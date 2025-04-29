https://sarabic.ae/20250429/الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-وثائق-أرشيفية-جديدة-تتعلق-بظروف-انتحار-هتلر-1100022794.html
الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T22:15+0000
2025-04-29T22:15+0000
2025-04-30T09:07+0000
هتلر
أخبار هتلر
روسيا
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وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.الأيام الأخيرة للرايخ الثالثبدأت عملية هجوم برلين في 16 أبريل 1945، وبالفعل اقتحمت قوات الجيش الأحمر في 21 أبريل الضواحي الشمالية الشرقية لبرلين. أصبح الاستيلاء على عاصمة الرايخ الثالث في أبريل 1945 وهزيمة ألمانيا النازية تتويجًا للحرب الوطنية العظمى. في الثلاثين من أبريل عام 1945، بدأ الجيش الأحمر القتال في منطقة الحي الحكومي والمستشارية الإمبراطورية في ملجأ تحت الأرض ("فوهرربانكر")، حيث كان مستشار الرايخ أدولف هتلر وأعوانه مختبئين. وفي نفس اليوم، انتحر الزعيم النازي وزوجته إيفا براون.في الأول من مايو، انتحر أيضًا وزير دعاية هتلر جوزيف جوبلز وزوجته ماجدة اللذان كانا هناك أيضًا، بعد أن قتلا أطفالهما الستة قبل ذلك. في ليلة 2 مايو، حاول القادة النازيون الباقون في مخبأ فوهرربانك بقيادة الرايخسلايتر مارتن بورمان، وحراس هتلر الشخصيين وموظفي الخدمة في عدة مجموعات الهروب من الحصار. قُتل العديد من أولئك الذين شاركوا في عملية الاختراق (بما في ذلك بورمان) أو تم أسرهم من قبل وحدات الجيش الأحمر.عشية اقتحام برلين، نظمت أجهزة أمن الدولة السوفيتية أعمال البحث عن مجرمي الحرب النازيين. ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمليات مركزية (COG) في برلين تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف، نائب رئيس إدارة مكافحة التجسس (CDI) "سميرش" التابعة للجبهة البيلاروسية الأولى، تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف.تم اعتقال العديد من الأشخاص من الدائرة المقربة من هتلر من قبل مجموعات فرق العمل التابعة لجهاز المخابرات السوفيتية "سميرش". وكان من بينهم قائد الدفاع عن برلين، جنرال المدفعية هلموت فايدلينج؛ والطيار الشخصي لهتلر وقائد السرب الحكومي، قائد سرب قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة هانز باور؛ ورئيس جهاز الأمن الإمبراطوري (حراسة كبار مسؤولي الدولة والحزب)، الفريق أول هانز راتنهوبر من قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة نائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ ونائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ والعميد فيلهلم مونكه قائد قوات الأمن الخاصة ورئيس منطقة الدفاع المركزية في برلين؛ وقائد قوات الأمن الخاصة هاينز لينج، كبير خدم الفوهرر؛ وقائد قوات الأمن الخاصة أوتو غونشه، المساعد الشخصي لهتلر؛ وآخرين.انتحار هتلرفي الخامس من مايو/أيار 1945، في حديقة المستشارية الإمبراطورية، عثر ضباط من الكتيبة "سميرش" التابعة لفيلق البندقية رقم 79 من جيش الصدمة الثالث التابع للجبهة البيلاروسية الأولى على جثتي رجل وامرأة محترقتين بشدة في حفرة من قنبلة جوية. كانت الجثتان على بُعد ثلاثة أمتار من مدخل ملجأ مغطى بطبقة من التراب.في 8 مايو 1945، كان تقرير الطب الشرعي عن جثة رجل يُعتقد أنه هتلر جاهزًا. من بين أمور أخرى، قام الخبراء بفحص "الفكين مع عدد كبير من الجسور الاصطناعية والتيجان والحشوات". في العاشر من مايو 1945، تم استجواب "كاثي غويسرمان"، مساعد طبيب الأسنان الشخصي لهتلر، البروفيسور "هوغو بلاشكه". وفي 11 مايو 1945، أدلى فني الأسنان فريتز إيكتمان، الذي كان يقوم بصنع أطقم الأسنان لهتلر، بشهادته."قدم كلا الشاهدين وصفًا تفصيليًا لأسنان هتلر. تطابقت الملامح المميزة للجسور والتيجان وحشوات الأسنان تمامًا مع ما هو مدون في سجلات الأسنان والأشعة السينية المتاحة لمحققي "سميرش". وقد تم عرض الفكين المأخوذين من جمجمة الرجل على كل منهما على حدة للتعرف عليهما. وقد اعترف غيزرمان وإيشتمان" دون تردد بأن الفكين يعودان لمستشار الرايخ أدولف هتلر.في العاشر من مايو 1945، في موسكو، تم وضع مساعد هتلر الشخصي غونشيه في زنزانة في السجن مع اثنين من أسرى الحرب الألمان: العقيدين آرثر شفارتس وهاينريش غوتلوب ريملينغر. وبعد مرور أسبوع، في 17 مايو، كتب العقيد ريملنغر إفادة للمحقق ذكر فيها المعلومات التي تلقاها من غونشيه. ووفقًا لريملنغر، فقد تمكن هو وشفارتس من إقناع غونشيه بأن "الأحداث في ألمانيا، وخاصة انتحار هتلر، حررته من القسم الذي أقسمه للفوهرر، والآن، وبعد الهزيمة الكاملة لألمانيا والنظام الاشتراكي الوطني، لم يكن هناك سبب لإخفاء الأحداث التي وقعت في مقر القيادة عن الروس، حيث إنها أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.تقليد البطولةوقال راتنهوبر: "أخبرني لينج أنه تلقى أمرًا من هتلر اليوم بمغادرة الغرفة وإذا لم يسمع أي شيء خلال عشر دقائق أن يدخل الغرفة مرة أخرى وينفذ أمره. وبما أنه في هذا الوقت كان قد وضع مسدس هتلر على الطاولة في المقدمة، فقد اتضح لي ما كان يقصده بأمر الفوهرر الأشد ومن أين جاءت بقعة الدم على السجادة".ووفقًا للمحقق، استنادًا إلى ما سبق، فقد استنتج أنه بعد 10 دقائق من انتحار هتلر أطلق لينج النار عليه. وقد لاحظت لجنة التحقيقات القضائية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي أن لينج أراد بذلك "إضفاء طابع البطولة على موت هتلر".وفقًا لما ذكره لينج، "بعد ظهر يوم 30 أبريل، في الساعة الرابعة إلا ربع، جاء هتلر إلى مكتب غوبلز لتوديعه. كنت في غرفة الاستقبال. أراد غوبلز أن يدعو هتلر إلى غرفته، لكن هتلر رفض، مشيرًا إلى أن قراره غير قابل للتغيير. قام بتوديع السيدة غوبلز والدكتور غوبلز وانسحب عائدًا إلى مكتبه. تبعته أنا والزعيم كروغر. قال هتلر إنه يجب أن نحاول اختراق الغرب لنقع في أيدي الحلفاء. وذكرني مرة أخرى بمهمتي وبصورة فريدريك العظيم. فأعربت له عن إخلاصي له ووعدته بأن أظل مخلصاً له في التفكير. ثم غادرنا أنا وكروغر المكتب".وادعى لينج في شهادته أنه قام مع بورمان بلف جثة هتلر في بطانية لنقلها إلى الحديقة. ثم تم نقل جثة إيفا براون إلى هناك أيضًا.وأضاف: "لا يمكن أن يكون شبيه هتلر قد انتحر لأنه، لم يكن لهتلر شبيه، وكان من المستحيل أن يغادر هتلر الغرفة لأنه لم يكن هناك سوى مخرج واحد فقط من الغرفة".في أغسطس/آب 1948، أُطلق سراح لينجه وجونشه من السجن، وحتى خريف عام 1949 كانا منخرطين في العمل "الأدبي"، يتذكران خدمتهما في حاشية هتلر.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف دفعت حروب أمريكا ضد هتلر لتكرار "القدر المحتوم" في أوروباالجذور الأمريكية للنازية الألمانية: ارتباط صادم بين سياسات الاستعمار الأمريكية وجرائم النظام النازي
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هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر
هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر
الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
22:15 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 30.04.2025)
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما.
وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.
وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.
الأيام الأخيرة للرايخ الثالث
بدأت عملية هجوم برلين في 16 أبريل 1945، وبالفعل اقتحمت قوات الجيش الأحمر في 21 أبريل الضواحي الشمالية الشرقية لبرلين. أصبح الاستيلاء على عاصمة الرايخ الثالث في أبريل 1945 وهزيمة ألمانيا النازية تتويجًا للحرب الوطنية العظمى. في الثلاثين من أبريل عام 1945، بدأ الجيش الأحمر القتال في منطقة الحي الحكومي والمستشارية الإمبراطورية في ملجأ تحت الأرض ("فوهرربانكر")، حيث كان مستشار الرايخ أدولف هتلر وأعوانه مختبئين. وفي نفس اليوم، انتحر الزعيم النازي وزوجته إيفا براون.
في الأول من مايو، انتحر أيضًا وزير دعاية هتلر جوزيف جوبلز وزوجته ماجدة اللذان كانا هناك أيضًا، بعد أن قتلا أطفالهما الستة قبل ذلك. في ليلة 2 مايو، حاول القادة النازيون الباقون في مخبأ فوهرربانك بقيادة الرايخسلايتر مارتن بورمان، وحراس هتلر الشخصيين وموظفي الخدمة في عدة مجموعات الهروب من الحصار. قُتل العديد من أولئك الذين شاركوا في عملية الاختراق (بما في ذلك بورمان) أو تم أسرهم من قبل وحدات الجيش الأحمر.
عشية اقتحام برلين، نظمت أجهزة أمن الدولة السوفيتية أعمال البحث عن مجرمي الحرب النازيين. ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمليات مركزية (COG) في برلين تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف، نائب رئيس إدارة مكافحة التجسس (CDI) "سميرش" التابعة للجبهة البيلاروسية الأولى، تحت قيادة اللواء غريغوري ميلنيكوف.
تم تنفيذ عمليات البحث في العاصمة الألمانية من قبل ضباط قسم التحقيق التابع لإدارة الاستخبارات في مقر قيادة الجبهة البيلاروسية الأولى، وقسم التحقيق التابع لإدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للجيش الأحمر، وضباط من أقسام مكافحة التجسس في جيش الصدمة الثالث وفيلق البندقية رقم 79، وكذلك من وحدة الاستخبارات المركزية "سميرش" التابعة للجبهة البيلاروسية الأولى.
تم اعتقال العديد من الأشخاص من الدائرة المقربة من هتلر من قبل مجموعات فرق العمل التابعة لجهاز المخابرات السوفيتية "سميرش". وكان من بينهم قائد الدفاع عن برلين، جنرال المدفعية هلموت فايدلينج؛ والطيار الشخصي لهتلر وقائد السرب الحكومي، قائد سرب قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة هانز باور؛ ورئيس جهاز الأمن الإمبراطوري (حراسة كبار مسؤولي الدولة والحزب)، الفريق أول هانز راتنهوبر من قوات الأمن الخاصة والفريق أول للشرطة نائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ ونائب الأدميرال هانز فوس، الممثل الشخصي للبحرية في مقر هتلر؛ والعميد فيلهلم مونكه قائد قوات الأمن الخاصة ورئيس منطقة الدفاع المركزية في برلين؛ وقائد قوات الأمن الخاصة هاينز لينج، كبير خدم الفوهرر؛ وقائد قوات الأمن الخاصة أوتو غونشه، المساعد الشخصي لهتلر؛ وآخرين.
في الخامس من مايو/أيار 1945، في حديقة المستشارية الإمبراطورية، عثر ضباط من الكتيبة "سميرش" التابعة لفيلق البندقية رقم 79 من جيش الصدمة الثالث التابع للجبهة البيلاروسية الأولى على جثتي رجل وامرأة محترقتين بشدة في حفرة من قنبلة جوية. كانت الجثتان على بُعد ثلاثة أمتار من مدخل ملجأ مغطى بطبقة من التراب.
في 8 مايو 1945، كان تقرير الطب الشرعي عن جثة رجل يُعتقد أنه هتلر جاهزًا. من بين أمور أخرى، قام الخبراء بفحص "الفكين مع عدد كبير من الجسور الاصطناعية والتيجان والحشوات". في العاشر من مايو 1945، تم استجواب "كاثي غويسرمان"، مساعد طبيب الأسنان الشخصي لهتلر، البروفيسور "هوغو بلاشكه". وفي 11 مايو 1945، أدلى فني الأسنان فريتز إيكتمان، الذي كان يقوم بصنع أطقم الأسنان لهتلر، بشهادته.
"قدم كلا الشاهدين وصفًا تفصيليًا لأسنان هتلر. تطابقت الملامح المميزة للجسور والتيجان وحشوات الأسنان تمامًا مع ما هو مدون في سجلات الأسنان والأشعة السينية المتاحة لمحققي "سميرش". وقد تم عرض الفكين المأخوذين من جمجمة الرجل على كل منهما على حدة للتعرف عليهما. وقد اعترف غيزرمان وإيشتمان" دون تردد بأن الفكين يعودان لمستشار الرايخ أدولف هتلر.
في العاشر من مايو 1945، في موسكو، تم وضع مساعد هتلر الشخصي غونشيه في زنزانة في السجن مع اثنين من أسرى الحرب الألمان: العقيدين آرثر شفارتس وهاينريش غوتلوب ريملينغر. وبعد مرور أسبوع، في 17 مايو، كتب العقيد ريملنغر إفادة للمحقق ذكر فيها المعلومات التي تلقاها من غونشيه. ووفقًا لريملنغر، فقد تمكن هو وشفارتس من إقناع غونشيه بأن "الأحداث في ألمانيا، وخاصة انتحار هتلر، حررته من القسم الذي أقسمه للفوهرر، والآن، وبعد الهزيمة الكاملة لألمانيا والنظام الاشتراكي الوطني، لم يكن هناك سبب لإخفاء الأحداث التي وقعت في مقر القيادة عن الروس، حيث إنها أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
خلال الاستجواب في 11 مايو/أيار 1945، أدلى رئيس جهاز أمن الرايخ، راتنهوبر، بشهادته قائلاً: "في الساعة الرابعة عصر يوم 30 أبريل/نيسان 1945، وبعد أن تفقدتُ المواقع، وصلتُ إلى ملجأ الفوهرر الخرساني. أبلغني قائد وحدة العاصفة لينغه أن الفوهرر قد فارق الحياة، وأنه نفذ اليوم أصعب أمر في حياته".
وقال راتنهوبر: "أخبرني لينج أنه تلقى أمرًا من هتلر اليوم بمغادرة الغرفة وإذا لم يسمع أي شيء خلال عشر دقائق أن يدخل الغرفة مرة أخرى وينفذ أمره. وبما أنه في هذا الوقت كان قد وضع مسدس هتلر على الطاولة في المقدمة، فقد اتضح لي ما كان يقصده بأمر الفوهرر الأشد ومن أين جاءت بقعة الدم على السجادة".
ووفقًا للمحقق، استنادًا إلى ما سبق، فقد استنتج أنه بعد 10 دقائق من انتحار هتلر أطلق لينج النار عليه. وقد لاحظت لجنة التحقيقات القضائية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي أن لينج أراد بذلك "إضفاء طابع البطولة على موت هتلر".
في 16 ديسمبر/كانون الأول 1945، تم نقل لينج إلى موسكو ووضعه في سجن بوتيركا التابع لجهاز الأمن السوفيتي. وعلى مدى اليومين التاليين، كتب لينج شهادته الخاصة عن الأحداث التي جرت في مقر هتلر قبل استسلام ألمانيا النازية.
وفقًا لما ذكره لينج، "بعد ظهر يوم 30 أبريل، في الساعة الرابعة إلا ربع، جاء هتلر إلى مكتب غوبلز لتوديعه. كنت في غرفة الاستقبال. أراد غوبلز أن يدعو هتلر إلى غرفته، لكن هتلر رفض، مشيرًا إلى أن قراره غير قابل للتغيير. قام بتوديع السيدة غوبلز والدكتور غوبلز وانسحب عائدًا إلى مكتبه. تبعته أنا والزعيم كروغر. قال هتلر إنه يجب أن نحاول اختراق الغرب لنقع في أيدي الحلفاء. وذكرني مرة أخرى بمهمتي وبصورة فريدريك العظيم. فأعربت له عن إخلاصي له ووعدته بأن أظل مخلصاً له في التفكير. ثم غادرنا أنا وكروغر المكتب".
وادعى لينج في شهادته أنه قام مع بورمان بلف جثة هتلر في بطانية لنقلها إلى الحديقة. ثم تم نقل جثة إيفا براون إلى هناك أيضًا.
وفي وقت لاحق، في 29-30 ديسمبر 1945، كتب لينج شهادته المكتوبة بخط يده بعنوان "إضافات إلى مسألة انتحار هتلر". أشار لينج على وجه الخصوص إلى أسباب انتحار هتلر: "1- عدم جدوى مواصلة القتال تمامًا، 2- خوف هتلر من محاولة الهروب من برلين، 3- الحالة البدنية السيئة لهتلر الذي لم يعد يتحمل أي مشقة، بالإضافة إلى جنون العظمة الذي منع هتلر من الرضوخ للمنتصر والتفاوض معه".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون شبيه هتلر قد انتحر لأنه، لم يكن لهتلر شبيه، وكان من المستحيل أن يغادر هتلر الغرفة لأنه لم يكن هناك سوى مخرج واحد فقط من الغرفة".
في أغسطس/آب 1948، أُطلق سراح لينجه وجونشه من السجن، وحتى خريف عام 1949 كانا منخرطين في العمل "الأدبي"، يتذكران خدمتهما في حاشية هتلر.