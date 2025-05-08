https://sarabic.ae/20250508/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قبل-سريان-وقف-إطلاق-النار--1100304718.html

القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار

القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T10:47+0000

2025-05-08T10:47+0000

2025-05-08T10:47+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة الأعمال القتالية الحاسمة، من تحرير بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وميروليوبوفكا، وميخائيلوفكا، ونوفايا بولتافكا، ونوفوأليكساندروفكا، وكوتلياروفكا، وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بمحاولتين لاختراق الحدود الدولية لروسيا في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلصت الوزارة في بيانها إلى أن الإجراءات التدميرية المتعمدة التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهةصواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا