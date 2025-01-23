https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-تؤكد-أن-لا-تسوية-في-أوكرانيا-دون-نزع-السلاح-والنازية-بالكامل-1097066830.html

دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل

دوغين: روسيا تؤكد أن لا تسوية في أوكرانيا دون نزع السلاح والنازية بالكامل

سبوتنيك عربي

أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على إنهاء الصراع حول أوكرانيا بقوة الإرادة فقط،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T09:47+0000

2025-01-23T09:47+0000

2025-01-23T09:47+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095209130_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_630ab32147322d061dd4e2dd1df2bb03.jpg

وقال دوغين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لكن ما هي المشكلة هنا؟ إن ترامب لا يفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية على الإطلاق. لا يعرف التاريخ الروسي. بالطبع، لديه نظرة عامة وعامة جدا للأحداث التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي وفهم لهويتنا من وجهة نظر غربية. إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية بالإرادة. لكنه لا يستطيع".وأوضح دوغين أن ترامب لا يفكر حتى في الحد الأدنى من الشروط التي قد توافق عليها روسيا. وأضاف دوغين: "لأن الحد الأدنى الذي سنوافق عليه، لم يحدث له حتى الآن. حتى أنه لا يفكر في ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن هذه ستكون لحظة مهمة للغاية. أول مفاوضات أو اجتماعات أو مجرد محادثات هاتفية بين بوتين وترامب، حيث يتحمل رئيسنا عبئا هائلا: أن ينقل إلى ترامب أنه دون تحرير أوكرانيا من النظام النازي ودون نزع السلاح الكامل ونزع النازية من أوكرانيا ، لن نتوقف".وتابع دوغين: "لأن وجود مثل هذا "المعادي لروسيا" يمثل تهديدًا وجوديًا لنا. وهذا هو بالضبط ما يفهمه بعض أنصار ترامب: كانديس أوينز، وتكر كارلسون، وأليكس جونز. ومجموعة كاملة من المؤيدين الجادين للغاية". وأكد دوغين أن "أيديولوجيي ترامب يفهمون موقفنا ويميلون إلى حسمه لصالحنا، أي التوقف عن مساعدة النظام الإرهابي الأوكراني".وبحسب دوغين، فإن السياسة الأمريكية في الاتجاه الأوكراني قد تستمر في شكلها الحالي بسبب الجمود وحقيقة وجود نخب تستفيد من الأعمال العسكرية أو الأوامر العسكرية.وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html

https://sarabic.ae/20250123/دوغين-ترامب-قد-يؤجل-حل-الصراع-في-أوكرانيا،-لديه-أولويات-أخرى-1097059175.html

https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-والولايات-المتحدة-وجهتا-ضربة-مزدوجة-للعولميين-1097059506.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم