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https://sarabic.ae/20241126/دوغين-العالم-يتحول-من-لحظة-الأحادية-القطبية-إلى-التعددية-1095198528.html
دوغين: العالم يتحول من لحظة الأحادية القطبية إلى التعددية
دوغين: العالم يتحول من لحظة الأحادية القطبية إلى التعددية
سبوتنيك عربي
كتب المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، مقالا تحدث فيه عن التغييرات التي تشهدها المفاهيم السياسية في الوقت الحالي، خصوصا مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:55+0000
2024-11-26T11:55+0000
روسيا
العالم
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وجاء في نص المقال الذي كتبه المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين:كتب الكاتب الأمريكي تشارلز كراوثامر، في مقاله الذي نشر في المجلة العالمية المرموقة "فورين أفيرز" لعام 1990/1991، أنه بعد انهيار كتلة حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفيتي (وهو ما لم يكن قد حدث حتى وقت نشر المقال)، سيأتي نظام عالمي ستقوم فيه الولايات المتحدة ودول الغرب الجماعي (الناتو) وسيظلون القطب الوحيد وسيحكمون العالم، ويضعون القواعد والأعراف والقوانين ويساوون مصالحهم وقيمهم مع المصالح والقيم العالمية والعامة والملزمة بشكل عام، ووصف كراوثامر هذه الهيمنة الفعلية للغرب على العالم بأنها "لحظة الأحادية القطبية".وبعد وقت قليل، نشر خبير أمريكي آخر، هو فرانسيس فوكوياما، وفقًا لما أعلنه تلفزيون "إن إتش كيه"، بياناً مماثلاً حول "نهاية التاريخ"، ولكن على عكس فوكوياما، الذي سارع إلى إعلان أن انتصار الغرب على بقية البشرية قد حدث بالفعل وأن جميع البلدان والشعوب ستقبل من الآن فصاعدا الأيديولوجية الليبرالية دون أدنى شك وتتفق مع الهيمنة الوحيدة للولايات المتحدة والغرب، فإن كروثامر كان أكثر تحفظا وحذرا وفضّل الحديث على وجه التحديد عن "اللحظة"، أي عن الوضع الفعلي في ميزان القوى الدولي، لكنه لم يكن في عجلة من أمره لاستخلاص استنتاجات حول مدى قوة واستمرارية النظام العالمي الأحادي القطب.وكانت كل علامات الأحادية القطبية واضحة القبول غير مشروطة من جانب جميع البلدان تقريبا للرأسمالية والديمقراطية البرلمانية والقيم الليبرالية وأيديولوجية حقوق الإنسان والتكنوقراطية والعولمة والقيادة الأمريكية.وفي عامي 2002/2003، عاد كراوثامر، في منشور آخر مرموق، لكنه لم يعد عالميًا، ولكنه واقعي في مجلة "ناشيونال إنترست"، في مقال بعنوان "حول اللحظة الأحادية القطبية"، وهذه المرة، طرح رأيًا مفاده أنه بعد مرور 10 سنوات، تبين أن الأحادية القطبية مجرد لحظة، وليست نظامًا عالميًا دائمًا، وأن نماذج بديلة ستظهر قريبًا تأخذ في الاعتبار نمو الاتجاهات المعادية للغرب في العالم، في الدول الإسلامية، في الصين، في روسيا مع وصول الرئيس القوي فلاديمير بوتين، إلى السلطة.وعززت الأحداث اللاحقة اعتقاد كراوثامر بأن لحظة القطب الواحد قد انتهت، وأن الولايات المتحدة فشلت في جعل القيادة العالمية التي تمتعت بها حقًا في التسعينيات دائمة، وأن القوة الغربية دخلت فترة من التراجع والانحدار. لم تتمكن النخب الغربية من استغلال فرصة الهيمنة على العالم، التي كانت في أيديهم عملياً، والآن يجب عليهم، قدر الإمكان، المشاركة في بناء عالم متعدد الأقطاب في وضع مختلف والتوقف عن المطالبة بالهيمنة، حتى لا نبقى على هامش التاريخ.وخطاب الرئيس بوتين في ميونيخ، عام 2007، وصعود الرئيس القوي شي جين بينغ، إلى السلطة في الصين والنمو السريع للاقتصاد الصيني، والأحداث في جورجيا عام 2008، والميدان الأوكراني وإعادة توحيد روسيا مع شبه جزيرة القرم، وأخيراً بداية العملية العسكرية العسكرية الخاصة، عام 2022، والحرب الكبرى في الشرق الأوسط عام 2023، أكد فقط، من الناحية العملية، أن كروثامر وصموئيل هنتنغتون الحذرين، اللذان تنبآ بعصر "صراع الحضارات"، وتبين أنهما أقرب إلى الحقيقة من فوكوياما المتفائل للغاية (بالنسبة للغرب الليبرالي).وأصبح من الواضح الآن لكل المراقبين العقلاء أن الأحادية القطبية كانت مجرد "لحظة"، وأنه يجري الآن استبدالها بنموذج جديد - التعددية القطبية، أو بحذر أكثر، "اللحظة المتعددة الأقطاب".باحث سياسي: روسيا تسعى لعالم متعدد الأقطاب وترامب قد يتخذ قرارات صادمةأستاذ في تاريخ العلاقات الدولية: تصريح بوتين بمنتدى فالداي يعلن نهاية هيمنة أمريكا
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https://sarabic.ae/20240502/رئيس-الوزراء-المجري-عام-2024-يمكن-أن-يمثل-نهاية-الهيمنة-الليبرالية-الغربية-1088457253.html
https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

دوغين: العالم يتحول من لحظة الأحادية القطبية إلى التعددية

11:55 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالمفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تابعنا عبر
كتب المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، مقالا تحدث فيه عن التغييرات التي تشهدها المفاهيم السياسية في الوقت الحالي، خصوصا مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستندًا إلى نظريات عدة وضعها كتاب ومنظرون سياسيون، مع عرض تاريخي للأحداث.
وجاء في نص المقال الذي كتبه المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين:
كتب الكاتب الأمريكي تشارلز كراوثامر، في مقاله الذي نشر في المجلة العالمية المرموقة "فورين أفيرز" لعام 1990/1991، أنه بعد انهيار كتلة حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفيتي (وهو ما لم يكن قد حدث حتى وقت نشر المقال)، سيأتي نظام عالمي ستقوم فيه الولايات المتحدة ودول الغرب الجماعي (الناتو) وسيظلون القطب الوحيد وسيحكمون العالم، ويضعون القواعد والأعراف والقوانين ويساوون مصالحهم وقيمهم مع المصالح والقيم العالمية والعامة والملزمة بشكل عام، ووصف كراوثامر هذه الهيمنة الفعلية للغرب على العالم بأنها "لحظة الأحادية القطبية".
وبعد وقت قليل، نشر خبير أمريكي آخر، هو فرانسيس فوكوياما، وفقًا لما أعلنه تلفزيون "إن إتش كيه"، بياناً مماثلاً حول "نهاية التاريخ"، ولكن على عكس فوكوياما، الذي سارع إلى إعلان أن انتصار الغرب على بقية البشرية قد حدث بالفعل وأن جميع البلدان والشعوب ستقبل من الآن فصاعدا الأيديولوجية الليبرالية دون أدنى شك وتتفق مع الهيمنة الوحيدة للولايات المتحدة والغرب، فإن كروثامر كان أكثر تحفظا وحذرا وفضّل الحديث على وجه التحديد عن "اللحظة"، أي عن الوضع الفعلي في ميزان القوى الدولي، لكنه لم يكن في عجلة من أمره لاستخلاص استنتاجات حول مدى قوة واستمرارية النظام العالمي الأحادي القطب.
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وكانت كل علامات الأحادية القطبية واضحة القبول غير مشروطة من جانب جميع البلدان تقريبا للرأسمالية والديمقراطية البرلمانية والقيم الليبرالية وأيديولوجية حقوق الإنسان والتكنوقراطية والعولمة والقيادة الأمريكية.

ولكن كروثامر، وهو يصلح هذا الوضع، ما زال يعترف بإمكانية أن هذا ليس شيئًا مستقرًا، بل مجرد مرحلة، مرحلة معينة يمكن أن تتحول إلى نموذج طويل المدى وبعد ذلك سيكون فوكوياما على حق، ويمكن أن تنتهي حتى، وإفساح المجال للبعض لنظام عالمي مختلف.

وفي عامي 2002/2003، عاد كراوثامر، في منشور آخر مرموق، لكنه لم يعد عالميًا، ولكنه واقعي في مجلة "ناشيونال إنترست"، في مقال بعنوان "حول اللحظة الأحادية القطبية"، وهذه المرة، طرح رأيًا مفاده أنه بعد مرور 10 سنوات، تبين أن الأحادية القطبية مجرد لحظة، وليست نظامًا عالميًا دائمًا، وأن نماذج بديلة ستظهر قريبًا تأخذ في الاعتبار نمو الاتجاهات المعادية للغرب في العالم، في الدول الإسلامية، في الصين، في روسيا مع وصول الرئيس القوي فلاديمير بوتين، إلى السلطة.
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وعززت الأحداث اللاحقة اعتقاد كراوثامر بأن لحظة القطب الواحد قد انتهت، وأن الولايات المتحدة فشلت في جعل القيادة العالمية التي تمتعت بها حقًا في التسعينيات دائمة، وأن القوة الغربية دخلت فترة من التراجع والانحدار. لم تتمكن النخب الغربية من استغلال فرصة الهيمنة على العالم، التي كانت في أيديهم عملياً، والآن يجب عليهم، قدر الإمكان، المشاركة في بناء عالم متعدد الأقطاب في وضع مختلف والتوقف عن المطالبة بالهيمنة، حتى لا نبقى على هامش التاريخ.
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وخطاب الرئيس بوتين في ميونيخ، عام 2007، وصعود الرئيس القوي شي جين بينغ، إلى السلطة في الصين والنمو السريع للاقتصاد الصيني، والأحداث في جورجيا عام 2008، والميدان الأوكراني وإعادة توحيد روسيا مع شبه جزيرة القرم، وأخيراً بداية العملية العسكرية العسكرية الخاصة، عام 2022، والحرب الكبرى في الشرق الأوسط عام 2023، أكد فقط، من الناحية العملية، أن كروثامر وصموئيل هنتنغتون الحذرين، اللذان تنبآ بعصر "صراع الحضارات"، وتبين أنهما أقرب إلى الحقيقة من فوكوياما المتفائل للغاية (بالنسبة للغرب الليبرالي).
وأصبح من الواضح الآن لكل المراقبين العقلاء أن الأحادية القطبية كانت مجرد "لحظة"، وأنه يجري الآن استبدالها بنموذج جديد - التعددية القطبية، أو بحذر أكثر، "اللحظة المتعددة الأقطاب".
باحث سياسي: روسيا تسعى لعالم متعدد الأقطاب وترامب قد يتخذ قرارات صادمة
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