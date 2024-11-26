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دوغين عن مرحلة ما بعد الليبرالية: انتهت هيمنة الغرب والبشرية تعود إلى سابق عهدها
دوغين عن مرحلة ما بعد الليبرالية: انتهت هيمنة الغرب والبشرية تعود إلى سابق عهدها
سبوتنيك عربي
اعتبر المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، أن الهيمنة الغربية قد انتهت وأن البشرية تعود إلى سابق عهدها، إلى ما قبل الصعود الحاد للغرب. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T12:36+0000
2024-11-26T13:06+0000
العالم
ثقافة
روسيا
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وقال دوغين، في مقال له: "إننا ندخل عصر ما بعد الليبرالية، ومع ذلك، فإن حقبة ما بعد الليبرالية هذه تتعارض تمامًا مع التوقعات الماركسية الشيوعية. أولا، اختنقت الحركة الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي والصين) على نطاق عالمي، وتخلت نقاط انتشارها، عن الأشكال الأرثوذكسية واعتمدت بدرجة أو بأخرى النموذج الليبرالي. وثانيا، كانت القوة الدافعة الرئيسية المسؤولة عن انهيار الليبرالية هي القيم التقليدية والهويات الحضارية العميقة".وأشار دوغين إلى إن "الإنسانية تتغلب على الليبرالية ليس من خلال المرحلة الاشتراكية، المادية والتكنولوجية، ولكن من خلال إعادة تنشيط الطبقات الثقافية التي اعتبرتها الحداثة الغربية أنه تم التغلب عليها واندثارها وإلغائها، أي من خلال ما قبل الحداثة، التي تبين أنها لم يتم تدميرها، ولم تكن كذلك، مروراً بما بعد الحداثة، الناتجة تماماً عن الحداثة الغربية، وتبين أن ما بعد الليبرالية مختلف تمامًا عما تصوره الفكر التقدمي اليساري، وتصنف ما بعد الليبرالية بشكل عام عصر الهيمنة الغربية في العصر الحديث، معتبرة إياه مجرد ظاهرة مؤقتة، مرحلة لا يوجد فيها شيء عام وعالمي.وبحسب دوغين، فإن القوة الغاشمة تعتمد على الاستخدام العدواني للتكنولوجيا والهيمنة على نطاق كوكبي لفترة معينة، في محاولة لجعل أسسها وتقنياتها وأساليبها وأهدافها عالمية.لقد أصبحت الليبرالية تاريخيًا الشكل الأخير من أشكال الإمبريالية الكوكبية للغرب، بعد أن استوعبت جميع المبادئ الأساسية للحداثة الأوروبية وتوصلها إلى أحدث الاستنتاجات المنطقية، وما بعد الإنسانية وما بعد الحداثة. وأكد دوغين أن نهاية اللحظة الليبرالية هي أكثر من مجرد نهاية اللحظة الليبرالية، هي نهاية سيطرة الغرب الوحيدة على الإنسانية وهذه نهايته.وبحسب دوغين، هناك مرحلة من النظام الرأسمالي الطبقي ومرحلة من النظام الشيوعي اللاطبقي، ولكن في كلتا الحالتين، نهاية القصة هي على وجه التحديد "المجتمع المدني"، ولا توجد إمبراطورية الروح في نهاية التاريخ لأي منهما أو للآخر، وهذا أمر منطقي.علاوة على ذلك، فإن جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائبا لرئيس الولايات المتحدة، يصف بشكل مباشر نظرته للعالم على أنها من أنصار "يمين ما بعد الليبرالي". وظهرت الليبرالية كمصطلح سلبي طوال حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من أنها كانت تعني "الليبرالية اليسارية" كمصطلح مثالي.يمكننا أن نتحدث عن نهاية "اللحظة الليبرالية"، تلك الليبرالية، التي بدت وكأنها الأيديولوجية الفائزة في المنظور التاريخي وإلى الأبد، تبين أنها مجرد مرحلة من مراحل تاريخ العالم، وليست مجرد مرحلة من مراحل تاريخ العالم وليس نهايتها وخارج حدود الليبرالية، بعد نهايتاه على الجانب الآخر من الليبرالية، ستظهر تدريجياً أيديولوجية بديلة ونظام عالمي مختلف ونظام قيم مختلف.ووفقا لدوغين، فقد تبين أن الليبرالية ليست قدرًا وليست نهاية التاريخ وليست شيئًا عالميًا لا رجعة فيه، ولكنها مجرد حلقة، فقط حقبة تاريخية لها بداية ونهاية وحدود جغرافية وتاريخية واضحة، ولقد تم إدراج الليبرالية في سياق الحداثة الغربية، ولقد انتصرت في معارك أيديولوجية مع أصناف أخرى من هذه الحداثة مع القومية والشيوعية، لكنها في النهاية انهارت وانتهت، ومعها، انتهت تلك اللحظة الأحادية القطب لكروثامر، والدورة الأكثر شمولاً للهيمنة الاستعمارية الوحيدة للغرب على نطاق كوكبي، والتي بدأت بعصر الاكتشافات الجغرافية العظيمة.المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين يتحدث عن السمة الجديدة للتعددية القطبيةرئيس الوزراء المجري: العالم يودع هيمنة الحضارة الغربية التي استمرت 500 عام
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العالم, ثقافة, روسيا
العالم, ثقافة, روسيا

دوغين عن مرحلة ما بعد الليبرالية: انتهت هيمنة الغرب والبشرية تعود إلى سابق عهدها

12:36 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 26.11.2024)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
تابعنا عبر
اعتبر المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، أن الهيمنة الغربية قد انتهت وأن البشرية تعود إلى سابق عهدها، إلى ما قبل الصعود الحاد للغرب.
وقال دوغين، في مقال له: "إننا ندخل عصر ما بعد الليبرالية، ومع ذلك، فإن حقبة ما بعد الليبرالية هذه تتعارض تمامًا مع التوقعات الماركسية الشيوعية. أولا، اختنقت الحركة الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي والصين) على نطاق عالمي، وتخلت نقاط انتشارها، عن الأشكال الأرثوذكسية واعتمدت بدرجة أو بأخرى النموذج الليبرالي. وثانيا، كانت القوة الدافعة الرئيسية المسؤولة عن انهيار الليبرالية هي القيم التقليدية والهويات الحضارية العميقة".
وأشار دوغين إلى إن "الإنسانية تتغلب على الليبرالية ليس من خلال المرحلة الاشتراكية، المادية والتكنولوجية، ولكن من خلال إعادة تنشيط الطبقات الثقافية التي اعتبرتها الحداثة الغربية أنه تم التغلب عليها واندثارها وإلغائها، أي من خلال ما قبل الحداثة، التي تبين أنها لم يتم تدميرها، ولم تكن كذلك، مروراً بما بعد الحداثة، الناتجة تماماً عن الحداثة الغربية، وتبين أن ما بعد الليبرالية مختلف تمامًا عما تصوره الفكر التقدمي اليساري، وتصنف ما بعد الليبرالية بشكل عام عصر الهيمنة الغربية في العصر الحديث، معتبرة إياه مجرد ظاهرة مؤقتة، مرحلة لا يوجد فيها شيء عام وعالمي.
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وبحسب دوغين، فإن القوة الغاشمة تعتمد على الاستخدام العدواني للتكنولوجيا والهيمنة على نطاق كوكبي لفترة معينة، في محاولة لجعل أسسها وتقنياتها وأساليبها وأهدافها عالمية.

وهكذا بدأ تاريخ الإمبراطورية العالمية الأكثر نجاحًا، ولكن بعد أكثر من 5 قرون، انتهت هيمنة الغرب، وعادت البشرية وهي الآن تعود فقط إلى الظروف التي كانت تميز عموماً عصر ما قبل الصعود الحاد للغرب.

لقد أصبحت الليبرالية تاريخيًا الشكل الأخير من أشكال الإمبريالية الكوكبية للغرب، بعد أن استوعبت جميع المبادئ الأساسية للحداثة الأوروبية وتوصلها إلى أحدث الاستنتاجات المنطقية، وما بعد الإنسانية وما بعد الحداثة. وأكد دوغين أن نهاية اللحظة الليبرالية هي أكثر من مجرد نهاية اللحظة الليبرالية، هي نهاية سيطرة الغرب الوحيدة على الإنسانية وهذه نهايته.
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وقال دوغين: "لقد لجأنا بالفعل إلى مفهوم "نهاية التاريخ" أكثر من مرة، والآن حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على هذه النظرية".

وبحسب دوغين، هناك مرحلة من النظام الرأسمالي الطبقي ومرحلة من النظام الشيوعي اللاطبقي، ولكن في كلتا الحالتين، نهاية القصة هي على وجه التحديد "المجتمع المدني"، ولا توجد إمبراطورية الروح في نهاية التاريخ لأي منهما أو للآخر، وهذا أمر منطقي.
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ووفقا لدوغين، فإن نهاية الليبرالية تتمثل من خلال الحدث السياسي الأهم، الولاية الأولى والثانية لدونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، وإن اختيار المجتمع الأمريكي لسياسي كرئيس ينتقد العولمة والليبرالية علناً، هو تعبير واضح عن حقيقة أنه حتى في وسط الغرب الأحادي القطب، فقد نضجت كتلة حرجة من عدم الرضا عن الموجّه الأيديولوجي والجيوسياسي الرئيسي للغرب، حكم النخب الليبرالية.

علاوة على ذلك، فإن جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائبا لرئيس الولايات المتحدة، يصف بشكل مباشر نظرته للعالم على أنها من أنصار "يمين ما بعد الليبرالي". وظهرت الليبرالية كمصطلح سلبي طوال حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من أنها كانت تعني "الليبرالية اليسارية" كمصطلح مثالي.
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يمكننا أن نتحدث عن نهاية "اللحظة الليبرالية"، تلك الليبرالية، التي بدت وكأنها الأيديولوجية الفائزة في المنظور التاريخي وإلى الأبد، تبين أنها مجرد مرحلة من مراحل تاريخ العالم، وليست مجرد مرحلة من مراحل تاريخ العالم وليس نهايتها وخارج حدود الليبرالية، بعد نهايتاه على الجانب الآخر من الليبرالية، ستظهر تدريجياً أيديولوجية بديلة ونظام عالمي مختلف ونظام قيم مختلف.
ووفقا لدوغين، فقد تبين أن الليبرالية ليست قدرًا وليست نهاية التاريخ وليست شيئًا عالميًا لا رجعة فيه، ولكنها مجرد حلقة، فقط حقبة تاريخية لها بداية ونهاية وحدود جغرافية وتاريخية واضحة، ولقد تم إدراج الليبرالية في سياق الحداثة الغربية، ولقد انتصرت في معارك أيديولوجية مع أصناف أخرى من هذه الحداثة مع القومية والشيوعية، لكنها في النهاية انهارت وانتهت، ومعها، انتهت تلك اللحظة الأحادية القطب لكروثامر، والدورة الأكثر شمولاً للهيمنة الاستعمارية الوحيدة للغرب على نطاق كوكبي، والتي بدأت بعصر الاكتشافات الجغرافية العظيمة.
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