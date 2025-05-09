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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250509/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-قامت-بـ4-محاولات-لاختراق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-وشنت-15-هجوما-1100348580.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بـ4 محاولات لاختراق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بـ4 محاولات لاختراق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية، وقامت بـ4 محاولات اختراق للحدود في مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:12+0000
2025-05-09T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بأربع محاولات لاختراق الحدود الدولية لروسيا الاتحادية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 15 هجومًا واستطلاعًا واحدًا في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وليبوفوي، وريدكودوب، ودزيرجينسك، ورومانوفكا، ونوفولينوفكا، وميروليوبوفكا، وأوليانوفكا، وإليزافيتوفكا، وترويتسكوي، وأليكسييفكا، ونوفواليكساندروفكا، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه "على طول خط التماس القتالي بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 1455 هجومًا باستخدام المدفعية، والدبابات، وقذائف الهاون، و23 منها باستخدام راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق. كما تم تسجيل 3502 غارة جوية للطائرات المسيرة، بإجمالي 5026 خرقا لوقف إطلاق النار".وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم. ويشمل عدم تنفيذ أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو باستخدام الطائرات دون طيار.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهةصواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20250508/الدفاع-الروسية-تسجيل-488-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-1100304644.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بـ4 محاولات لاختراق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما

10:12 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 10:32 GMT 09.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية، وقامت بـ4 محاولات اختراق للحدود في مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشنت 15 هجوما.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. قاموا بأربع محاولات لاختراق الحدود الدولية لروسيا الاتحادية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 15 هجومًا واستطلاعًا واحدًا في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وليبوفوي، وريدكودوب، ودزيرجينسك، ورومانوفكا، ونوفولينوفكا، وميروليوبوفكا، وأوليانوفكا، وإليزافيتوفكا، وترويتسكوي، وأليكسييفكا، ونوفواليكساندروفكا، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه "على طول خط التماس القتالي بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 1455 هجومًا باستخدام المدفعية، والدبابات، وقذائف الهاون، و23 منها باستخدام راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق. كما تم تسجيل 3502 غارة جوية للطائرات المسيرة، بإجمالي 5026 خرقا لوقف إطلاق النار".
وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي يرد بالمثل على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية لنظام كييف.
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
أمس, 10:19 GMT
وبموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت سابقًا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم. ويشمل عدم تنفيذ أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو باستخدام الطائرات دون طيار.
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
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