تفاصيل توقيع وثيقة استسلام ألمانيا النازية غير المشروط
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انتهت الحرب الوطنية العظمى، التي كانت حرب تحرير الشعب السوفييتي ضد ألمانيا النازية وحلفائها وكانت جزءًا لا يتجزأ من الحرب العالمية الثانية 1939-1945، بتوقيع وثيقة استسلام القوات المسلحة الألمانية في ليلة 9 مايو/ أيار 1945.
في الأشهر الأخيرة من النظام الفاشي في ألمانيا، كثفت قيادة هتلر محاولاتها العديدة لإنقاذ النازية من خلال إبرام سلام منفصل مع القوى الغربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعها العسكري والسياسي بعد فتح جبهة ثانية في فرنسا في يونيو/حزيران 1944.
أراد الجنرالات الألمان الاستسلام للقوات الإنجليزية والأمريكية، ومواصلة الحرب مع الاتحاد السوفييتي. ولتوقيع الاستسلام في ريمس (فرنسا)، حيث كان مقر قائد قوات الحلفاء الغربية، الجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور، أرسلت القيادة الألمانية مجموعة خاصة حاولت تحقيق استسلام منفصل على الجبهة الغربية. ولكن حكومات الحلفاء لم تعتبر من الممكن الدخول في مثل هذه المفاوضات، وأعلنت أنها مستعدة لمناقشة مسألة الاستسلام الكامل للألمان، لكن المبعوث الألماني لم يكن يملك السلطة للقيام بذلك.
29 أبريل, 22:15 GMT
ولمواصلة المفاوضات، وصل رئيس هيئة الأركان العملياتية للقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية، العقيد الجنرال ألفريد يودل، إلى ريمس على متن طائرة أمريكية، ووافق على التوقيع النهائي على وثيقة الاستسلام، بعد أن حصل أولاً على الإذن من القيادة الألمانية. ومع ذلك، فإن التفويض الممنوح ليودل احتفظ بالصياغة اللازمة لإبرام "اتفاقية هدنة مع مقر الجنرال أيزنهاور".
وفي يوم 7 مايو/أيار، الساعة 2:41 صباحاً (4:41 صباحاً بتوقيت موسكو)، تم التوقيع على قانون الاستسلام (في التاريخ السوفييتي - بروتوكول الاستسلام) في ريمس. تم التوقيع على المذكرة نيابة عن القيادة العليا الألمانية من قبل ألفريد يودل، نيابة عن الجانب الإنجليزي والأمريكي من قبل الفريق أول في الجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان العامة لقوة المشاة المتحالفة والتر بيديل سميث، ونيابة عن الاتحاد السوفياتي من قبل رئيس البعثة العسكرية السوفيتية في فرنسا في مقر قوات الحلفاء، اللواء إيفان سوسلوباروف.
21 يونيو 2024, 08:23 GMT
كما تم التوقيع على القانون كشاهد من قبل نائب رئيس أركان الدفاع الوطني الفرنسي، العميد فرانسوا سيفيز. ووفقًا للوثيقة، اعتبارًا من الساعة 23:01 يوم 8 مايو/ أيار (من الساعة 01:01 يوم 9 مايو/ أيار بتوقيت موسكو)، أثناء البقاء في مناطق انتشارها، كان على القوات الألمانية وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات. ولقد تم صياغة القانون باللغة الإنجليزية، وكان النص الإنجليزي فقط هو الذي يعتبر رسميًا.
اختلف محتوى وثيقة الاستسلام الموقعة في ريمس عن نص الوثيقة المعنونة "الاستسلام غير المشروط لألمانيا"، التي صاغتها ووافقت عليها اللجنة الاستشارية الأوروبية الثلاثية في اجتماعها في لندن، ثم وقّعها أعضاؤها في 25 يوليو/تموز 1944. وقد وافقت على هذه الوثيقة حكومة الولايات المتحدة في 9 أغسطس/آب 1944، وحكومة الاتحاد السوفيتي في 21 أغسطس/آب 1944، والحكومة البريطانية في 21 سبتمبر/أيلول 1944.
كانت نصًا شاملًا يتألف من أربعة عشر مادة مصاغة بوضوح، والتي، بالإضافة إلى الشروط العسكرية للاستسلام، نصت أيضًا على أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا "ستكون لها السلطة العليا على ألمانيا" وستقدم مطالب سياسية وإدارية واقتصادية ومالية وعسكرية وغيرها. وعلى النقيض من ذلك، كان النص الموقع في ريمس موجزا، إذ احتوى على خمس مواد فقط، وتعامل حصريا مع مسألة استسلام الجيوش الألمانية في ساحة المعركة.
ولم يكن لدى الممثل السوفييتي الذي وقع على القانون، الجنرال سوسلوباروف، الوقت الكافي لتلقي التعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة بسبب ضيق الوقت، لذلك أضاف ملاحظة إلى القانون، ذكرت أن هذه الوثيقة المتعلقة بالاستسلام العسكري "لا تستبعد التوقيع في المستقبل على قانون استسلام آخر أكثر كمالاً لألمانيا، إذا أعلنت أي حكومة حليفة ذلك".
وبعد توقيع قانون ريمس، اعتبرت الحرب منتهية في الغرب. وعلى هذا الأساس اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا أن يعلن زعماء القوى الثلاث رسميا النصر على ألمانيا في الثامن من مايو/أيار.
ولم توافق الحكومة السوفييتية على ذلك وطالبت بتوقيع وثيقة رسمية للاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية، لأن العمليات العسكرية على الجبهة السوفييتية الألمانية كانت لا تزال مستمرة. والجانب الألماني، الذي اضطر إلى التوقيع على قانون ريمس، انتهكه على الفور.
وأعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفيتي، جوزيف ستالين، أن هذا القانون يجب أن يوقع رسميًا في العاصمة الألمانية برلين: "لا يمكن إلغاء المعاهدة الموقعة في ريمس، ولكن لا يمكن الاعتراف بها أيضًا. يجب أن ينفذ الاستسلام باعتباره أهم عمل تاريخي، وأن يقبل ليس على أراضي المنتصرين، بل في المكان الذي انطلق منه العدوان الفاشي في برلين، وليس بشكل أحادي، بل بالضرورة من قبل القيادة العليا لجميع دول التحالف المناهض لهتلر".
27 أبريل, 14:11 GMT
وفي أعقاب هذا البيان، وافقت القيادة العليا لقوة المشاة المتحالفة على اعتبار الوثيقة الموقعة أولية وإقامة حفل التوقيع الثاني على قانون الاستسلام غير المشروط لألمانيا وقواتها المسلحة في برلين.
وبما أنه لم يكن من السهل العثور على مبنى متبقي في العاصمة الألمانية المدمرة، فقد تقرر إجراء حفل توقيع القانون في ضاحية كارلسهورست في برلين، في المبنى الذي كان يضم في السابق نادي الضباط في مدرسة الهندسة العسكرية الألمانية. وقد تم إعداد غرفة لهذا الغرض.
أُسندت مهمة قبول الاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية من الجانب السوفييتي إلى نائب القائد الأعلى للجيش الأحمر، مارشال الاتحاد السوفييتي غوركي جوكوف. وصل ممثلو القيادة العليا لقوات الحلفاء إلى برلين للتوقيع على الوثيقة. تم تسليم الوفد الألماني، الذي كان يملك سلطة التوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط، إلى كارلسهورست تحت حماية الضباط البريطانيين.
24 أبريل, 12:04 GMT
وفي يوم 8 مايو/ أيار، وفي تمام الساعة 24:00 بتوقيت موسكو، دخل ممثلو القيادة العليا السوفيتية، وكذلك القيادة العليا للحلفاء، القاعة المزينة بالأعلام الوطنية للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. أثناء التوقيع على القانون، كان حاضرا الجنرالات السوفييت الذين شاركت قواتهم في اقتحام برلين، فضلا عن الصحفيين السوفييت والأجانب. افتتح المارشال جوكوف الحفل، حيث رحب بممثلي الجيوش المتحالفة في برلين التي احتلها الجيش الأحمر. وبعد ذلك، بناء على أوامره، تم إدخال الوفد الألماني إلى القاعة. وبناء على اقتراح الممثل السوفييتي، قدم رئيس الوفد الألماني وثيقة صلاحياته، موقعة من قبل دونيتز.
وقد سئل الوفد الألماني بعد ذلك عما إذا كان بحوزته وثيقة الاستسلام غير المشروط وما إذا كان قد قام بدراستها. وبعد الإجابة الإيجابية، قام ممثلو القوات المسلحة الألمانية، تحت إشراف المارشال جوكوف، بالتوقيع على القانون، الذي تم إعداده في تسع نسخ (ثلاث نسخ باللغة الروسية، وثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، وثلاث نسخ باللغة الألمانية).
وبعد ذلك قام ممثلو القوات المتحالفة بالتوقيع. وقد وقع على القانون من الجانب الألماني كل من: رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية، المشير فيلهلم كيتل، ورئيس أركان القوات الجوية، العقيد الجنرال هانز شتومبف، والقائد العام للبحرية، الأدميرال الجنرال هانز فون فريديبورغ.
16 أبريل, 07:33 GMT
تم قبول الاستسلام غير المشروط من قبل المارشال غوركي جوكوف (من الجانب السوفييتي)، وبناءً على سلطة القائد الأعلى لقوة المشاة المتحالفة، قائد القوات الجوية البريطانية المارشال آرثر تيدر. وكان توقيعا القائد العام للقوات الجوية الاستراتيجية الأمريكية الجنرال كارل سباتز، والقائد العام للجيش الفرنسي الجنرال جان دو لاتر دو تاسيني بمثابة شهود.
كان نص القانون الموقع في برلين، باستثناء بعض التفاصيل البسيطة، مكررًا للوثيقة الموقعة في ريمس. وتضمن القانون أحكاماً بشأن الاستسلام غير المشروط لجميع القوات المسلحة الألمانية على الأرض وفي البحر وفي الجو تحت القيادة الألمانية، ونزع سلاح القوات الألمانية بالكامل ونقل جميع الأسلحة والممتلكات العسكرية إلى ممثلي القيادة العليا للحلفاء، وضمان تنفيذ القيادة العليا الألمانية لجميع الأوامر الإضافية الصادرة عن القيادة العليا السوفيتية والقيادة العليا لقوة المشاة المتحالفة.
وأكدت الوثيقة الجديدة أخيرًا الشروط الموقعة في ريمس لوقف الأعمال العدائية ونزع سلاح الفيرماخت بالكامل اعتبارًا من الساعة 23:01 بتوقيت ألمانيا يوم 8 مايو/ أيار. كما تضمنت بندًا ينص على استبدال النص الموقع بـ"وثيقة استسلام عامة أخرى".
ونصت الوثيقة على أن النصوص الإنجليزية والروسية فقط هي النصوص المعتمدة. وتم تسليم نسخة من القانون على الفور إلى كيتل. وفي صباح يوم 9 مايو/أيار، تم تسليم نسخة أصلية أخرى من القانون بالطائرة إلى مقر القيادة العليا للجيش الأحمر.
وانتهت إجراءات توقيع الاستسلام يوم 8 مايو/أيار في الساعة 22:43 بتوقيت ألمانيا (9 مايو/أيار في الساعة 00:43 بتوقيت موسكو). وأخيراً، أقيم حفل استقبال كبير في نفس المبنى لممثلي الحلفاء والضيوف، والذي استمر حتى الصباح. علم الشعب السوفييتي بنهاية الحرب الوطنية العظمى من تقرير مكتب الإعلام السوفييتي، بتاريخ 9 مايو/ أيار 1945 في الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت موسكو.
وتوجد نسخة كاملة (أي بثلاث لغات) من قانون الاستسلام العسكري لألمانيا، فضلاً عن الوثيقة الأصلية التي تحمل توقيع دونيتز، والتي تشهد على صلاحيات كيتل وفريدبورغ وستومبف، في مجموعة معاهدات القانون الدولي في أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. وتوجد نسخة أصلية أخرى من القانون في واشنطن العاصمة، في الأرشيف الوطني الأمريكي. وبعد توقيع القانون، تم حل الحكومة الألمانية، وألقت القوات الألمانية المهزومة أسلحتها بالكامل.
20 ديسمبر 2024, 07:12 GMT
بدأ الاحتفال بتاريخ الإعلان الرسمي عن توقيع استسلام ألمانيا (8 مايو/ أيار في أوروبا وأمريكا، 9 مايو/ أيار في الاتحاد السوفييتي) باعتباره يوم النصر في أوروبا والاتحاد السوفييتي على التوالي.
وفي 5 يونيو/ حزيران 1945، في برلين، وقع القادة الأربعة للحلفاء على إعلان هزيمة ألمانيا وتولي السلطة العليا بألمانيا من قبل حكومات الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة والحكومة المؤقتة لفرنسا، والذي حل محل قانون استسلام ألمانيا.
9 ديسمبر 2024, 07:16 GMT
وقد استنسخ الإعلان بالكامل تقريبا نص الوثيقة الخاصة بالاستسلام غير المشروط، التي وضعتها اللجنة الاستشارية الأوروبية في لندن ووافقت عليها حكومات الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا، في عام 1944.
يذكر أن المبنى الذي تم فيه توقيع قانون الاستسلام الألماني، هو المتحف الألماني الروسي "برلين-كارلسهورست".