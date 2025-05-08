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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250508/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قبل-سريان-وقف-إطلاق-النار--1100304718.html
القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار
القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T10:47+0000
2025-05-08T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة الأعمال القتالية الحاسمة، من تحرير بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وميروليوبوفكا، وميخائيلوفكا، ونوفايا بولتافكا، ونوفوأليكساندروفكا، وكوتلياروفكا، وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بمحاولتين لاختراق الحدود الدولية لروسيا في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلصت الوزارة في بيانها إلى أن الإجراءات التدميرية المتعمدة التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهةصواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-عدة-محاور--1100126681.html
https://sarabic.ae/20250508/الدفاع-الروسية-تسجيل-488-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-1100304644.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار

10:47 GMT 08.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة الأعمال القتالية الحاسمة، من تحرير بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وميروليوبوفكا، وميخائيلوفكا، ونوفايا بولتافكا، ونوفوأليكساندروفكا، وكوتلياروفكا، وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر البيان أن "القوات الأوكرانية خسرت نحو 510 عسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك عربات "بات يو أم جي" المدرعة المصنوعة في الولايات المتحدة، ومركبات "كيربي" المدرعة المصنوعة في تركيا، وخمس مركبات، ومدفع "بالادين" ذاتي الدفع عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومحطة "بوكوفيل-أد" للحرب الإلكترونية".

مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
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وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم. ويشمل عدم تنفيذ أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو باستخدام الطائرات دون طيار.

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الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
10:19 GMT
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بمحاولتين لاختراق الحدود الدولية لروسيا في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلصت الوزارة في بيانها إلى أن الإجراءات التدميرية المتعمدة التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا.
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
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