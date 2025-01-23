دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-ترامب-قد-يؤجل-حل-الصراع-في-أوكرانيا،-لديه-أولويات-أخرى-1097059175.html
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا، لأنه يواجه مهام أخرى ذات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T04:42+0000
2025-01-23T04:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097058180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19150454ad43cc2f2c530e8fa6c252d9.jpg
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "بغض النظر عما سيحدث هناك (في أوكرانيا)، سيكون الجميع غير راضين: نحن سنكون غير راضين، والأوكرانيون سيكونون غير راضين، والنازيون تحت قيادة (فلاديمير) زيلينسكي سيكونون غير راضين، والأوروبيون سيكونون غير راضين. وترامب براغماتي وعقلاني بما فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل تأجيل هذا الموضوع تمامًا".كما أكد دوغين أن ترامب يمكنه إنهاء الأزمة حول أوكرانيا بسرعة إذا توقف عن تمويل نظام زيلينسكي.وتابع: "ليست أوكرانيا التي تقاتل، بل العولميون، العولمة الليبرالية. لقد قادوا هذا الصراع ضدنا بأيدي النازيين الأوكرانيين". وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانياترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097058180_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_4f71424ea35963492189f8d5981ce44e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

دوغين: ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا

04:42 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 23.01.2025)
© Sputnikالفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا، لأنه يواجه مهام أخرى ذات أولوية.
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "بغض النظر عما سيحدث هناك (في أوكرانيا)، سيكون الجميع غير راضين: نحن سنكون غير راضين، والأوكرانيون سيكونون غير راضين، والنازيون تحت قيادة (فلاديمير) زيلينسكي سيكونون غير راضين، والأوروبيون سيكونون غير راضين. وترامب براغماتي وعقلاني بما فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل تأجيل هذا الموضوع تمامًا".

ووفقًا له، فإن ترامب انتخب لحل المشاكل الأخرى، والتي تشمل الوضع مع المهاجرين، والفساد في الإدارة، والعلاقات التجارية مع أوروبا، والصين، وكذلك مسألة ضم كندا وغرينلاند. وفي الوقت نفسه، أشار دوغين إلى أن الحديث عن حل الأزمة الأوكرانية في 24 ساعة "كان جزءًا من العرض".

كما أكد دوغين أن ترامب يمكنه إنهاء الأزمة حول أوكرانيا بسرعة إذا توقف عن تمويل نظام زيلينسكي.
وتابع: "ليست أوكرانيا التي تقاتل، بل العولميون، العولمة الليبرالية. لقد قادوا هذا الصراع ضدنا بأيدي النازيين الأوكرانيين".
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
أمس, 05:00 GMT
وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
ترامب: علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية ولا أريد إلحاق الضرر بروسيا
100 يوم على المحك... تحرك جديد من ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала