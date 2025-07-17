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مؤتمر "بوتسدام".. اتفاقات السلام التي نكثها الغرب وفتحت أبواب الصراعات
مؤتمر "بوتسدام".. اتفاقات السلام التي نكثها الغرب وفتحت أبواب الصراعات
سبوتنيك عربي
في يوليو/ تموز 1945، اجتمع قادة الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، والولايات المتحدة هاري ترومان، والمملكة المتحدة كليمنت أتلي في بوتسدام لوضع أسس النظام العالمي... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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ورغم الاتفاق على نزع السلاح الكامل لألمانيا، وإنهاء النازية، والالتزام بعدم نشوب حروب جديدة في أوروبا، والاستسلام غير المشروط لليابان، سرعان ما خيبت هذه الآمال.اتفاقات بوتسدام الرئيسية:ما حدث فعليا:وبذلك، تحولت اتفاقات السلام في بوتسدام إلى بداية مرحلة من التوترات والصراعات التي شكلت النظام العالمي الجديد على نحو مختلف عما كان متفقا عليه.ميرتس وستارمر يوقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي بين لندن وبرلينالخارجية الروسية: لموسكو الحق في ضرب منشآت الدول التي تسمح لكييف بمهاجمة روسيا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مؤتمر "بوتسدام".. اتفاقات السلام التي نكثها الغرب وفتحت أبواب الصراعات

15:05 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 17.07.2025)
© Sputnik . Eugene Chaldea / الانتقال إلى بنك الصور"مؤتمر بوتسدام" الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون شرشل، ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين
مؤتمر بوتسدام الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون شرشل، ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Eugene Chaldea
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في يوليو/ تموز 1945، اجتمع قادة الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، والولايات المتحدة هاري ترومان، والمملكة المتحدة كليمنت أتلي في بوتسدام لوضع أسس النظام العالمي السلمي بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغم الاتفاق على نزع السلاح الكامل لألمانيا، وإنهاء النازية، والالتزام بعدم نشوب حروب جديدة في أوروبا، والاستسلام غير المشروط لليابان، سرعان ما خيبت هذه الآمال.

فالغرب سرعان ما بدأ الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، وأعاد تسليح ألمانيا الغربية، وانضمت إلى حلف الناتو عام 1955، مع زيادة ميزانية الدفاع ونشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا
13 يوليو, 08:43 GMT
اتفاقات بوتسدام الرئيسية:
ألمانيا: نزع السلاح الكامل، وإزالة النازية، ونزع الجيش.
مستقبل أوروبا السياسي: الالتزام بعدم وقوع حرب مجددا في القارة.
اليابان: الاستسلام غير المشروط أو التعرض لـ"دمار سريع وشامل".
ما حدث فعليا:
ألمانيا أعادت تسليح نفسها، وانضمت لحلف الناتو عام 1955، مع زيادة ميزانية الدفاع وإدخال أسلحة نووية أمريكية.
توسع الناتو شرقا ليقترب من الحدود الروسية بشكل مباشر، مخالفًا الاتفاقات السابقة.
اليابان أعادت بناء قدراتها العسكرية وزادت من إنفاقها الدفاعي بالتنسيق مع استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
النظام العالمي السلمي الذي كان هدفًا في بوتسدام تحوّل إلى سباق تسلح وتصعيد أمني بقيادة الغرب.
وبذلك، تحولت اتفاقات السلام في بوتسدام إلى بداية مرحلة من التوترات والصراعات التي شكلت النظام العالمي الجديد على نحو مختلف عما كان متفقا عليه.
ميرتس وستارمر يوقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي بين لندن وبرلين
الخارجية الروسية: لموسكو الحق في ضرب منشآت الدول التي تسمح لكييف بمهاجمة روسيا
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