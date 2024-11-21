https://sarabic.ae/20241121/مسؤول-روسي-هيمنة-الغرب-على-الشؤون-الدولية-تقترب-من-نهايتها-1095071208.html

مسؤول روسي: هيمنة الغرب على الشؤون الدولية تقترب من نهايتها

مسؤول روسي: هيمنة الغرب على الشؤون الدولية تقترب من نهايتها

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، اليوم الخميس، بأن فترة هيمنة الغرب على الشؤون الدولية تقترب من نهايتها، وأن العالم... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T20:28+0000

2024-11-21T20:28+0000

2024-11-21T20:28+0000

روسيا

العالم

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وقال لوغفينوف، في كلمة ترحيبية خلال حفل استقبال رأس السنة الميلادية في مقر البعثة الدائمة، والذي حضره قادة ودبلوماسيو عدد من الدول والمنظمات الدولية: "أكدت أحداث عام 2024 أن فترة الهيمنة غير المقسمة لواشنطن وأتباعها في الشؤون الدولية تقترب من نهايتها".وتابع: "أود أن أؤكد أن روسيا، باعتبارها دولة وحضارة مستقلة، مستعدة لتقديم إسهام حاسم في تحديث نظام العلاقات الدولية، لتصبح قاطرة لهذه العملية الموضوعية".وأضاف أن سبب طلب بنية أمنية جديدة في أوراسيا في الأونة الأخيرة هو انهيار المفهوم الاوروأطلسي، جراء سنوات من تجاهل مصالح روسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.وخلص لوغفينوف إلى أن "إعلان قازان الذي تم تبنيه نتيجة لذلك يشير إلى أن "بريكس" تتحول إلى قوة حقيقية، مستعدة لتعزيز المصالح والتطلعات المشروعة لدول الأغلبية العالمية والدفاع عنها".

https://sarabic.ae/20241029/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-قمة-بريكس-أظهرت-أن-هيمنة-بعض-الدول-تقترب-من-نهايتها-1094274815.html

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