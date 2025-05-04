عربي
صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/صواريخ-روسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمطارات-ومؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1100147080.html
صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T09:28+0000
2025-05-04T09:50+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103392/34/1033923470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_344b32670f6feef4e76b3ec166d5f36b.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، ومنصة إطلاق الصواريخ المضادة للسفن "نبتون" ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، خسائر في تمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سادكي وميروبولسكوي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان وفولشانسك وغرانوف وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.كما حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا وغريغوروفكا وكوتكوفكا وبيسكي رادكوفسكي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزفانوفكا وزاريا وسيريبريانكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط النار، وتم دحر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني، في مناطق ديميتروف، وميروليوبوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونوفويكونوميتشيسكوي، وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية والجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كومار ونوفوبول وفيدوروفكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما دحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق بافليفكا ومالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ميداني غربي الصنع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.
https://sarabic.ae/20250504/مدفع-روسي-يدمر-مركز-قيادة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-المتناهية-الدقة-فيديو-1100144233.html
https://sarabic.ae/20250504/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1100143527.html
https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-عدة-محاور--1100126681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103392/34/1033923470_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aadc1abb538de0711c95b781050ce80e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

09:28 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 04.05.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنصة إطلاق صواريخ "نبتون".
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، ومنصة إطلاق الصواريخ المضادة للسفن "نبتون" ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من نوع جدام، وصاروخًا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 146 طائرة دون طيار.

كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، خسائر في تمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سادكي وميروبولسكوي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان وفولشانسك وغرانوف وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وخمسة مدافع ميدان.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
مدفع روسي يدمر مركز قيادة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" المتناهية الدقة.. فيديو
06:47 GMT
كما حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا وغريغوروفكا وكوتكوفكا وبيسكي رادكوفسكي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 255 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية للمشاة و11 سيارة، وراجمة "غراد"، وثلاثة مدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 36، أمريكية الصنع ومستودعين للذخيرة.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزفانوفكا وزاريا وسيريبريانكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 عسكريًا و18 سيارة، وراجمة "غراد"، وستة مدافع ميدان، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط النار، وتم دحر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني، في مناطق ديميتروف، وميروليوبوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونوفويكونوميتشيسكوي، وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
04:45 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 520 جنديا ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أي إم إكس" فرنسية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات وثماني قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية والجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كومار ونوفوبول وفيدوروفكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور
أمس, 10:06 GMT
وبلغت خسائر العدو 185 عسكرياً، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، وأربعة مدافع ميدان، منها اثنتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق بافليفكا ومالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ميداني غربي الصنع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала