بوتين يتلقى تقريرا حول تدمير آخر فلول القوات الأوكرانية في كورسك
سبوتنيك عربي
أبلغ القائم بأعمال قائد اللواء البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن آخر فلول القوات المسلحة الأوكرانية، تتعرض للدحر تباعا من... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:59+0000
2025-04-27T08:59+0000
2025-04-27T08:59+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت القناة الأولى الروسية، كلام المسؤول العسكري بالفيديو: "أيها الرفاق، أيها القائد الأعلى، لقد سيطرنا الآن على بلدة غورنال، وعززنا مواقعنا في شوارعها".وأكد القائد العسكري، أنه "في القريب العاجل، سيتم القضاء على جميع فلول العدو المتفرقة وجنوده الأفراد".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
https://sarabic.ae/20250426/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-الخطوة-التي-تلي-تحرير-مقاطعة-كورسك--1099919428.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
بوتين يتلقى تقريرا حول تدمير آخر فلول القوات الأوكرانية في كورسك
أبلغ القائم بأعمال قائد اللواء البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن آخر فلول القوات المسلحة الأوكرانية، تتعرض للدحر تباعا من قبل القوات الروسية في مقاطعة كورسك.
ونشرت القناة الأولى الروسية، كلام المسؤول العسكري بالفيديو: "أيها الرفاق، أيها القائد الأعلى، لقد سيطرنا الآن على بلدة غورنال، وعززنا مواقعنا في شوارعها".
وأضاف: "البلدة تحت سيطرتنا الكاملة... ونقوم بتطهير مناطق الغابات الواقعة غرب وجنوب بلدة غورنال".
وأكد القائد العسكري، أنه "في القريب العاجل، سيتم القضاء على جميع فلول العدو المتفرقة وجنوده الأفراد".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف
خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".