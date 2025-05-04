صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
09:28 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 04.05.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنصة إطلاق صواريخ "نبتون".
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، ومنصة إطلاق الصواريخ المضادة للسفن "نبتون" ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من نوع جدام، وصاروخًا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 146 طائرة دون طيار.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، خسائر في تمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سادكي وميروبولسكوي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان وفولشانسك وغرانوف وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وخمسة مدافع ميدان.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا وغريغوروفكا وكوتكوفكا وبيسكي رادكوفسكي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 255 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية للمشاة و11 سيارة، وراجمة "غراد"، وثلاثة مدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 36، أمريكية الصنع ومستودعين للذخيرة.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزفانوفكا وزاريا وسيريبريانكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 عسكريًا و18 سيارة، وراجمة "غراد"، وستة مدافع ميدان، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط النار، وتم دحر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني، في مناطق ديميتروف، وميروليوبوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونوفويكونوميتشيسكوي، وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 520 جنديا ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أي إم إكس" فرنسية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات وثماني قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية والجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كومار ونوفوبول وفيدوروفكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو 185 عسكرياً، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، وأربعة مدافع ميدان، منها اثنتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق بافليفكا ومالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ميداني غربي الصنع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.