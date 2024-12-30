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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/كيم-جونغ-أون-في-تهنئته-لـ-بوتين-أتمنى-أن-يكون-2025-عام-انتصار-روسيا-على-النازيين-الجدد-1096349109.html
كيم جونغ أون في تهنئته لـ "بوتين": أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد
كيم جونغ أون في تهنئته لـ "بوتين": أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمنى في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، أن... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T23:58+0000
2024-12-31T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
روسيا
كوريا الشمالية
النازيون الجدد
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في رسالة التهنئة :"تمنى الرفيق كيم جونغ أون، أن يكون العام الجديد 2025 كأول عام للنصر الحربي في القرن الحادي والعشرين، عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازيون الجدد ويحققان نصرا عظيما".وأضافت الرسالة :"الرفيق كيم جونغ أون، يهنئ بحرارة أقرب الأصدقاء والرفيق بوتين، بالعام الجديد، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن الشعب الكوري وجميع جنود وضباط القوات المسلحة للجمهورية، وأرسل التهاني الحارة إلى الشعب الروسي الشقيق، وإلى جميع جنود الجيش الروسي الشجاع".هذا وكانت قد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في وقت سابق، بأن بوتين بعث برسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد المقبل، حيث أعرب عن ثقته في أنه في عام 2025، ستواصل روسيا وكوريا الديمقراطية التعاون، كما ستعززان الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة.
https://sarabic.ae/20241230/حاكم-سيفاستوبول-قواتنا-تصدت-لمحاولة-مهاجمة-مسيرات-بحرية-أوكرانية-وتم-تدمير-قارب-مسيّر-1096348976.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, النازيون الجدد
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, النازيون الجدد

كيم جونغ أون في تهنئته لـ "بوتين": أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد

23:58 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 00:40 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمنى في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، أن يكون عام 2025 عام انتصار الجيش والشعب الروسي على النازيين الجدد.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في رسالة التهنئة :"تمنى الرفيق كيم جونغ أون، أن يكون العام الجديد 2025 كأول عام للنصر الحربي في القرن الحادي والعشرين، عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازيون الجدد ويحققان نصرا عظيما".
وأضاف "أتمنى أيضًا للرفيق فلاديمير فلاديمير بوتين تحقيق نجاحات كبيرة في عمله المسؤول والشاق في قيادة الدولة، وللشعب الروسي الرخاء والرفاهية والسعادة".
وأضافت الرسالة :"الرفيق كيم جونغ أون، يهنئ بحرارة أقرب الأصدقاء والرفيق بوتين، بالعام الجديد، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن الشعب الكوري وجميع جنود وضباط القوات المسلحة للجمهورية، وأرسل التهاني الحارة إلى الشعب الروسي الشقيق، وإلى جميع جنود الجيش الروسي الشجاع".
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هذا وكانت قد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في وقت سابق، بأن بوتين بعث برسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد المقبل، حيث أعرب عن ثقته في أنه في عام 2025، ستواصل روسيا وكوريا الديمقراطية التعاون، كما ستعززان الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة.
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