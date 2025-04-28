https://sarabic.ae/20250428/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-المناوبة-تدمر-115-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099950375.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي المناوبة تدمر 115 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسي المناوبة تدمر 115 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 115 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق روسية. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T04:35+0000
2025-04-28T04:35+0000
2025-04-28T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:50 بتوقيت موسكو يوم 27 أبريل/ نيسان إلى الساعة 04:35 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 115 طائرة أوكرانية من دون طيار.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يعترض 5 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك خلال الليل
https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-ويهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1099931228.html
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روسيا, رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسي المناوبة تدمر 115 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 115 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:50 بتوقيت موسكو يوم 27 أبريل/ نيسان إلى الساعة 04:35 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 115 طائرة أوكرانية من دون طيار.
(تم تدمير) 102 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتان من دون طيار، فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة من دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق حوض البحر الأسود.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.