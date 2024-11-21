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رئيس الوزراء المجري: العالم يودع هيمنة الحضارة الغربية التي استمرت 500 عام
رئيس الوزراء المجري: العالم يودع هيمنة الحضارة الغربية التي استمرت 500 عام
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي دام خمسمائة عام، انتهى، وانهارت استراتيجية تغريب العالم كله وتحول مركز الاقتصاد... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أوربان، متحدثًا في منتدى أوراسيا في بودابست: "لقد انتهت خمسمائة عام من هيمنة الحضارة الغربية، انتهت الهيمنة التقدمية الليبرالية في العالم الغربي. فكرة تنظيم العالم كله على النموذج الغربي، وأن الشعوب المختارة لذلك ستكون مستعدة للقيام بذلك مقابل الحصول على فوائد اقتصادية ومالية، قد باءت بالفشل".وتابع: "نتيجة لذلك، تحول مركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق، وأصبحت الاقتصادات الشرقية تنمو بمعدل أسرع أربع مرات من الاقتصادات الغربية".وأشار إلى أنه "ومنذ عدة مئات من السنين، اعتاد الغرب على حقيقة أننا الأجمل، والأكثر ذكاءً، والأكثر تطوراً وثراءً، لن يكون من السهل أن نرى وندرك أننا لم نعد الأجمل والأذكى".وفي وقت سابق، قال أوربان إن الاقتصاد العالمي، نتيجة للسياسات الانتحارية التي ينتهجها الغرب، والتي تشمل العقوبات، مهدد بالانقسام إلى كتلتين غربية وشرقية ولا يريد المجر أن تنتمي إلى أي منهما، بل ترغب في الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع كليهما.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مرات عديدة، أن بودابست لا تدعم فكرة الحرب الباردة الجديدة و"الستار الحديدي" بين دول الشرق والغرب، ويعتقد أنه من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، يجب على أوروبا تطوير التعاون مع آسيا في الوضع الجيوسياسي الحالي، وشدد الوزير أن محرك التغيرات الاقتصادية الكبرى في العالم، هي دول الشرق.
https://sarabic.ae/20241031/المجر-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-استراتيجية-أوروبية-جديدة-لإنقاذ-اقتصاده-1094370625.html
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المجر, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء المجري: العالم يودع هيمنة الحضارة الغربية التي استمرت 500 عام

11:51 GMT 21.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي دام خمسمائة عام، انتهى، وانهارت استراتيجية تغريب العالم كله وتحول مركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق، وسيكون القرن القادم هو قرن أوراسيا.
وقال أوربان، متحدثًا في منتدى أوراسيا في بودابست: "لقد انتهت خمسمائة عام من هيمنة الحضارة الغربية، انتهت الهيمنة التقدمية الليبرالية في العالم الغربي. فكرة تنظيم العالم كله على النموذج الغربي، وأن الشعوب المختارة لذلك ستكون مستعدة للقيام بذلك مقابل الحصول على فوائد اقتصادية ومالية، قد باءت بالفشل".

وأوضح أن الواقع الجديد هو أن الدول الآسيوية "أصبحت أقوى وأثبتت قدرتها على النهوض والوجود والحفاظ على نفسها كمراكز مستقلة للقوة الاقتصادية والسياسية".

وتابع: "نتيجة لذلك، تحول مركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق، وأصبحت الاقتصادات الشرقية تنمو بمعدل أسرع أربع مرات من الاقتصادات الغربية".
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وأشار إلى أنه "ومنذ عدة مئات من السنين، اعتاد الغرب على حقيقة أننا الأجمل، والأكثر ذكاءً، والأكثر تطوراً وثراءً، لن يكون من السهل أن نرى وندرك أننا لم نعد الأجمل والأذكى".

ولفت أوربان إلى أن "القرن المقبل سيكون قرن أوراسيا"، لأنها أكبر قارات العالم، حيث يسكنها 70% من سكان العالم وحصتها أكثر من 70% من الاقتصاد العالمي.

الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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وفي وقت سابق، قال أوربان إن الاقتصاد العالمي، نتيجة للسياسات الانتحارية التي ينتهجها الغرب، والتي تشمل العقوبات، مهدد بالانقسام إلى كتلتين غربية وشرقية ولا يريد المجر أن تنتمي إلى أي منهما، بل ترغب في الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع كليهما.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مرات عديدة، أن بودابست لا تدعم فكرة الحرب الباردة الجديدة و"الستار الحديدي" بين دول الشرق والغرب، ويعتقد أنه من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، يجب على أوروبا تطوير التعاون مع آسيا في الوضع الجيوسياسي الحالي، وشدد الوزير أن محرك التغيرات الاقتصادية الكبرى في العالم، هي دول الشرق.
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