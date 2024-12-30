https://sarabic.ae/20241230/كيم-جونغ-أون-في-تهنئته-لـ-بوتين-أتمنى-أن-يكون-2025-عام-انتصار-روسيا-على-النازيين-الجدد-1096349109.html

كيم جونغ أون في تهنئته لـ "بوتين": أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد

كيم جونغ أون في تهنئته لـ "بوتين": أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمنى في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، أن... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T23:58+0000

2024-12-30T23:58+0000

2024-12-31T00:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

فلاديمير بوتين

روسيا

كوريا الشمالية

النازيون الجدد

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موسكو – سبوتنيك. وجاء في رسالة التهنئة :"تمنى الرفيق كيم جونغ أون، أن يكون العام الجديد 2025 كأول عام للنصر الحربي في القرن الحادي والعشرين، عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازيون الجدد ويحققان نصرا عظيما".وأضافت الرسالة :"الرفيق كيم جونغ أون، يهنئ بحرارة أقرب الأصدقاء والرفيق بوتين، بالعام الجديد، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن الشعب الكوري وجميع جنود وضباط القوات المسلحة للجمهورية، وأرسل التهاني الحارة إلى الشعب الروسي الشقيق، وإلى جميع جنود الجيش الروسي الشجاع".هذا وكانت قد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في وقت سابق، بأن بوتين بعث برسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد المقبل، حيث أعرب عن ثقته في أنه في عام 2025، ستواصل روسيا وكوريا الديمقراطية التعاون، كما ستعززان الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, النازيون الجدد