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كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية
كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية
سبوتنيك عربي
"احتلت الولايات المتحدة فضاءها الحيوي من خلال الثورات والحروب والإبادة الجماعية"، هذه كانت العبارة الأخيرة التي قالها هيرمان جورينج، الذي يعد ثاني أقوى شخصية... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T11:04+0000
2025-05-02T11:04+0000
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وخلال "محاكمات نورمبرغ" لكبار القادة النازيين، حاول أحد مجرمي الحرب الدفاع عن أفكاره المعادية للأجانب من خلال الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفسها كانت لديها قوانين عنصرية في ذلك الوقت تميز حتى ضد الجنود الأمريكيين من أصل أفريقي، المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تميز ضد النازيين البيض المهزومين.وفي هذا الفيديو من السلسلة الحصرية لـ"سبوتنيك"، التي تحمل عنوان "الجذور الأمريكية للنازية الألمانية، الجزء العاشر: كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية"، يكشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، تفاصيل غريبة من مذكرات عالم النفس غوستاف جيلبرت، الذي اعترف له غورينغ بأن العنصرية التي كانت موجودة في الرايخ الثالث كانت مستوحاة من العنصرية الأمريكية.
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كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية

11:04 GMT 02.05.2025
© Sputnikكيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية
كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik
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"احتلت الولايات المتحدة فضاءها الحيوي من خلال الثورات والحروب والإبادة الجماعية"، هذه كانت العبارة الأخيرة التي قالها هيرمان جورينج، الذي يعد ثاني أقوى شخصية في التسلسل الهرمي النازي، في خطابه الأخير قبل إعدامه.
وخلال "محاكمات نورمبرغ" لكبار القادة النازيين، حاول أحد مجرمي الحرب الدفاع عن أفكاره المعادية للأجانب من خلال الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفسها كانت لديها قوانين عنصرية في ذلك الوقت تميز حتى ضد الجنود الأمريكيين من أصل أفريقي، المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تميز ضد النازيين البيض المهزومين.
وفي هذا الفيديو من السلسلة الحصرية لـ"سبوتنيك"، التي تحمل عنوان "الجذور الأمريكية للنازية الألمانية، الجزء العاشر: كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية"، يكشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، تفاصيل غريبة من مذكرات عالم النفس غوستاف جيلبرت، الذي اعترف له غورينغ بأن العنصرية التي كانت موجودة في الرايخ الثالث كانت مستوحاة من العنصرية الأمريكية.
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