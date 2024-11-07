باحث سياسي: خطاب بوتين حمل تحولا استراتيجيا ورسائل لترامب وأوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241107/باحث-سياسي-خطاب-بوتين-حمل-تحولا-استراتيجيا-ورسائل-لترامب-وأوروبا--1094589159.html
باحث سياسي: خطاب بوتين حمل تحولا استراتيجيا ورسائل لترامب وأوروبا
باحث سياسي: خطاب بوتين حمل تحولا استراتيجيا ورسائل لترامب وأوروبا
سبوتنيك عربي
رأى الدكتور زياد منصور، الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أنّ "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير يعكس تحولًا استراتيجيًا في... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T20:48+0000
2024-11-07T20:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094122540_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_619de2744a4c95d18330ae77a4ac6118.jpg
وأكد منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خطاب بوتين كشف عن شعور عميق في القيادة الروسية بأن العالم مقبل على "حفلة جنون" في السنوات العشرين المقبلة".وشرح منصور أنّ "الرئيس الروسي حاول من خلال خطابه إيصال رسالة مفادها أنه إذا لم تُتخذ إجراءات وتدابير محددة، فإن العالم سيكون أمام خطر فقدان السيطرة على الوضع الدولي، وهو ما يمثل دعوة صادقة لترميم ما يمكن ترميمه وتجنب الانزلاق نحو حرب كبرى".كما لفت منصور إلى أنّ "بوتين ركز في كلمته على قضايا استراتيجية وجيوبوليتيكية هامة، حيث تحدث عن ضرورة منع ضرب سلاسل التوريد، التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي"، مشيرًا أيضًا إلى "قضية العقوبات"، مؤكدًا أنّ "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية على روسيا "لن تفلح" في تحقيق أهدافها، واصفًا إياها بأنها لم تحقق تأثيرًا حاسمًا في تغيير الوضع، وبالتالي، كانت دعوة بوتين واضحة للإدارة الأميركية الجديدة لتغيير مواقفها، والتوصل إلى حلول أكثر جدية لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية بعيدًا عن الخطاب الانتخابي الذي أُستخدم سابقًا".وفي سياق متصل، ذكر منصور أنّ "بوتين وجّه رسائل مباشرة إلى أوروبا، محذرًا من أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لن تستثني الغرب من حالة عدم الاستقرار". كما شدد على ضرورة أن "نتطلع إلى عالم جديد يعترف بالتعددية"، موضحًا أنّه "إذا لم يتحقق هذا التغيير في النظرة العالمية، فإن الوضع سيكون قابلاً للانفجار، وتطرق بوتين إلى معارضة الولايات المتحدة للعديد من السياسات الأوروبية، حيث أشار إلى أن هناك تناقضًا في كيفية تعامل واشنطن مع حلفائها في حلف الناتو"، مؤكدًا أنّ "الحلف لا يتماشى مع الميثاق الذي نشأ عليه".وأعاد منصور تأكيد أنّ "بوتين شدد على أهمية تغيير التوجهات العالمية"، مشيرًا إلى أن "العالم ليس ملعبًا يمكن للاعبين فيه أن يلعبوا بشكل منفرد، وبالتالي يجب أنّ يتعود الجميع على أن هناك شركاء جددًا وأنماطًا جديدة من العلاقات الدولية، وقال بوتين في هذا السياق إن روسيا لا ترغب في فرض نموذجها السياسي على الآخرين، ولكنها في الوقت ذاته ترفض أن يفرض عليها أي نموذج آخر، كما دعا إلى ضرورة إيجاد توازن في النظام الدولي الجديد، بعيدًا عن الهيمنة الأميركية أو الإملاءات الغربية".وحول مسألة العقوبات، أوضح منصور أنّ "بوتين أشار بشكل واضح إلى أن التحولات في مواقف الغرب تجاه روسيا قد تكون صعبة، خاصة أن العقوبات الأبرز ضد روسيا تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، مما يجعل هناك إشارة مباشرة إلى الإدارة الأميركية الحالية بأنها بحاجة إلى تبني نهج مختلف". كما أضاف أنّ "بوتين حذر من أن بعض النخب الغربية لا تدرك طبيعة التفاهمات الدولية الحقيقية، وأن الغرب يعمل على منع تطور نظام دولي جديد يلبي مصالح جميع الدول".وفيما يتعلق بالتوجهات العسكرية، شدد بوتين على أنّ "روسيا لا ترغب في التصعيد النووي، رغم تغيير عقيدتها العسكرية النووية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هناك خطرًا من أن التوجهات العسكرية الغربية قد تواصل تجاهل الدعوات السلمية لحل الأزمات". وبيّن منصور أنّ "بوتين أشار إلى أنه إذا استمر الغرب في نهج الصراع، فإن العالم قد يشهد تطورات دراماتيكية قد تشمل دولًا عدة في شتى أنحاء العالم".وختامًا، أشار منصور إلى أنّ "ما قد يؤدي إلى تغيير مواقف الغرب هو الانتصارات التي يحققها الجيش الروسي في الميدان، خصوصًا في الشهر الأخير، مما قد يدفع النخب الغربية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها". وتابع أنّ "الرئيس الروسي أكد أن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب، وأن السياسة الدولية يجب أن تقوم على مبادئ السلم والاحترام المتبادل، وأن روسيا تسعى إلى حماية مصالحها ولكن دون فرض نموذجها السياسي على الآخرين".
https://sarabic.ae/20241107/بوتين-من-منتدى-فالداي-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-في-كورسك--1094589023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094122540_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e42332c0b9ff3f43eaf9c0659ae7df4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

باحث سياسي: خطاب بوتين حمل تحولا استراتيجيا ورسائل لترامب وأوروبا

20:48 GMT 07.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الدكتور زياد منصور، الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أنّ "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير يعكس تحولًا استراتيجيًا في مقاربة روسيا للقضايا الدولية، ويعبر عن تحذيرات خطيرة بشأن المستقبل القريب للعلاقات الدولية، في وقت تتسارع فيه الأزمات العالمية".
وأكد منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "خطاب بوتين كشف عن شعور عميق في القيادة الروسية بأن العالم مقبل على "حفلة جنون" في السنوات العشرين المقبلة".
وشرح منصور أنّ "الرئيس الروسي حاول من خلال خطابه إيصال رسالة مفادها أنه إذا لم تُتخذ إجراءات وتدابير محددة، فإن العالم سيكون أمام خطر فقدان السيطرة على الوضع الدولي، وهو ما يمثل دعوة صادقة لترميم ما يمكن ترميمه وتجنب الانزلاق نحو حرب كبرى".
كما لفت منصور إلى أنّ "بوتين ركز في كلمته على قضايا استراتيجية وجيوبوليتيكية هامة، حيث تحدث عن ضرورة منع ضرب سلاسل التوريد، التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد العالمي"، مشيرًا أيضًا إلى "قضية العقوبات"، مؤكدًا أنّ "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية على روسيا "لن تفلح" في تحقيق أهدافها، واصفًا إياها بأنها لم تحقق تأثيرًا حاسمًا في تغيير الوضع، وبالتالي، كانت دعوة بوتين واضحة للإدارة الأميركية الجديدة لتغيير مواقفها، والتوصل إلى حلول أكثر جدية لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية بعيدًا عن الخطاب الانتخابي الذي أُستخدم سابقًا".
وقال منصور إنّ "بوتين كان يلمح إلى أنه في سياق الانتخابات، كانت التصريحات السياسية تتسم بالمواقف الانتخابية التي تختلف جذريًا عن السياسات الفعلية".
وفي سياق متصل، ذكر منصور أنّ "بوتين وجّه رسائل مباشرة إلى أوروبا، محذرًا من أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لن تستثني الغرب من حالة عدم الاستقرار". كما شدد على ضرورة أن "نتطلع إلى عالم جديد يعترف بالتعددية"، موضحًا أنّه "إذا لم يتحقق هذا التغيير في النظرة العالمية، فإن الوضع سيكون قابلاً للانفجار، وتطرق بوتين إلى معارضة الولايات المتحدة للعديد من السياسات الأوروبية، حيث أشار إلى أن هناك تناقضًا في كيفية تعامل واشنطن مع حلفائها في حلف الناتو"، مؤكدًا أنّ "الحلف لا يتماشى مع الميثاق الذي نشأ عليه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
20:40 GMT
وأعاد منصور تأكيد أنّ "بوتين شدد على أهمية تغيير التوجهات العالمية"، مشيرًا إلى أن "العالم ليس ملعبًا يمكن للاعبين فيه أن يلعبوا بشكل منفرد، وبالتالي يجب أنّ يتعود الجميع على أن هناك شركاء جددًا وأنماطًا جديدة من العلاقات الدولية، وقال بوتين في هذا السياق إن روسيا لا ترغب في فرض نموذجها السياسي على الآخرين، ولكنها في الوقت ذاته ترفض أن يفرض عليها أي نموذج آخر، كما دعا إلى ضرورة إيجاد توازن في النظام الدولي الجديد، بعيدًا عن الهيمنة الأميركية أو الإملاءات الغربية".
وحول مسألة العقوبات، أوضح منصور أنّ "بوتين أشار بشكل واضح إلى أن التحولات في مواقف الغرب تجاه روسيا قد تكون صعبة، خاصة أن العقوبات الأبرز ضد روسيا تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، مما يجعل هناك إشارة مباشرة إلى الإدارة الأميركية الحالية بأنها بحاجة إلى تبني نهج مختلف". كما أضاف أنّ "بوتين حذر من أن بعض النخب الغربية لا تدرك طبيعة التفاهمات الدولية الحقيقية، وأن الغرب يعمل على منع تطور نظام دولي جديد يلبي مصالح جميع الدول".
وأشار منصور إلى أنّ "بوتين قد غمز من قناة بعض الدول الأوروبية التي أظهرت رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما يمثل تلميحًا خطيرًا قد يعكس تحولات جوهرية في التحالفات الدولية". واعتبر منصور أنّ "هذه التصريحات تعد بمثابة تحذير مبكر للاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا، بأنهما قد يكونان أمام "شتاء عاصف" إذا لم يدركا التحولات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية".
وفيما يتعلق بالتوجهات العسكرية، شدد بوتين على أنّ "روسيا لا ترغب في التصعيد النووي، رغم تغيير عقيدتها العسكرية النووية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هناك خطرًا من أن التوجهات العسكرية الغربية قد تواصل تجاهل الدعوات السلمية لحل الأزمات". وبيّن منصور أنّ "بوتين أشار إلى أنه إذا استمر الغرب في نهج الصراع، فإن العالم قد يشهد تطورات دراماتيكية قد تشمل دولًا عدة في شتى أنحاء العالم".
وختامًا، أشار منصور إلى أنّ "ما قد يؤدي إلى تغيير مواقف الغرب هو الانتصارات التي يحققها الجيش الروسي في الميدان، خصوصًا في الشهر الأخير، مما قد يدفع النخب الغربية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها". وتابع أنّ "الرئيس الروسي أكد أن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب، وأن السياسة الدولية يجب أن تقوم على مبادئ السلم والاحترام المتبادل، وأن روسيا تسعى إلى حماية مصالحها ولكن دون فرض نموذجها السياسي على الآخرين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала