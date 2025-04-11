https://sarabic.ae/20250411/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-ارتباط-صادم-بين-سياسات-الاستعمار-الأمريكية-وجرائم-النظام-النازي-1099447306.html
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: ارتباط صادم بين سياسات الاستعمار الأمريكية وجرائم النظام النازي
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: ارتباط صادم بين سياسات الاستعمار الأمريكية وجرائم النظام النازي
سبوتنيك عربي
تكشف وكالة "سبوتنيك" في الجزء الرابع من سلسلتها الحصرية، من خلال المؤرخ المتخصص في مجال النازية، إيغور ياكوفليف، عن ارتباط صادم بين السياسات الاستعمارية... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T11:38+0000
2025-04-11T11:38+0000
2025-04-11T11:39+0000
العالم
جرائم النازية الأوكرانية
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ويقول ياكوفليف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مصطلح حرب الإبادة لم يكن اختراعاً نازياً، بل استخدم سابقًا في الحروب الاستعمارية الأمريكية، خاصة ضد الهنود الحمر، وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا، حيث وقعت واحدة من أسرع حملات الإبادة الجماعية، والتي استمرت حوالي 20 عاما".ويتابع الخبير الروسي: "أدولف هتلر والقيادة النازية درسوا تلك التجارب باهتمام، واعتبروها نموذجًا يحتذى به. تمامًا كما سوّغ المستوطنون البيض إبادة السكان الأصليين، بزعم حماية أمنهم، دعا هتلر إلى 'حرب إبادة' ضد شعوب الشرق بحجة ضمان الأمن القومي الألماني".كما يشير إلى أن النازيين وصفوا شعوب أوروبا الشرقية بـ"السلاف غير الجديرين"، مؤكدين ضرورة التخلص منهم كـ"دون البشر" لتأمين مستقبل ألمانيا.الجدير بالذكر، أن سلسلة "الجذور الأمريكية للنازية الألمانية" تفتح ملفًا تاريخيًا مثيرًا يكشف كيف ألهمت السياسات الاستعمارية في أمريكا واحدة من أكثر الأيديولوجيات دموية في التاريخ.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف ولماذا أراد هتلر تكرار الممارسات التوسعية للولايات المتحدة؟الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف دفعت حروب أمريكا ضد هتلر لتكرار "القدر المحتوم" في أوروبا
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سبوتنيك عربي
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العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: ارتباط صادم بين سياسات الاستعمار الأمريكية وجرائم النظام النازي
11:38 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 11:39 GMT 11.04.2025)
حصري
تكشف وكالة "سبوتنيك" في الجزء الرابع من سلسلتها الحصرية، من خلال المؤرخ المتخصص في مجال النازية، إيغور ياكوفليف، عن ارتباط صادم بين السياسات الاستعمارية الأمريكية والجرائم التي ارتكبها النظام النازي.
ويقول ياكوفليف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مصطلح حرب الإبادة لم يكن اختراعاً نازياً، بل استخدم سابقًا في الحروب الاستعمارية الأمريكية، خاصة ضد الهنود الحمر، وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا، حيث وقعت واحدة من أسرع حملات الإبادة الجماعية، والتي استمرت حوالي 20 عاما".
ويتابع الخبير الروسي: "أدولف هتلر والقيادة النازية درسوا تلك التجارب باهتمام، واعتبروها نموذجًا يحتذى به. تمامًا كما سوّغ المستوطنون البيض إبادة السكان الأصليين، بزعم حماية أمنهم، دعا هتلر إلى 'حرب إبادة' ضد شعوب الشرق بحجة ضمان الأمن القومي الألماني".
كما يشير إلى أن النازيين وصفوا شعوب أوروبا الشرقية بـ"السلاف غير الجديرين"، مؤكدين ضرورة التخلص منهم كـ"دون البشر" لتأمين مستقبل ألمانيا.
الجدير بالذكر، أن سلسلة "الجذور الأمريكية للنازية الألمانية" تفتح ملفًا تاريخيًا مثيرًا يكشف كيف ألهمت السياسات الاستعمارية في أمريكا واحدة من أكثر الأيديولوجيات دموية في التاريخ.