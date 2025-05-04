https://sarabic.ae/20250504/صواريخ-روسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمطارات-ومؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1100147080.html

صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T09:28+0000

2025-05-04T09:28+0000

2025-05-04T09:50+0000

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، ومنصة إطلاق الصواريخ المضادة للسفن "نبتون" ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، خسائر في تمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سادكي وميروبولسكوي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان وفولشانسك وغرانوف وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.كما حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا وغريغوروفكا وكوتكوفكا وبيسكي رادكوفسكي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وزفانوفكا وزاريا وسيريبريانكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط النار، وتم دحر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني، في مناطق ديميتروف، وميروليوبوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونوفويكونوميتشيسكوي، وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية والجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كومار ونوفوبول وفيدوروفكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما دحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق بافليفكا ومالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ميداني غربي الصنع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة.

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رصد عسكري, روسيا