https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الروسي-يستهدف-3-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1099839214.html
الجيش الروسي يستهدف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يستهدف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية، دمرت ثلاثة مواقع لأفراد القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي بضربة دقيقة. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T06:16+0000
2025-04-24T06:16+0000
2025-04-24T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على نقاط الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفودميتروفكا في مقاطعة سومي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--أوليشنيا-في-مقاطعة-كورسك-1099696026.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يستهدف 3 مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية، دمرت ثلاثة مواقع لأفراد القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي بضربة دقيقة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على نقاط الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفودميتروفكا في مقاطعة سومي".
وأضاف البيان: "نتيجة لضربة دقيقة نفذها طاقم طائرة "فوربوست" المسيرة، تم تدمير ثلاث نقاط تمركز لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.