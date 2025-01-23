https://sarabic.ae/20250123/دوغين-ترامب-قد-يؤجل-حل-الصراع-في-أوكرانيا،-لديه-أولويات-أخرى-1097059175.html
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا، لأنه يواجه مهام أخرى ذات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T04:42+0000
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وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "بغض النظر عما سيحدث هناك (في أوكرانيا)، سيكون الجميع غير راضين: نحن سنكون غير راضين، والأوكرانيون سيكونون غير راضين، والنازيون تحت قيادة (فلاديمير) زيلينسكي سيكونون غير راضين، والأوروبيون سيكونون غير راضين. وترامب براغماتي وعقلاني بما فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل تأجيل هذا الموضوع تمامًا".كما أكد دوغين أن ترامب يمكنه إنهاء الأزمة حول أوكرانيا بسرعة إذا توقف عن تمويل نظام زيلينسكي.وتابع: "ليست أوكرانيا التي تقاتل، بل العولميون، العولمة الليبرالية. لقد قادوا هذا الصراع ضدنا بأيدي النازيين الأوكرانيين". وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانياترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
04:42 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 23.01.2025)
صرح الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا، لأنه يواجه مهام أخرى ذات أولوية.
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "بغض النظر عما سيحدث هناك (في أوكرانيا)، سيكون الجميع غير راضين: نحن سنكون غير راضين، والأوكرانيون سيكونون غير راضين، والنازيون تحت قيادة (فلاديمير) زيلينسكي سيكونون غير راضين، والأوروبيون سيكونون غير راضين. وترامب براغماتي وعقلاني بما فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل تأجيل هذا الموضوع تمامًا".
ووفقًا له، فإن ترامب انتخب لحل المشاكل الأخرى، والتي تشمل الوضع مع المهاجرين، والفساد في الإدارة، والعلاقات التجارية مع أوروبا، والصين، وكذلك مسألة ضم كندا وغرينلاند. وفي الوقت نفسه، أشار دوغين إلى أن الحديث عن حل الأزمة الأوكرانية في 24 ساعة "كان جزءًا من العرض".
كما أكد دوغين أن ترامب يمكنه إنهاء الأزمة حول أوكرانيا بسرعة إذا توقف عن تمويل نظام زيلينسكي.
وتابع: "ليست أوكرانيا التي تقاتل، بل العولميون، العولمة الليبرالية. لقد قادوا هذا الصراع ضدنا بأيدي النازيين الأوكرانيين".
وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.