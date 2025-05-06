https://sarabic.ae/20250506/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-رسم-هتلر-أوجه-التشابه-مع-الممارسات-التوسعية-لأمريكا-1100207129.html
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف رسم هتلر أوجه التشابه مع الممارسات التوسعية لأمريكا
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف رسم هتلر أوجه التشابه مع الممارسات التوسعية لأمريكا
سبوتنيك عربي
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف رسم أدولف هتلر أوجه التشابه مع الممارسات التوسعية الأمريكية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:09+0000
2025-05-06T11:09+0000
2025-05-06T11:09+0000
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وقال ياكوفليف: "كثيرا ما كانت قمة هرم السلطة في الرايخ الثالث تعقد مقارنات بين المجال الحيوي في الشرق والغرب الأمريكي، وكان هتلر من أبرز من تبنى هذا الطرح".كما قال هتلر: " نحن نأكل القمح الكندي، دون أن نفكر في الهنود الحمر"، وفيها أقام هتلر مقارنات بين شرق أوروبا وأمريكا الشمالية.وحسب ياكوفليف، الإشارة إلى نهر ميسيسيبي مهمة جدا، لأن هذا النهر، في مرحلة معينة كان يشكل الحد الفاصل بين عالم المستوطنين وعالم السكان الأصليين- الهنود الحمر".
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أخبار ألمانيا النازية, جرائم النازية الأوكرانية, الذكرى الثمانين للنصر, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ألمانيا النازية, جرائم النازية الأوكرانية, الذكرى الثمانين للنصر, تقارير سبوتنيك, حصري
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف رسم هتلر أوجه التشابه مع الممارسات التوسعية لأمريكا
حصري
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف رسم أدولف هتلر أوجه التشابه مع الممارسات التوسعية الأمريكية.
وقال ياكوفليف: "كثيرا ما كانت قمة هرم السلطة في الرايخ الثالث تعقد مقارنات بين المجال الحيوي في الشرق والغرب الأمريكي، وكان هتلر من أبرز من تبنى هذا الطرح".
وأشار إلى عبارات قالها هتلر، على سبيل المثال: "لدينا مهمة واحدة فقط – تحقيق التجربة عبر إعادة توطين الألمان، وسنتعامل مع السكان الأصليين كما تم التعامل مع الهنود الحمر".
كما قال هتلر: " نحن نأكل القمح الكندي، دون أن نفكر في الهنود الحمر"، وفيها أقام هتلر مقارنات بين شرق أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال هتلر أيضا: "ميسيسيبي الخاص بنا سيكون نهر الفولغا، وليس النيجر"، ويؤكد ياكوفليف أن "هتلر كان يقصد أن ألمانيا لا تحتاج إلى مستعمرة فيما وراء البحار، بل إلى مستعمرة على أراض متصلة مباشرة بها، ضمن القارة ذاتها".
وحسب ياكوفليف، الإشارة إلى نهر ميسيسيبي مهمة جدا، لأن هذا النهر، في مرحلة معينة كان يشكل الحد الفاصل بين عالم المستوطنين وعالم السكان الأصليين- الهنود الحمر".