https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-تؤكد-أن-لا-تسوية-في-أوكرانيا-دون-نزع-السلاح-والنازية-بالكامل-1097066830.html
دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل
دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على إنهاء الصراع حول أوكرانيا بقوة الإرادة فقط،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:47+0000
2025-01-23T09:47+0000
2025-01-23T09:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095209130_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_630ab32147322d061dd4e2dd1df2bb03.jpg
وقال دوغين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لكن ما هي المشكلة هنا؟ إن ترامب لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية على الإطلاق. لا يعرف التاريخ الروسي. بالطبع، لديه نظرة عامة وعامة جدا للأحداث التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي وفهم لهويتنا من وجهة نظر غربية. إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية بالإرادة. لكنه لا يستطيع".وأوضح دوغين أن ترامب لا يفكر حتى في الحد الأدنى من الشروط التي قد توافق عليها روسيا. وأضاف دوغين: "لأن الحد الأدنى الذي سنوافق عليه، لم يحدث له حتى الآن. حتى أنه لا يفكر في ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن هذه ستكون لحظة مهمة للغاية. أول مفاوضات أو اجتماعات أو مجرد محادثات هاتفية بين بوتين وترامب، حيث يتحمل رئيسنا عبئا هائلا: أن ينقل إلى ترامب أنه دون تحرير أوكرانيا من النظام النازي ودون نزع السلاح الكامل ونزع النازية من أوكرانيا ، لن نتوقف".وتابع دوغين: "لأن وجود مثل هذا "المعادي لروسيا" يمثل تهديدًا وجوديًا لنا. وهذا هو بالضبط ما يفهمه بعض أنصار ترامب: كانديس أوينز، وتكر كارلسون، وأليكس جونز. ومجموعة كاملة من المؤيدين الجادين للغاية". وأكد دوغين أن "أيديولوجيي ترامب يفهمون موقفنا ويميلون إلى حسمه لصالحنا، أي التوقف عن مساعدة النظام الإرهابي الأوكراني".وبحسب دوغين، فإن السياسة الأمريكية في الاتجاه الأوكراني قد تستمر في شكلها الحالي بسبب الجمود وحقيقة وجود نخب تستفيد من الأعمال العسكرية أو الأوامر العسكرية.وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-ترامب-قد-يؤجل-حل-الصراع-في-أوكرانيا،-لديه-أولويات-أخرى-1097059175.html
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-والولايات-المتحدة-وجهتا-ضربة-مزدوجة-للعولميين-1097059506.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095209130_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_b06d3906a34f4d5cf86225866616fbe7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على إنهاء الصراع حول أوكرانيا بقوة الإرادة فقط، مشيرًا إلى أنه لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية.
وقال دوغين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لكن ما هي المشكلة هنا؟ إن ترامب لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية على الإطلاق. لا يعرف التاريخ الروسي. بالطبع، لديه نظرة عامة وعامة جدا للأحداث التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي وفهم لهويتنا من وجهة نظر غربية. إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية بالإرادة. لكنه لا يستطيع".
وأوضح دوغين أن ترامب لا يفكر حتى في الحد الأدنى من الشروط التي قد توافق عليها روسيا. وأضاف دوغين: "لأن الحد الأدنى الذي سنوافق عليه، لم يحدث له حتى الآن. حتى أنه لا يفكر في ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن هذه ستكون لحظة مهمة للغاية. أول مفاوضات أو اجتماعات أو مجرد محادثات هاتفية بين بوتين وترامب، حيث يتحمل رئيسنا عبئا هائلا: أن ينقل إلى ترامب
أنه دون تحرير أوكرانيا من النظام النازي ودون نزع السلاح الكامل ونزع النازية من أوكرانيا ، لن نتوقف".
وبحسب قوله، فإن نزع السلاح والنازية من أوكرانيا ليسا برنامج "الحد الأقصى" أو "شعارا مبالغا فيه"، بل يمثلان المصالح الحيوية لموسكو.
وتابع دوغين: "لأن وجود مثل هذا "المعادي لروسيا" يمثل تهديدًا وجوديًا لنا. وهذا هو بالضبط ما يفهمه بعض أنصار ترامب: كانديس أوينز، وتكر كارلسون، وأليكس جونز. ومجموعة كاملة من المؤيدين الجادين للغاية". وأكد دوغين أن "أيديولوجيي ترامب يفهمون موقفنا ويميلون إلى حسمه لصالحنا،
أي التوقف عن مساعدة النظام الإرهابي الأوكراني".
وبحسب دوغين، فإن السياسة الأمريكية
في الاتجاه الأوكراني قد تستمر في شكلها الحالي بسبب الجمود وحقيقة وجود نخب تستفيد من الأعمال العسكرية أو الأوامر العسكرية.
واختتم دوغين: "لذلك، فإن الوضع، في رأيي صعب للغاية. أي أنه ستكون هناك تغييرات في موقف الولايات المتحدة تجاه بلدها وأوكرانيا. لكنني لا آمل في ذلك، أن أكون مقتنعا اقتناعا راسخا بأن هذا سيؤدي بسرعة خاصة إلى حقيقة أننا سننهي هذا الصراع".
وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا،
كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.