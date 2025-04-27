https://sarabic.ae/20250427/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-خمس-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-خلال-الليل-1099924485.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت واعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T04:32+0000
2025-04-27T04:32+0000
2025-04-27T04:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:00 إلى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
https://sarabic.ae/20250426/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1099909297.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يعترض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت واعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليلة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:00 إلى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.