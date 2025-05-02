https://sarabic.ae/20250502/القوات-الروسية-تدمر-قاربا-سريعا-أمريكي-الصنع-في-البحر-الأسود-1100106668.html
القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر، خلال الأسبوع الماضي، قاربا سريعا من طراز "ويلارد" أمريكي الصنع في... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:04+0000
2025-05-02T12:04+0000
2025-05-02T12:04+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة للفترة الممتدة من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو: "دمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود قاربًا سريعًا أمريكي الصنع من طراز "ويلارد"، وثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأسود، كما ألحق أضرارًا بقاربٍ آخر".بالإضافة إلى ذلك، وخلال تلك الفترة، أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وفي نفس البيان، ذكرت الوزارة: "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية".وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
https://sarabic.ae/20250428/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كامينكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099957705.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر قاربا سريعا أمريكي الصنع في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر، خلال الأسبوع الماضي، قاربا سريعا من طراز "ويلارد" أمريكي الصنع في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة للفترة الممتدة من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو: "دمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود قاربًا سريعًا أمريكي الصنع من طراز "ويلارد"، وثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأسود، كما ألحق أضرارًا بقاربٍ آخر".
بالإضافة إلى ذلك، وخلال تلك الفترة، أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 36 قنبلة جوية موجهة من نوع "جدام"، وخمسة صواريخ "هيمارس"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما بغرض ضرب أهداف أرضية، بالإضافة إلى 1306 طائرات دون طيار".
وفي نفس البيان، ذكرت الوزارة: "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية".
وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".
وأضاف
: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".