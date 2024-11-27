https://sarabic.ae/20241127/دوغين-يتحدث-عن-المعايير-التي-سوف-تتوافق-مع-عصر-ما-بعد-الليبرالية-1095204229.html

دوغين يتحدث عن المعايير التي سوف تتوافق مع عصر ما بعد الليبرالية

دوغين يتحدث عن المعايير التي سوف تتوافق مع عصر ما بعد الليبرالية

سبوتنيك عربي

تحدث المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، عن المعايير التي سوف تتوافق مع عصر ما بعد الليبرالية، مشيرًا إلى أن مصطلح "اللحظة الليبرالية" ذاته يحمل إمكانات... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T07:00+0000

2024-11-27T07:00+0000

2024-11-27T07:00+0000

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أشار دوغين إلى أن روسيا الحديثة، رغم أنها لا تزال ديمقراطية ليبرالية من الناحية الرسمية، ولكنها تعتمد بالفعل على القيم التقليدية، إلا أنها في واقع الأمر دولة ملكية من الناحية الفنية.وأكد أن عدم إمكانية إزالة السلطة العليا والاعتماد على الأسس الروحية والهوية والتقاليد، هي بالفعل شروط مسبقة للانتقال الملكي وليس الشكلي، ولكن الجوهري.ونوه دوغين إلى أنه، وعلى سبيل المثال، ومن وجهة نظر تاريخية وجيوسياسية، ينتمي إرث جنكيز خان، إلى هذا المكان (ما بعد الليبرالية). ونهاية التاريخ ستكون روسية، وفي كل الأحوال، فقد مرت اللحظة الليبرالية في السياسة الروسية إلى غير رجعة، وسوف تصبح روسيا ما قبل الحداثة أكثر أهمية.وأكد دوغين أن الدول الحضارية الأخرى تتحرك تدريجياً في نفس الاتجاه، وأن سمات ديفاراغا أو تشاكرافارتين (الملك المقدس)، تظهر بشكل متزايد في الزعيم الهندي ناريندرا مودي، فهو يقترب من إنهاء العصور المظلمة، عصر الانحلال والانحطاط، وهو ما يتوافق تمامًا مع اللحظة الليبرالية التي يُطلب من مودي التغلب عليها في كفاحه لاستعادة الهندوتفا، (الهوية الهندية الأساسية).علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الماركسية مفيدة للغاية هنا، كل ما علينا فعله هو اتخاذ خطوة واحدة وتوسيع النسخة الماركسية المبتذلة والمتناقضة إلى الاكتمال.وأكد دوغين أن العالم الإسلامي يحتاج أيضاً إلى التكامل، ومن الممكن أن تكون النقطة المرجعية هي خلافة بغداد، لأنه في العصر العباسي بلغت الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية ذروتها.ويمكن للمرء أن يفترض إنشاء إمبراطورية أفريقية وإمبراطورية أمريكا اللاتينية، وليس من قبيل الصدفة أن يتم تمثيل أمريكا اللاتينية في "بريكس" من قبل البرازيل، وهي المنطقة الاستعمارية الوحيدة في التاريخ التي لم تصبح لفترة معينة بلدا ثانويا، بل مركزًا، وعاصمة الإمبراطورية البرتغالية.واعتبر دوغين أن مصطلح "اللحظة الليبرالية" ذاته، إذا فكرت في محتواه، يحمل إمكانات ثورية هائلة في مجال الفكر السياسي، وهذا يعني أن حرية الخيال السياسي التي لا حدود لها تنفتح أمام الإنسانية ، فمن الآن فصاعدا كل شيء ممكن، العودة إلى الماضي، بما في ذلك العصور القديمة البعيدة، واستعادة الممالك المقدسة، بما في ذلك الممالك الخيالية، واكتشاف مسارات جديدة غير مطروقة، والتنقيب عن الهويات المنسية والإبداع الحر لهويات جديدة. وما علينا إلا أن ننسى الليبرالية وعقائدها، فالعالم يتغير بالفعل بلا رجعة.فبدلاً من هلاك البشر واستبدالهم بالآلات، ونهاية العالم التكنولوجية، تنفتح أمامنا آفاق مجهولة. من هذه النقطة يمكننا الذهاب في أي اتجاه، لقد تمت الإطاحة بديكتاتورية الحتمية التاريخية.واختتم دوغين بأن تعدد الأزمنة، وتأسيس نوع جديد من الملكية، ليس سوى أحد الاحتمالات، والاحتمال جذاب، ولكنه ليس الوحيد، ومن المؤكد أنه من بين تنوع الحضارات الإنسانية، سوف تكون هناك طرق أخرى للتغلب على اللحظة الليبرالية.دوغين عن مرحلة ما بعد الليبرالية: انتهت هيمنة الغرب والبشرية تعود إلى سابق عهدهادوغين: العالم يتحول من لحظة الأحادية القطبية إلى التعددية

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