https://sarabic.ae/20250127/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-جديدة-تكشف-فظائع-النازية-في-أكبر-معسكرات-الموت-أوشفيتس-1097197281.html

روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"

روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"

سبوتنيك عربي

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس. 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T09:47+0000

2025-01-27T09:47+0000

2025-01-27T09:47+0000

روسيا

العالم

الاتحاد السوفيتي

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ويصادف يوم الإثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية، بتحرير الناجين من معسكر اعتقال أوشفيتس.وفي كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم تحرير أوشفيتس، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.وتم إنشاء معسكر الاعتقال بناءً على أوامر شخصية من هينريش هيملر، قائد قوات النخبة النازية "إس إس"، في عام 1939، وفي البداية كمكان لاحتجاز السجناء السياسيين من بين البولنديين، بعد أن هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفييتي، بدأ وضع أسرى الحرب السوفييت هناك، والذين قامت قوات "إس إس"، باختبار الغاز السام عليهم لأول مرة في أغسطس/ أب 1941.وأطلق النازيون على أوشفيتز اسم "معسكر العمل" (وضع النازيون فوق بواباته لافتة ساخرة "العمل يجعلك حرًا")، وبدؤوا في جلب اليهود من الدول الأوروبية، الذين وفقًا للقادة النازيين، كانوا من المفترض أن يموتوا هنا بسبب ظروف العمل التي لا تطاق والطعام الشحيح.وتم حرق جثث السجناء المختنقين في محارق بنيت خصيصًا، يعمل 52 فرنًا منها على مدار الساعة، ولكنها لم تتمكن من حرق جميع جثث الأطفال والمسنين والنساء والمعاقين الذين كانوا بسبب السن أو الحالة البدنية، غير مناسبين لعمل السخرة لصالح الرايخ الثالث.وكما لاحظ جهاز الأمن الفيدرالي، حتى قبل تحرير أوشفيتس، بدأ موظفو وكالة الاستخبارات العسكرية السوفييتية المضادة "سميرتش"، في جمع وتوثيق الأدلة على جرائم إدارة معسكرات الاعتقال والسجناء، الذين وافقوا على التعاون مع النازيين، حيث كان من المعروف أن النازيين، بالإضافة إلى الحراس من السكان البولنديين المحليين، استفادوا بنشاط مما يسمى بـ "كابوس" وهي اختصار لعبارة ألمانية تعني "أصدقاء الشرطة"، والتي تضمنت حراس الثكنات والمشرفين وقادة فرق العمل. وبعد تحرير معسكر الاعتقال، نيابة عن لجنة الدولة السوفييتية الاستثنائية لتحديد والتحقيق في الفظائع التي ارتكبها الغزاة النازيون، والمتواطئون معهم، أجرى مكتب المدعي العام للجبهة الأوكرانية الأولى، تحقيقًا شاملاً في الفظائع المرتكبة على يد النازيين في أوشفيتس، خلال شهري فبراير وأبريل 1945، في الوقت نفسه، بدأ موظفو أقسام مكافحة التجسس في سميرتش في الجبهتين الأوكرانية الأولى والرابعة، في البحث عن الجلادين النازيين، قيادة المعسكر والحراس وأتباعهم، وجمعوا شهادات الشهود على جرائمهم من سجناء معسكرات الموت السابقين.وسرعان ما جمع عناصر "سميرتش"، قاعدة واسعة من الأدلة تؤكد الجرائم الشنيعة، التي ارتكبها النازيون في أوشفيتس.وبعد شهرين، تم إطلاق سراح بيتشكا من معسكر أسرى الحرب، وقبل الجنسية الألمانية، وفي عام 1940، لمحاولته التهرب من الخدمة في الفيرماخت، تم سجن بيتشكا في معسكر اعتقال لمدة ثلاث سنوات، حيث سرعان ما عمل مشرفًا في أوشفيتس.في عام 1943، قضى بيتشكا عقوبته وتم إطلاق سراحه من معسكر الاعتقال، ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الآن نصوص محاضر استجواباته.أثناء الاستجواب في 12 يوليو/ تموز 1945، أدلى بيتشكا بالشهادة التالية: "لقد أتيحت لي الفرصة حقًا للهروب من المعسكر، لكنني لم أفعل ذلك لأنني لم أجد أنه من الضروري الهروب، لأنني كنت في خدمة غير - الضباط والكابوس، لم أواجه صعوبات الحياة في المعسكر، بل على العكس من ذلك، عشت جيدًا هناك، وكنت الزعيم والمسيطر على حياة السجناء.وكانت جثث القتلى ترسل إلى محارق الجثث، حسبما أدلى بيتشكا بشهادته أثناء الاستجواب في 17 مايو/ أيار 1946.ووفقا له، "قام رجال قوات الأمن الخاصة، وضباط الصف، والكابوس (المشرفون) ومدراء الكتل بتنفيذ انتهاكات وحشية على السجناء في المعسكر، وأرهقوهم بأعمال شاقة، وضربوهم وقتلوهم، وبالتالي قاموا بدور نشط في تدمير الأبرياء.وتابع: "تمت إبادة هؤلاء الأشخاص في المعسكر من خلال الإبادة الجماعية بالغاز في زنازن خاصة، والإعدامات، والشنق، والقتل بالحقن".دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكاملبوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم

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