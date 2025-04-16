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أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
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https://sarabic.ae/20250416/معركة-برلين-التي-غيرت-الموازين-من-16-أبريل-إلى-8-مايو-عام-1945-1099586971.html
معركة برلين التي غيرت الموازين.. من 16 أبريل إلى 8 مايو عام 1945
معركة برلين التي غيرت الموازين.. من 16 أبريل إلى 8 مايو عام 1945
سبوتنيك عربي
سجل التاريخ إحدى أضخم المعارك في العالم من حيث تعداد الجنود المشاركين والمعدات ضمن خط جبهة لا يتجاوز طوله 385 كيلومترا فقط، والتي بدأت في 16 أبريل 1945 واستمرت... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, العالم, روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر, أدولف هتلر, جوزيف ستالين, برلين, инфографика
انفوجرافيك, العالم, روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر, أدولف هتلر, جوزيف ستالين, برلين, инфографика

معركة برلين التي غيرت الموازين.. من 16 أبريل إلى 8 مايو عام 1945

07:33 GMT 16.04.2025
تابعنا عبر
سجل التاريخ إحدى أضخم المعارك في العالم من حيث تعداد الجنود المشاركين والمعدات ضمن خط جبهة لا يتجاوز طوله 385 كيلومترا فقط، والتي بدأت في 16 أبريل 1945 واستمرت إلى 8 مايو من نفس العام، نُفذت فيها أكثر من 7500 طلعة جوية من قبل سلاح الجو لدى الجيش الأحمر، والتي انتهت بتوقيع القوات النازية على استسلام غير مشروط.
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