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بيارق النصر
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خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
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تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
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خبير: روسيا تنتصر بوحدتها وقوة جيشها وتسعى الى تسوية سلمية طويلة الأمد
خبير: روسيا تنتصر بوحدتها وقوة جيشها وتسعى الى تسوية سلمية طويلة الأمد
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور أحمد الزين، تصاريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الذكرى السنوية الثمانين للنصر، والتي شدد فيها على ضرورة استخلاص العبر... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T18:55+0000
2025-04-29T18:55+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "الاحتفال بذكرى النصر يشكل دلالة واضحة على أن روسيا، بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها، نجحت في ردع الغزاة، والحفاظ على استقلالها وسيادتها".وفي السياق ذاته، أشارالزين إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا فلاديمير زيلينسكي، إلى التحلي بالواقعية والاعتراف بخسارته الحرب، في مقابل الموقف الفرنسي-الأوروبي الذي يواصل التحريض بهدف استمرار استهداف روسيا". وأكد أن "تهديد الولايات المتحدة بالحرب او بالانسحاب من المفاوضات يشكل أحد أوجه السلام الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه".وفي ختام حديثه، أشار الزين إلى أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى "إعادة التوازن للاقتصاد العالمي ومواجهة الأحادية القطبية، من خلال التّصدي للهيمنة الأمريكية على اقتصادات الدول". ولفت إلى أن "روسيا والصين تقفان إلى جانب حلفائهما ضمن الحراك الدولي من أجل ترسيخ السلام والعدالة، وإبعاد شبح الحروب، وبناء عالم متعدد الأقطاب".الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقةباحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
https://sarabic.ae/20250429/ترامب-أوكرانيا-ستسحق-قريبا-1100018272.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري

خبير: روسيا تنتصر بوحدتها وقوة جيشها وتسعى الى تسوية سلمية طويلة الأمد

18:55 GMT 29.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
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تناول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور أحمد الزين، تصاريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الذكرى السنوية الثمانين للنصر، والتي شدد فيها على ضرورة استخلاص العبر من التاريخ وعدم تزويره أو تزييف الحقائق.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "الاحتفال بذكرى النصر يشكل دلالة واضحة على أن روسيا، بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها، نجحت في ردع الغزاة، والحفاظ على استقلالها وسيادتها".

وأوضح الزين أن "الحرب العسكرية فرضت على روسيا، وأن الهجمة الأمريكية-الأوروبية لم تنجح في تقويض أمنها أو استنزافها ونهب ثرواتها"، مضيفًا أن "روسيا أبدت نوايا إيجابية بإعلانها هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع ذكرى النصر، وتسعى للتوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد تنهي النزاع القائم".

وفي السياق ذاته، أشارالزين إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا فلاديمير زيلينسكي، إلى التحلي بالواقعية والاعتراف بخسارته الحرب، في مقابل الموقف الفرنسي-الأوروبي الذي يواصل التحريض بهدف استمرار استهداف روسيا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا
17:42 GMT
وأكد أن "تهديد الولايات المتحدة بالحرب او بالانسحاب من المفاوضات يشكل أحد أوجه السلام الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه".

وفي ما يتعلق بالدور الفرنسي، رأى الزين أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى تكريس نفسه كزعيم سياسي بارز، في محاولة لاستعادة المكانة الدولية لفرنسا بعد تراجعها، إلا أن استعراض القوة في تصريحاته لا يحدث أي تغيير في موازين القوى السياسية والعسكرية، وهو عاجز عن التأثير في مسار المفاوضات الروسية–الأمريكية"، مؤكدا أن "قوة فرنسا لا تقارن بالقوة العسكرية لروسيا".

وفي ختام حديثه، أشار الزين إلى أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى "إعادة التوازن للاقتصاد العالمي ومواجهة الأحادية القطبية، من خلال التّصدي للهيمنة الأمريكية على اقتصادات الدول".
ولفت إلى أن "روسيا والصين تقفان إلى جانب حلفائهما ضمن الحراك الدولي من أجل ترسيخ السلام والعدالة، وإبعاد شبح الحروب، وبناء عالم متعدد الأقطاب".
الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
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