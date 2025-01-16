https://sarabic.ae/20250116/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-لجرائم-وحشية-نفذها-قاتل-نازي-نمساوي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1096831766.html

روسيا ترفع السرية عن وثائق لجرائم وحشية نفذها قاتل نازي نمساوي في الحرب العالمية الثانية

روسيا ترفع السرية عن وثائق لجرائم وحشية نفذها قاتل نازي نمساوي في الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

شارك النازيون النمساويون، الذين كانوا يعملون في صفوف النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، بنشاط في القسوة الوحشية لإعدام المدنيين في الأراضي المحتلة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T10:23+0000

2025-01-16T10:23+0000

2025-01-16T10:23+0000

العالم

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

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أحد هؤلاء المعاقبين، الذي قام بتقطيع الضحايا الأبرياء إلى أشلاء، وكذلك تسمير الأشخاص المحكوم عليهم على الصلبان، كما هو مذكور في المواد الأرشيفية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وكانت إحدى المهام الموكلة إلى جهاز مكافحة التجسس العسكري السوفييتي المسمى بـ"سمرتش"، خلال الحرب الوطنية العظمى، هي البحث عن مجرمي الحرب النازيين وشركائهم.أثناء الاستجواب الأولي في قسم المخابرات بمقر الجيش البحري المنفصل، حاول تقديم نفسه على أنه شيوعي نمساوي، يُزعم أنه تعرض للقمع من قبل النازيين، ومع ذلك، فإن زملاءه الجنود الذين تم أسرهم معه، قدموا شهادة مختلفة تمامًا عن ماضيه.بعد ذلك، تم نقل فيورباخ إلى جهاز مكافحة التجسس سمرتش، أثناء التحقيق، أثبت المحققون أنه ارتكب شخصيًا جرائم بشعة في النمسا وبولندا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي.وتنص شهادة سمرتش التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي، على أن فيورباخ "كجلاد هو مثال يتجاوز كل ما نعرفه حتى الآن في هذا المجال"، كما تم الآن نشر محاضر استجوابات العريف في أبريل 1944.وولد مارتن فيورباخ في عام 1915 في فورتسبورغ، بالقرب من فيينا، في عائلة نجار، وتوفي والديه في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، بعد تخرجه من المدرسة، والتحق فيورباخ بالمدرسة المهنية وتعلم صناعة الأحذية.في أغسطس 1935، انضم إلى مفرزة الهجوم الثانية من فوج العاصفة رقم 69 في فيينا، في ذلك الوقت، كان الحزب الاشتراكي الوطني النمساوي يعمل بشكل غير قانوني في البلاد.وفي ربيع عام 1937، ألقي القبض على فيورباخ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، لتنظيم تجمع غير قانوني، للنازيين النمساويين في متجر الأحذية الخاص به.وقبل الحرب، شارك فيورباخ في اضطهاد النمساويين المناهضين للفاشية، وغيرهم من المعارضين للنازيين في فيينا.ولذلك، في عام 1938، وفقا لشهادته، قام شخصيا بشنق ستة أشخاص، تم القبض عليهم خلال غارة على الشيوعيين، وغيرهم من مناهضي الفاشية.واعترف قائلاً: "لقد قمت شخصياً بقطع أطراف سبعة شيوعيين".وبحسب شهادته، كان فيورباخ يحتفظ بتقويم جيب، يسجل فيه عدد الأشخاص الذين قتلهم، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1939، تم تجنيد فيورباخ في الفيرماخت كجندي.أثناء حراسة القطارات، تعاملت "المفرزة المتنقلة" التي خدم فيها فيورباخ بوحشية مع الثوار والمدنيين السوفييت، والمجريين والبولنديين واليوغوسلافيين، الذين تم أسرهم.في الفترة ما بين مرافقة المرافقة، واصلت القوات العقابية المشاركة في الأعمال الانتقامية ضد النمساويين المناهضين للفاشية في فيينا. وهكذا، شارك فيورباخ في عملية إعدام جماعية عام 1942.لم يتوقف فيورباخ عن قتل الناس خلال الإجازات؛ وخلال إحداها في ديسمبر 1940، قام شخصيًا بشنق ما يصل إلى ثمانية أشخاص، كما شارك في أعمال انتقامية أخرى ضد النمساويين المناهضين للفاشية في عامي 1941 و1943.النازية الجديدة تجوب أوكرانيا

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العالم, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية