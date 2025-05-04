https://sarabic.ae/20250504/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1100143527.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضي 13 طائرة أوكرانية دون طيار فوق 3 مقاطعات. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T04:45+0000
2025-05-04T04:45+0000
2025-05-04T04:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 21:15 بتوقيت موسكو يوم 3 مايو/ أيار، إلى الساعة 05:15 بتوقيت موسكو يوم 4 مايو، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 13 طائرة بدون طيار أوكرانية".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-عدة-محاور--1100126681.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
04:45 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 04.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضي 13 طائرة أوكرانية دون طيار فوق 3 مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 21:15 بتوقيت موسكو يوم 3 مايو/ أيار، إلى الساعة 05:15 بتوقيت موسكو يوم 4 مايو، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 13 طائرة بدون طيار أوكرانية".
تم إسقاط 11 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود، وبريانسك".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.