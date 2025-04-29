https://sarabic.ae/20250429/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-وثائق-أرشيفية-جديدة-تتعلق-بظروف-انتحار-هتلر-1100022794.html

الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر

الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر

سبوتنيك عربي

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T22:15+0000

2025-04-29T22:15+0000

2025-04-30T09:07+0000

هتلر

أخبار هتلر

روسيا

عيد النصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/02/1022420233_0:249:2138:1452_1920x0_80_0_0_b659742dd1352f1a670693414a076a5b.jpg

وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.الأيام الأخيرة للرايخ الثالثبدأت عملية هجوم برلين في 16 أبريل 1945، وبالفعل اقتحمت قوات الجيش الأحمر في 21 أبريل الضواحي الشمالية الشرقية لبرلين. أصبح الاستيلاء على عاصمة الرايخ الثالث في أبريل 1945 وهزيمة ألمانيا النازية تتويجًا للحرب الوطنية العظمى. في الثلاثين من أبريل عام 1945، بدأ الجيش الأحمر القتال في منطقة الحي الحكومي والمستشارية الإمبراطورية في ملجأ تحت الأرض ("فوهرربانكر")، حيث كان مستشار الرايخ أدولف هتلر وأعوانه مختبئين. وفي نفس اليوم، انتحر الزعيم النازي وزوجته إيفا براون.في الأول من مايو، انتحر أيضًا وزير دعاية هتلر جوزيف جوبلز وزوجته ماجدة اللذان كانا هناك أيضًا، بعد أن قتلا أطفالهما الستة قبل ذلك. في ليلة 2 مايو، حاول القادة النازيون الباقون في مخبأ فوهرربانك بقيادة الرايخسلايتر مارتن بورمان، وحراس هتلر الشخصيين وموظفي الخدمة في عدة مجموعات الهروب من الحصار. قُتل العديد من أولئك الذين شاركوا في عملية الاختراق (بما في ذلك بورمان) أو تم أسرهم من قبل وحدات الجيش الأحمر.عشية اقتحام برلين، نظمت أجهزة أمن الدولة السوفيتية أعمال البحث عن مجرمي الحرب النازيين. ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمليات مركزية (COG) في برلين تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف، نائب رئيس إدارة مكافحة التجسس (CDI) "سميرش" التابعة للجبهة البيلاروسية الأولى، تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف.تم اعتقال العديد من الأشخاص من الدائرة المقربة من هتلر من قبل مجموعات فرق العمل التابعة لجهاز المخابرات السوفيتية "سميرش". وكان من بينهم قائد الدفاع عن برلين، جنرال المدفعية هلموت فايدلينج؛ والطيار الشخصي لهتلر وقائد السرب الحكومي، قائد سرب قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة هانز باور؛ ورئيس جهاز الأمن الإمبراطوري (حراسة كبار مسؤولي الدولة والحزب)، الفريق أول هانز راتنهوبر من قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة نائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ ونائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ والعميد فيلهلم مونكه قائد قوات الأمن الخاصة ورئيس منطقة الدفاع المركزية في برلين؛ وقائد قوات الأمن الخاصة هاينز لينج، كبير خدم الفوهرر؛ وقائد قوات الأمن الخاصة أوتو غونشه، المساعد الشخصي لهتلر؛ وآخرين.انتحار هتلرفي الخامس من مايو/أيار 1945، في حديقة المستشارية الإمبراطورية، عثر ضباط من الكتيبة "سميرش" التابعة لفيلق البندقية رقم 79 من جيش الصدمة الثالث التابع للجبهة البيلاروسية الأولى على جثتي رجل وامرأة محترقتين بشدة في حفرة من قنبلة جوية. كانت الجثتان على بُعد ثلاثة أمتار من مدخل ملجأ مغطى بطبقة من التراب.في 8 مايو 1945، كان تقرير الطب الشرعي عن جثة رجل يُعتقد أنه هتلر جاهزًا. من بين أمور أخرى، قام الخبراء بفحص "الفكين مع عدد كبير من الجسور الاصطناعية والتيجان والحشوات". في العاشر من مايو 1945، تم استجواب "كاثي غويسرمان"، مساعد طبيب الأسنان الشخصي لهتلر، البروفيسور "هوغو بلاشكه". وفي 11 مايو 1945، أدلى فني الأسنان فريتز إيكتمان، الذي كان يقوم بصنع أطقم الأسنان لهتلر، بشهادته."قدم كلا الشاهدين وصفًا تفصيليًا لأسنان هتلر. تطابقت الملامح المميزة للجسور والتيجان وحشوات الأسنان تمامًا مع ما هو مدون في سجلات الأسنان والأشعة السينية المتاحة لمحققي "سميرش". وقد تم عرض الفكين المأخوذين من جمجمة الرجل على كل منهما على حدة للتعرف عليهما. وقد اعترف غيزرمان وإيشتمان" دون تردد بأن الفكين يعودان لمستشار الرايخ أدولف هتلر.في العاشر من مايو 1945، في موسكو، تم وضع مساعد هتلر الشخصي غونشيه في زنزانة في السجن مع اثنين من أسرى الحرب الألمان: العقيدين آرثر شفارتس وهاينريش غوتلوب ريملينغر. وبعد مرور أسبوع، في 17 مايو، كتب العقيد ريملنغر إفادة للمحقق ذكر فيها المعلومات التي تلقاها من غونشيه. ووفقًا لريملنغر، فقد تمكن هو وشفارتس من إقناع غونشيه بأن "الأحداث في ألمانيا، وخاصة انتحار هتلر، حررته من القسم الذي أقسمه للفوهرر، والآن، وبعد الهزيمة الكاملة لألمانيا والنظام الاشتراكي الوطني، لم يكن هناك سبب لإخفاء الأحداث التي وقعت في مقر القيادة عن الروس، حيث إنها أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.تقليد البطولةوقال راتنهوبر: "أخبرني لينج أنه تلقى أمرًا من هتلر اليوم بمغادرة الغرفة وإذا لم يسمع أي شيء خلال عشر دقائق أن يدخل الغرفة مرة أخرى وينفذ أمره. وبما أنه في هذا الوقت كان قد وضع مسدس هتلر على الطاولة في المقدمة، فقد اتضح لي ما كان يقصده بأمر الفوهرر الأشد ومن أين جاءت بقعة الدم على السجادة".ووفقًا للمحقق، استنادًا إلى ما سبق، فقد استنتج أنه بعد 10 دقائق من انتحار هتلر أطلق لينج النار عليه. وقد لاحظت لجنة التحقيقات القضائية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي أن لينج أراد بذلك "إضفاء طابع البطولة على موت هتلر".وفقًا لما ذكره لينج، "بعد ظهر يوم 30 أبريل، في الساعة الرابعة إلا ربع، جاء هتلر إلى مكتب غوبلز لتوديعه. كنت في غرفة الاستقبال. أراد غوبلز أن يدعو هتلر إلى غرفته، لكن هتلر رفض، مشيرًا إلى أن قراره غير قابل للتغيير. قام بتوديع السيدة غوبلز والدكتور غوبلز وانسحب عائدًا إلى مكتبه. تبعته أنا والزعيم كروغر. قال هتلر إنه يجب أن نحاول اختراق الغرب لنقع في أيدي الحلفاء. وذكرني مرة أخرى بمهمتي وبصورة فريدريك العظيم. فأعربت له عن إخلاصي له ووعدته بأن أظل مخلصاً له في التفكير. ثم غادرنا أنا وكروغر المكتب".وادعى لينج في شهادته أنه قام مع بورمان بلف جثة هتلر في بطانية لنقلها إلى الحديقة. ثم تم نقل جثة إيفا براون إلى هناك أيضًا.وأضاف: "لا يمكن أن يكون شبيه هتلر قد انتحر لأنه، لم يكن لهتلر شبيه، وكان من المستحيل أن يغادر هتلر الغرفة لأنه لم يكن هناك سوى مخرج واحد فقط من الغرفة".في أغسطس/آب 1948، أُطلق سراح لينجه وجونشه من السجن، وحتى خريف عام 1949 كانا منخرطين في العمل "الأدبي"، يتذكران خدمتهما في حاشية هتلر.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف دفعت حروب أمريكا ضد هتلر لتكرار "القدر المحتوم" في أوروباالجذور الأمريكية للنازية الألمانية: ارتباط صادم بين سياسات الاستعمار الأمريكية وجرائم النظام النازي

https://sarabic.ae/20250424/ماذا-لو-انتصر-هتلر-مشروع-مرعب-يحيي-كابوسا-تاريخيا-1099851029.html

https://sarabic.ae/20250422/كيف-أثرت-أفلام-الغرب-الأمريكي-في-جمالية-ودعاية-النازية؟-1099793646.html

https://sarabic.ae/20250416/معركة-برلين-التي-غيرت-الموازين-من-16-أبريل-إلى-8-مايو-عام-1945-1099586971.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر