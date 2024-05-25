https://sarabic.ae/20240525/إعلام-غربي-رموز-نازية-تظهرعلى-معدات-الجيش-الأوكراني-بكثرة--1089201267.html
إعلام غربي: رموز نازية تظهر على معدات الجيش الأوكراني بكثرة
إعلام غربي: رموز نازية تظهر على معدات الجيش الأوكراني بكثرة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن الرموز النازية بدأت تظهر على الجيش الأوكراني وعلى معداته العسكرية في كثير من الأحيان في لقطات من وسائل إعلام غربية. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T14:13+0000
2024-05-25T14:13+0000
2024-05-25T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356311_0:152:3166:1933_1920x0_80_0_0_ffeb79d9366fa5b4fb9561d3140df21d.jpg
وأضاtت صحيفة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أنه "في لقطات الخطوط الأمامية التي نشرتها وسائل الإعلام td العديد من الدول الأعضاء في الناتو، غالبًا ما توجد الشارات النازية ليس فقط على أجساد وزي العسكريين الأوكرانيين، ولكن أيضًا على مركباتهم المدرعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوطاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
https://sarabic.ae/20240525/ضابط-أوكراني-لا-يوجد-لدى-قواتنا-خيار-سوى-التراجع-بسبب-كثافة-القصف-الروسي--1089198830.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
إعلام غربي: رموز نازية تظهر على معدات الجيش الأوكراني بكثرة
14:13 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 25.05.2024)
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن الرموز النازية بدأت تظهر على الجيش الأوكراني وعلى معداته العسكرية في كثير من الأحيان في لقطات من وسائل إعلام غربية.
وأضاtت صحيفة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أنه "في لقطات الخطوط الأمامية التي نشرتها وسائل الإعلام td العديد من الدول الأعضاء في الناتو، غالبًا ما توجد الشارات النازية ليس فقط على أجساد وزي العسكريين الأوكرانيين، ولكن أيضًا على مركباتهم المدرعة".
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحالات ليست غير مسبوقة، حتى بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يتلقون التدريب في الغرب، ويشير كاتب المقال إلى أن ألمانيا قامت بترحيل عدد من العسكريين لهذه الأسباب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.