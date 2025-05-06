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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250506/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-105-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1100196565.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T05:00+0000
2025-05-06T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 إلى الساعة 04:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 105 طائرات مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "32 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و22 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة موسكو، و10 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بينزا، و9 أخرى فوق مقاطعة كالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وسامارا، وواحدة فوق كل من مقاطعات فلاديمير وكورسك وروستوف".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20250504/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1100143527.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

05:00 GMT 06.05.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 إلى الساعة 04:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 105 طائرات مسيرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير "32 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و22 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة موسكو، و10 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بينزا، و9 أخرى فوق مقاطعة كالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وسامارا، وواحدة فوق كل من مقاطعات فلاديمير وكورسك وروستوف".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
صواريخ روسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
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