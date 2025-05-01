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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-الخطوط-الأمامية-لمحاور-منطقة-العملية-العسكرية--1100069818.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول الخطوط الأمامية لمحاور منطقة العملية العسكرية
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول الخطوط الأمامية لمحاور منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:40+0000
2025-05-01T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، وعددا من المدافع، وناقلة جنود مدرعة وتسع مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 445 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائراتالمسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 162منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صواريخ من طراز "جدام" و 137 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250501/مصدر-الجيش-الروسي-يقصف-مركزا-لتدريب-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1100064253.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول الخطوط الأمامية لمحاور منطقة العملية العسكرية

09:40 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 01.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف، خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، وعددا من المدافع، وناقلة جنود مدرعة وتسع مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 240 عسكريا و14 مركبة قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطة رادار من نوع "رادا" إسرائيلية الصنع ومخزن ذخيرة ومخزن إمدادات".

وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 445 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 195عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين وعددا من المركبات القتالية وعددا من المدافع".

وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين، وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائراتالمسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 162منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صواريخ من طراز "جدام" و 137 طائرة مسيرة".
القوات الروسية تدمر دبابة أبرامز بقذيفة كراسنوبول عالية الدقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
07:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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