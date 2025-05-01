https://sarabic.ae/20250501/مصدر-الجيش-الروسي-يقصف-مركزا-لتدريب-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1100064253.html

مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الروسي استهدف مركز تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كييف، حيث... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T07:14+0000

2025-05-01T07:14+0000

2025-05-01T07:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف: "في ليلة 1 أيار/مايو، تم شن هجوم على مركز التدريب، الذي يقع بين قريتي ديفيتشكي وستارويي في مقاطعة كييف".وأضاف: "في ليلة 1 مايو، وقعت غارة بالقرب من مطار بوريسبيل. وبعد سلسلة من الانفجارات، اشتعلت النيران في الغابة. ووفقًا للمصادر، كان هناك انفجار قوي - على الأرجح أنه انفجار وقود ومواد تشحيم، تم إحضارها للمعدات العسكرية. بعد الانفجار، توجهت عدة سيارات إسعاف إلى الموقع".وأشار إلى إن مجموعة جديدة من العسكريين المدربين وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك وتمركزت مع معداتها في الغابة القريبة من المطار، في انتظار إعادة تجهيزها وإعادة نشرها على خط التماس.في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسكضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا بينهم أجانب في ضواحي نيكولاييف

https://sarabic.ae/20250425/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمنشأة-سرية-تضم-خبراء-أجانب-في-كييف-1099878108.html

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