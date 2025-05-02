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القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر، خلال الأسبوع الماضي، قاربا سريعا من طراز "ويلارد" أمريكي الصنع في... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:04+0000
2025-05-02T12:04+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة للفترة الممتدة من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو: "دمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود قاربًا سريعًا أمريكي الصنع من طراز "ويلارد"، وثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأسود، كما ألحق أضرارًا بقاربٍ آخر".بالإضافة إلى ذلك، وخلال تلك الفترة، أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وفي نفس البيان، ذكرت الوزارة: "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية".وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
https://sarabic.ae/20250428/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كامينكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099957705.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود

12:04 GMT 02.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالتدخل للقضاء على هجوم افتراضي مضاد من سفينة كبيرة مضادة للغواصات "الأميرال فينوغرادوف" خلال مناورات مشتركة لسفن أسطول المحيط الهادئ في البحر
التدخل للقضاء على هجوم افتراضي مضاد من سفينة كبيرة مضادة للغواصات الأميرال فينوغرادوف خلال مناورات مشتركة لسفن أسطول المحيط الهادئ في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر، خلال الأسبوع الماضي، قاربا سريعا من طراز "ويلارد" أمريكي الصنع في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة للفترة الممتدة من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو: "دمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود قاربًا سريعًا أمريكي الصنع من طراز "ويلارد"، وثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأسود، كما ألحق أضرارًا بقاربٍ آخر".
بالإضافة إلى ذلك، وخلال تلك الفترة، أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 36 قنبلة جوية موجهة من نوع "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما بغرض ضرب أهداف أرضية، بالإضافة إلى 1306 طائرات دون طيار".

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28 أبريل, 09:54 GMT
وفي نفس البيان، ذكرت الوزارة: "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية".
وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".
وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".
الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
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