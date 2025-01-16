روسيا ترفع السرية عن وثائق لجرائم وحشية نفذها قاتل نازي نمساوي في الحرب العالمية الثانية
© Sputnik . Yevgeny Khaldeiصور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - غنيمة حرب: مدافع بست ماسورات التابعة للقوات الألمانية النازية
© Sputnik . Yevgeny Khaldei
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شارك النازيون النمساويون، الذين كانوا يعملون في صفوف النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، بنشاط في القسوة الوحشية لإعدام المدنيين في الأراضي المحتلة.
أحد هؤلاء المعاقبين، الذي قام بتقطيع الضحايا الأبرياء إلى أشلاء، وكذلك تسمير الأشخاص المحكوم عليهم على الصلبان، كما هو مذكور في المواد الأرشيفية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وكانت إحدى المهام الموكلة إلى جهاز مكافحة التجسس العسكري السوفييتي المسمى بـ"سمرتش"، خلال الحرب الوطنية العظمى، هي البحث عن مجرمي الحرب النازيين وشركائهم.
تم تنفيذ هذه المهمة من قبل ضباط المخابرات العسكرية، مباشرة أثناء القتال، في 20 مارس/آذار، 1944، خلال معارك كيرتش، حيث تم القبض على عريف أركان فوج المشاة 213 التابع لفرقة مشاة الفيرماخت الثالثة والسبعين، مارتن فيورباخ من قبل السوفييت.
أثناء الاستجواب الأولي في قسم المخابرات بمقر الجيش البحري المنفصل، حاول تقديم نفسه على أنه شيوعي نمساوي، يُزعم أنه تعرض للقمع من قبل النازيين، ومع ذلك، فإن زملاءه الجنود الذين تم أسرهم معه، قدموا شهادة مختلفة تمامًا عن ماضيه.
بعد ذلك، تم نقل فيورباخ إلى جهاز مكافحة التجسس سمرتش، أثناء التحقيق، أثبت المحققون أنه ارتكب شخصيًا جرائم بشعة في النمسا وبولندا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي.
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وعلى وجه الخصوص، كان من الممكن إثبات أنه شنق شخصيًا 120 شخصًا، وقطع رؤوس 80 آخرين، وقتل عشرة بقطع أطرافهم، و"صلب اثنين من أيديهم وأرجلهم.
وتنص شهادة سمرتش التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي، على أن فيورباخ "كجلاد هو مثال يتجاوز كل ما نعرفه حتى الآن في هذا المجال"، كما تم الآن نشر محاضر استجوابات العريف في أبريل 1944.
وولد مارتن فيورباخ في عام 1915 في فورتسبورغ، بالقرب من فيينا، في عائلة نجار، وتوفي والديه في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، بعد تخرجه من المدرسة، والتحق فيورباخ بالمدرسة المهنية وتعلم صناعة الأحذية.
في أغسطس 1935، انضم إلى مفرزة الهجوم الثانية من فوج العاصفة رقم 69 في فيينا، في ذلك الوقت، كان الحزب الاشتراكي الوطني النمساوي يعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
وفي ربيع عام 1937، ألقي القبض على فيورباخ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، لتنظيم تجمع غير قانوني، للنازيين النمساويين في متجر الأحذية الخاص به.
في مارس 1938، بعد عملية الضم، تم إطلاق سراحه من السجن وأصبح قياديا في كتيبة العاصفة.
وقبل الحرب، شارك فيورباخ في اضطهاد النمساويين المناهضين للفاشية، وغيرهم من المعارضين للنازيين في فيينا.
ولذلك، في عام 1938، وفقا لشهادته، قام شخصيا بشنق ستة أشخاص، تم القبض عليهم خلال غارة على الشيوعيين، وغيرهم من مناهضي الفاشية.
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في المجمل، قام فيورباخ، باعتراف شخصي، بإعدام حوالي 40 شخصًا في ذلك العام، وفقًا لفويرباخ، شارك في عام 1939 في أربع عمليات إعدام لمناهضي الفاشية من فيينا، وقتل شخصيًا أكثر من 80 شخصًا.
واعترف قائلاً: "لقد قمت شخصياً بقطع أطراف سبعة شيوعيين".
وبحسب شهادته، كان فيورباخ يحتفظ بتقويم جيب، يسجل فيه عدد الأشخاص الذين قتلهم، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1939، تم تجنيد فيورباخ في الفيرماخت كجندي.
وباعتباره ابنًا لأحد المحاربين القدامى الذي توفي في الحرب العالمية الأولى، لم يتم إرساله إلى الجبهة، بل تم تسجيله في الكتيبة الثالثة من "فوج الأغراض الخاصة لحماية قطارات السكك الحديدية"، الموجود في فيينا، من هذا الفوج، شكلت القيادة الألمانية وحدات عقابية خاصة لمحاربة الثوار - "المفارز المتنقلة" التي كانت في وضع خاص.
أثناء حراسة القطارات، تعاملت "المفرزة المتنقلة" التي خدم فيها فيورباخ بوحشية مع الثوار والمدنيين السوفييت، والمجريين والبولنديين واليوغوسلافيين، الذين تم أسرهم.
لقد ارتكب جرائم في وارسو ولفوف وكييف وسمولينسك وأوديسا، كما قال فيورباخ خلال أحد الاستجوابات، في نوفمبر 1941، في لفوف، بعد هجوم الحزبين، شنق شخصيا ما يصل إلى عشرة أشخاص.
في الفترة ما بين مرافقة المرافقة، واصلت القوات العقابية المشاركة في الأعمال الانتقامية ضد النمساويين المناهضين للفاشية في فيينا. وهكذا، شارك فيورباخ في عملية إعدام جماعية عام 1942.
واعترف فيورباخ قائلاً: "على حد ما أذكر، قمت هذه المرة بشنق وقطع رؤوس 19 شخصاً، وقطعت أطراف ثلاثة وسمرت اثنين على الصلبان".
لم يتوقف فيورباخ عن قتل الناس خلال الإجازات؛ وخلال إحداها في ديسمبر 1940، قام شخصيًا بشنق ما يصل إلى ثمانية أشخاص، كما شارك في أعمال انتقامية أخرى ضد النمساويين المناهضين للفاشية في عامي 1941 و1943.