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https://sarabic.ae/20250427/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-خمس-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-خلال-الليل-1099924485.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت واعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T04:32+0000
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روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:00 إلى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
https://sarabic.ae/20250426/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1099909297.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل

04:32 GMT 27.04.2025
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت واعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:00 إلى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
أمس, 09:28 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
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