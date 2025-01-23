دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-تؤكد-أن-لا-تسوية-في-أوكرانيا-دون-نزع-السلاح-والنازية-بالكامل-1097066830.html
دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل
دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على إنهاء الصراع حول أوكرانيا بقوة الإرادة فقط،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:47+0000
2025-01-23T09:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095209130_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_630ab32147322d061dd4e2dd1df2bb03.jpg
وقال دوغين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لكن ما هي المشكلة هنا؟ إن ترامب لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية على الإطلاق. لا يعرف التاريخ الروسي. بالطبع، لديه نظرة عامة وعامة جدا للأحداث التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي وفهم لهويتنا من وجهة نظر غربية. إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية بالإرادة. لكنه لا يستطيع".وأوضح دوغين أن ترامب لا يفكر حتى في الحد الأدنى من الشروط التي قد توافق عليها روسيا. وأضاف دوغين: "لأن الحد الأدنى الذي سنوافق عليه، لم يحدث له حتى الآن. حتى أنه لا يفكر في ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن هذه ستكون لحظة مهمة للغاية. أول مفاوضات أو اجتماعات أو مجرد محادثات هاتفية بين بوتين وترامب، حيث يتحمل رئيسنا عبئا هائلا: أن ينقل إلى ترامب أنه دون تحرير أوكرانيا من النظام النازي ودون نزع السلاح الكامل ونزع النازية من أوكرانيا ، لن نتوقف".وتابع دوغين: "لأن وجود مثل هذا "المعادي لروسيا" يمثل تهديدًا وجوديًا لنا. وهذا هو بالضبط ما يفهمه بعض أنصار ترامب: كانديس أوينز، وتكر كارلسون، وأليكس جونز. ومجموعة كاملة من المؤيدين الجادين للغاية". وأكد دوغين أن "أيديولوجيي ترامب يفهمون موقفنا ويميلون إلى حسمه لصالحنا، أي التوقف عن مساعدة النظام الإرهابي الأوكراني".وبحسب دوغين، فإن السياسة الأمريكية في الاتجاه الأوكراني قد تستمر في شكلها الحالي بسبب الجمود وحقيقة وجود نخب تستفيد من الأعمال العسكرية أو الأوامر العسكرية.وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-ترامب-قد-يؤجل-حل-الصراع-في-أوكرانيا،-لديه-أولويات-أخرى-1097059175.html
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-والولايات-المتحدة-وجهتا-ضربة-مزدوجة-للعولميين-1097059506.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095209130_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_b06d3906a34f4d5cf86225866616fbe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل

09:47 GMT 23.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على إنهاء الصراع حول أوكرانيا بقوة الإرادة فقط، مشيرًا إلى أنه لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية.
وقال دوغين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لكن ما هي المشكلة هنا؟ إن ترامب لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية على الإطلاق. لا يعرف التاريخ الروسي. بالطبع، لديه نظرة عامة وعامة جدا للأحداث التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي وفهم لهويتنا من وجهة نظر غربية. إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية بالإرادة. لكنه لا يستطيع".
وأوضح دوغين أن ترامب لا يفكر حتى في الحد الأدنى من الشروط التي قد توافق عليها روسيا. وأضاف دوغين: "لأن الحد الأدنى الذي سنوافق عليه، لم يحدث له حتى الآن. حتى أنه لا يفكر في ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن هذه ستكون لحظة مهمة للغاية. أول مفاوضات أو اجتماعات أو مجرد محادثات هاتفية بين بوتين وترامب، حيث يتحمل رئيسنا عبئا هائلا: أن ينقل إلى ترامب أنه دون تحرير أوكرانيا من النظام النازي ودون نزع السلاح الكامل ونزع النازية من أوكرانيا ، لن نتوقف".
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
04:17 GMT

وبحسب قوله، فإن نزع السلاح والنازية من أوكرانيا ليسا برنامج "الحد الأقصى" أو "شعارا مبالغا فيه"، بل يمثلان المصالح الحيوية لموسكو.

وتابع دوغين: "لأن وجود مثل هذا "المعادي لروسيا" يمثل تهديدًا وجوديًا لنا. وهذا هو بالضبط ما يفهمه بعض أنصار ترامب: كانديس أوينز، وتكر كارلسون، وأليكس جونز. ومجموعة كاملة من المؤيدين الجادين للغاية". وأكد دوغين أن "أيديولوجيي ترامب يفهمون موقفنا ويميلون إلى حسمه لصالحنا، أي التوقف عن مساعدة النظام الإرهابي الأوكراني".
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
04:42 GMT
وبحسب دوغين، فإن السياسة الأمريكية في الاتجاه الأوكراني قد تستمر في شكلها الحالي بسبب الجمود وحقيقة وجود نخب تستفيد من الأعمال العسكرية أو الأوامر العسكرية.

واختتم دوغين: "لذلك، فإن الوضع، في رأيي صعب للغاية. أي أنه ستكون هناك تغييرات في موقف الولايات المتحدة تجاه بلدها وأوكرانيا. لكنني لا آمل في ذلك، أن أكون مقتنعا اقتناعا راسخا بأن هذا سيؤدي بسرعة خاصة إلى حقيقة أننا سننهي هذا الصراع".

المفكر والفليلسوف الروسي أليكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
دوغين: روسيا والولايات المتحدة وجهتا ضربة مزدوجة للعولميين
05:18 GMT
وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала