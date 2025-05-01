https://sarabic.ae/20250501/مصدر-الجيش-الروسي-يقصف-مركزا-لتدريب-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1100064253.html
مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الروسي استهدف مركز تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كييف، حيث... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T07:14+0000
2025-05-01T07:14+0000
2025-05-01T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف: "في ليلة 1 أيار/مايو، تم شن هجوم على مركز التدريب، الذي يقع بين قريتي ديفيتشكي وستارويي في مقاطعة كييف".وأضاف: "في ليلة 1 مايو، وقعت غارة بالقرب من مطار بوريسبيل. وبعد سلسلة من الانفجارات، اشتعلت النيران في الغابة. ووفقًا للمصادر، كان هناك انفجار قوي - على الأرجح أنه انفجار وقود ومواد تشحيم، تم إحضارها للمعدات العسكرية. بعد الانفجار، توجهت عدة سيارات إسعاف إلى الموقع".وأشار إلى إن مجموعة جديدة من العسكريين المدربين وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك وتمركزت مع معداتها في الغابة القريبة من المطار، في انتظار إعادة تجهيزها وإعادة نشرها على خط التماس.في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسكضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا بينهم أجانب في ضواحي نيكولاييف
https://sarabic.ae/20250425/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمنشأة-سرية-تضم-خبراء-أجانب-في-كييف-1099878108.html
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روسيا, العالم
مصدر: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الروسي استهدف مركز تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كييف، حيث كان يتم التدريب تحت إشراف مدربين مرتزقة أجانب.
وقال ليبيديف: "في ليلة 1 أيار/مايو، تم شن هجوم على مركز التدريب، الذي يقع بين قريتي ديفيتشكي وستارويي في مقاطعة كييف".
وتابع: "من المعروف أن متطوعين من وحدة القوات المسلحة الأوكرانية يتدربون في ساحة التدريب، ويعمل ضباط عسكريون أجانب كمدربين. وبعد الضربة، اندلع حريق قوي وسُمع دوي انفجار".
وأضاف: "في ليلة 1 مايو، وقعت غارة بالقرب من مطار بوريسبيل. وبعد سلسلة من الانفجارات، اشتعلت النيران في الغابة. ووفقًا للمصادر، كان هناك انفجار قوي - على الأرجح أنه انفجار وقود ومواد تشحيم، تم إحضارها للمعدات العسكرية. بعد الانفجار، توجهت عدة سيارات إسعاف إلى الموقع".
وأوضح أن المصادر قد أبلغت عدة مرات عن تمركز أفراد عسكريين أوكرانيين مدربين في دول الناتو بالقرب من مطار بوريسبيل، وأشار إلى أن ضربات سابقة قد نفذت في هذا الاتجاه.
وأشار إلى إن مجموعة جديدة من العسكريين المدربين وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك وتمركزت مع معداتها في الغابة القريبة من المطار، في انتظار إعادة تجهيزها وإعادة نشرها على خط التماس.
ورداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق صناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.