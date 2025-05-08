https://sarabic.ae/20250508/تفاصيل-توقيع-وثيقة-استسلام-ألمانيا-النازية-غير-المشروط-1100214209.html

تفاصيل توقيع وثيقة استسلام ألمانيا النازية غير المشروط

تفاصيل توقيع وثيقة استسلام ألمانيا النازية غير المشروط

سبوتنيك عربي

انتهت الحرب الوطنية العظمى، التي كانت حرب تحرير الشعب السوفييتي ضد ألمانيا النازية وحلفائها وكانت جزءًا لا يتجزأ من الحرب العالمية الثانية 1939-1945، بتوقيع... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T07:00+0000

2025-05-08T07:00+0000

2025-05-08T07:00+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

بريطانيا

هتلر

العالم

الحرب العالمية الثانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1b/1048823356_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_f287f663d9f98858b04356a06b6bfba1.jpg

في الأشهر الأخيرة من النظام الفاشي في ألمانيا، كثفت قيادة هتلر محاولاتها العديدة لإنقاذ النازية من خلال إبرام سلام منفصل مع القوى الغربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعها العسكري والسياسي بعد فتح جبهة ثانية في فرنسا في يونيو/حزيران 1944. أراد الجنرالات الألمان الاستسلام للقوات الإنجليزية والأمريكية، ومواصلة الحرب مع الاتحاد السوفييتي. ولتوقيع الاستسلام في ريمس (فرنسا)، حيث كان مقر قائد قوات الحلفاء الغربية، الجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور، أرسلت القيادة الألمانية مجموعة خاصة حاولت تحقيق استسلام منفصل على الجبهة الغربية. ولكن حكومات الحلفاء لم تعتبر من الممكن الدخول في مثل هذه المفاوضات، وأعلنت أنها مستعدة لمناقشة مسألة الاستسلام الكامل للألمان، لكن المبعوث الألماني لم يكن يملك السلطة للقيام بذلك.وفي يوم 7 مايو/أيار، الساعة 2:41 صباحاً (4:41 صباحاً بتوقيت موسكو)، تم التوقيع على قانون الاستسلام (في التاريخ السوفييتي - بروتوكول الاستسلام) في ريمس. تم التوقيع على المذكرة نيابة عن القيادة العليا الألمانية من قبل ألفريد يودل، نيابة عن الجانب الإنجليزي والأمريكي من قبل الفريق أول في الجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان العامة لقوة المشاة المتحالفة والتر بيديل سميث، ونيابة عن الاتحاد السوفياتي من قبل رئيس البعثة العسكرية السوفيتية في فرنسا في مقر قوات الحلفاء، اللواء إيفان سوسلوباروف.كما تم التوقيع على القانون كشاهد من قبل نائب رئيس أركان الدفاع الوطني الفرنسي، العميد فرانسوا سيفيز. ووفقًا للوثيقة، اعتبارًا من الساعة 23:01 يوم 8 مايو/ أيار (من الساعة 01:01 يوم 9 مايو/ أيار بتوقيت موسكو)، أثناء البقاء في مناطق انتشارها، كان على القوات الألمانية وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات. ولقد تم صياغة القانون باللغة الإنجليزية، وكان النص الإنجليزي فقط هو الذي يعتبر رسميًا.اختلف محتوى وثيقة الاستسلام الموقعة في ريمس عن نص الوثيقة المعنونة "الاستسلام غير المشروط لألمانيا"، التي صاغتها ووافقت عليها اللجنة الاستشارية الأوروبية الثلاثية في اجتماعها في لندن، ثم وقّعها أعضاؤها في 25 يوليو/تموز 1944. وقد وافقت على هذه الوثيقة حكومة الولايات المتحدة في 9 أغسطس/آب 1944، وحكومة الاتحاد السوفيتي في 21 أغسطس/آب 1944، والحكومة البريطانية في 21 سبتمبر/أيلول 1944.كانت نصًا شاملًا يتألف من أربعة عشر مادة مصاغة بوضوح، والتي، بالإضافة إلى الشروط العسكرية للاستسلام، نصت أيضًا على أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا "ستكون لها السلطة العليا على ألمانيا" وستقدم مطالب سياسية وإدارية واقتصادية ومالية وعسكرية وغيرها. وعلى النقيض من ذلك، كان النص الموقع في ريمس موجزا، إذ احتوى على خمس مواد فقط، وتعامل حصريا مع مسألة استسلام الجيوش الألمانية في ساحة المعركة.وبعد توقيع قانون ريمس، اعتبرت الحرب منتهية في الغرب. وعلى هذا الأساس اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا أن يعلن زعماء القوى الثلاث رسميا النصر على ألمانيا في الثامن من مايو/أيار.وأعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفيتي، جوزيف ستالين، أن هذا القانون يجب أن يوقع رسميًا في العاصمة الألمانية برلين: "لا يمكن إلغاء المعاهدة الموقعة في ريمس، ولكن لا يمكن الاعتراف بها أيضًا. يجب أن ينفذ الاستسلام باعتباره أهم عمل تاريخي، وأن يقبل ليس على أراضي المنتصرين، بل في المكان الذي انطلق منه العدوان الفاشي في برلين، وليس بشكل أحادي، بل بالضرورة من قبل القيادة العليا لجميع دول التحالف المناهض لهتلر".وفي أعقاب هذا البيان، وافقت القيادة العليا لقوة المشاة المتحالفة على اعتبار الوثيقة الموقعة أولية وإقامة حفل التوقيع الثاني على قانون الاستسلام غير المشروط لألمانيا وقواتها المسلحة في برلين.أُسندت مهمة قبول الاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية من الجانب السوفييتي إلى نائب القائد الأعلى للجيش الأحمر، مارشال الاتحاد السوفييتي غوركي جوكوف. وصل ممثلو القيادة العليا لقوات الحلفاء إلى برلين للتوقيع على الوثيقة. تم تسليم الوفد الألماني، الذي كان يملك سلطة التوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط، إلى كارلسهورست تحت حماية الضباط البريطانيين.وفي يوم 8 مايو/ أيار، وفي تمام الساعة 24:00 بتوقيت موسكو، دخل ممثلو القيادة العليا السوفيتية، وكذلك القيادة العليا للحلفاء، القاعة المزينة بالأعلام الوطنية للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. أثناء التوقيع على القانون، كان حاضرا الجنرالات السوفييت الذين شاركت قواتهم في اقتحام برلين، فضلا عن الصحفيين السوفييت والأجانب. افتتح المارشال جوكوف الحفل، حيث رحب بممثلي الجيوش المتحالفة في برلين التي احتلها الجيش الأحمر. وبعد ذلك، بناء على أوامره، تم إدخال الوفد الألماني إلى القاعة. وبناء على اقتراح الممثل السوفييتي، قدم رئيس الوفد الألماني وثيقة صلاحياته، موقعة من قبل دونيتز.وبعد ذلك قام ممثلو القوات المتحالفة بالتوقيع. وقد وقع على القانون من الجانب الألماني كل من: رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية، المشير فيلهلم كيتل، ورئيس أركان القوات الجوية، العقيد الجنرال هانز شتومبف، والقائد العام للبحرية، الأدميرال الجنرال هانز فون فريديبورغ.تم قبول الاستسلام غير المشروط من قبل المارشال غوركي جوكوف (من الجانب السوفييتي)، وبناءً على سلطة القائد الأعلى لقوة المشاة المتحالفة، قائد القوات الجوية البريطانية المارشال آرثر تيدر. وكان توقيعا القائد العام للقوات الجوية الاستراتيجية الأمريكية الجنرال كارل سباتز، والقائد العام للجيش الفرنسي الجنرال جان دو لاتر دو تاسيني بمثابة شهود.كان نص القانون الموقع في برلين، باستثناء بعض التفاصيل البسيطة، مكررًا للوثيقة الموقعة في ريمس. وتضمن القانون أحكاماً بشأن الاستسلام غير المشروط لجميع القوات المسلحة الألمانية على الأرض وفي البحر وفي الجو تحت القيادة الألمانية، ونزع سلاح القوات الألمانية بالكامل ونقل جميع الأسلحة والممتلكات العسكرية إلى ممثلي القيادة العليا للحلفاء، وضمان تنفيذ القيادة العليا الألمانية لجميع الأوامر الإضافية الصادرة عن القيادة العليا السوفيتية والقيادة العليا لقوة المشاة المتحالفة.ونصت الوثيقة على أن النصوص الإنجليزية والروسية فقط هي النصوص المعتمدة. وتم تسليم نسخة من القانون على الفور إلى كيتل. وفي صباح يوم 9 مايو/أيار، تم تسليم نسخة أصلية أخرى من القانون بالطائرة إلى مقر القيادة العليا للجيش الأحمر.وتوجد نسخة كاملة (أي بثلاث لغات) من قانون الاستسلام العسكري لألمانيا، فضلاً عن الوثيقة الأصلية التي تحمل توقيع دونيتز، والتي تشهد على صلاحيات كيتل وفريدبورغ وستومبف، في مجموعة معاهدات القانون الدولي في أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. وتوجد نسخة أصلية أخرى من القانون في واشنطن العاصمة، في الأرشيف الوطني الأمريكي. وبعد توقيع القانون، تم حل الحكومة الألمانية، وألقت القوات الألمانية المهزومة أسلحتها بالكامل.بدأ الاحتفال بتاريخ الإعلان الرسمي عن توقيع استسلام ألمانيا (8 مايو/ أيار في أوروبا وأمريكا، 9 مايو/ أيار في الاتحاد السوفييتي) باعتباره يوم النصر في أوروبا والاتحاد السوفييتي على التوالي.وقد استنسخ الإعلان بالكامل تقريبا نص الوثيقة الخاصة بالاستسلام غير المشروط، التي وضعتها اللجنة الاستشارية الأوروبية في لندن ووافقت عليها حكومات الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا، في عام 1944.يذكر أن المبنى الذي تم فيه توقيع قانون الاستسلام الألماني، هو المتحف الألماني الروسي "برلين-كارلسهورست".روسيا ترفع السرية عن وثائق تكشف تورط وحدة النخبة النازية "براندنبورغ" بقتل الأطفال السوفييت نفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"

https://sarabic.ae/20250429/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-وثائق-أرشيفية-جديدة-تتعلق-بظروف-انتحار-هتلر-1100022794.html

https://sarabic.ae/20240621/لجنة-التحقيق-الروسية-رفض-ألمانيا-الاعتراف-بحصار-لينينغراد-باعتباره-إبادة-جماعية-له-دلالات-كبيرة-1090029928.html

https://sarabic.ae/20250506/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-رسم-هتلر-أوجه-التشابه-مع-الممارسات-التوسعية-لأمريكا-1100207129.html

https://sarabic.ae/20250502/كيف-دافع-القادة-النازيون-عن-أفكارهم-المعادية-للأجانب-من-خلال-الاستشهاد-بالممارسات-العنصرية-1100105208.html

https://sarabic.ae/20250427/إم-إل---20-سلاح-النصر-الذي-استخدمه-الجيش-الأحمر-لسحق-الرايخ-الـ-3-النازي-1099939454.html

https://sarabic.ae/20250424/ماذا-لو-انتصر-هتلر-مشروع-مرعب-يحيي-كابوسا-تاريخيا-1099851029.html

https://sarabic.ae/20250416/معركة-برلين-التي-غيرت-الموازين-من-16-أبريل-إلى-8-مايو-عام-1945-1099586971.html

https://sarabic.ae/20250401/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-ولماذا-أراد-هتلر-تكرار-الممارسات-التوسعية-للولايات-المتحدة؟-1099126057.html

https://sarabic.ae/20241220/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تكشف-عن-وثيقة-حول-التعاون-بين-الولايات-المتحدة-والرايخ-الثالث-1095993166.html

https://sarabic.ae/20241209/روسيا-تكشف-للعلن-أرشيفا-مروعا-للنازيين-والقوميين-الأوكران-في-الحرب-العالمية-الثانية-1095618644.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا, هتلر, العالم, الحرب العالمية الثانية