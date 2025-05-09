https://sarabic.ae/20250509/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-قامت-بـ4-محاولات-لاختراق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-وشنت-15-هجوما-1100348580.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بـ4 محاولات لاختراق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بـ4 محاولات لاختراق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية، وقامت بـ4 محاولات اختراق للحدود في مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T10:12+0000

2025-05-09T10:12+0000

2025-05-09T10:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af4ef4ee4957e29b05f273e9e07b0850.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بأربع محاولات لاختراق الحدود الدولية لروسيا الاتحادية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 15 هجومًا واستطلاعًا واحدًا في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وليبوفوي، وريدكودوب، ودزيرجينسك، ورومانوفكا، ونوفولينوفكا، وميروليوبوفكا، وأوليانوفكا، وإليزافيتوفكا، وترويتسكوي، وأليكسييفكا، ونوفواليكساندروفكا، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه "على طول خط التماس القتالي بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 1455 هجومًا باستخدام المدفعية، والدبابات، وقذائف الهاون، و23 منها باستخدام راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق. كما تم تسجيل 3502 غارة جوية للطائرات المسيرة، بإجمالي 5026 خرقا لوقف إطلاق النار".وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم. ويشمل عدم تنفيذ أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو باستخدام الطائرات دون طيار.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهةصواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

https://sarabic.ae/20250508/الدفاع-الروسية-تسجيل-488-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-1100304644.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا