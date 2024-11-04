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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
مساحة حرة
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مدار الليل والنهار
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خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تقديم خدمات السفر دون تأشيرة مع دول الخليج
المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تقديم خدمات السفر دون تأشيرة مع دول الخليج
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة في أقرب وقت ممكن وإدخال نظام دون تأشيرة مع دول الخليج، وإلا فإن... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T17:40+0000
2024-11-04T17:40+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر
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وقال: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سريع في ثلاث قضايا استراتيجية، يجب إبرام اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن، ويجب الاتفاق على نظام الإعفاء من التأشيرات في أقرب وقت ممكن، ويجب إقامة تعاون أوثق في مجال الطاقة". وأوضح أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يكون لديه أقرب تعاون ممكن مع منطقة الخليج، والتي تعد الآن واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، لكن "بروكسل تواصل إبطاء بناء التعاون". وأشار إلى أن وجهة النظر هذه يشاركها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو.ووفقا له، فإن المفاوضات جارية أيضا مع سلطنة عمان على مستوى المختصين والشركات حول إمكانية البدء بواردات النفط والغاز الطبيعي. وشدد سيارتو على أن الاتفاقيات مع دول الخليج بشأن توريد النفط والغاز إلى المجر لا تعني رفض العقود مع روسيا، بل تهدف إلى التنويع.
https://sarabic.ae/20241031/المجر-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-استراتيجية-أوروبية-جديدة-لإنقاذ-اقتصاده-1094370625.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر

المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تقديم خدمات السفر دون تأشيرة مع دول الخليج

17:40 GMT 04.11.2024
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Fotolia / Andrea Izzotti
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة في أقرب وقت ممكن وإدخال نظام دون تأشيرة مع دول الخليج، وإلا فإن المجتمع سيضيع فرصة أخرى للتنمية.
وقال: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سريع في ثلاث قضايا استراتيجية، يجب إبرام اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن، ويجب الاتفاق على نظام الإعفاء من التأشيرات في أقرب وقت ممكن، ويجب إقامة تعاون أوثق في مجال الطاقة".

وتابع: "إذا لم يتم حل كل هذه المشاكل بسرعة، فإن أوروبا ستفقد فرصة مهمة أخرى للتنمية والنمو".

وأوضح أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يكون لديه أقرب تعاون ممكن مع منطقة الخليج، والتي تعد الآن واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، لكن "بروكسل تواصل إبطاء بناء التعاون".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
المجر: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاده
31 أكتوبر, 20:31 GMT
وأشار إلى أن وجهة النظر هذه يشاركها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو.

وفي وقت سابق، أشار سيارتو إلى أنه خلال زيارته للدوحة، تم التوصل إلى اتفاق يمكن بموجبه لشركات الطاقة في المجر وقطر أن تبدأ المفاوضات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى المجر في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.

ووفقا له، فإن المفاوضات جارية أيضا مع سلطنة عمان على مستوى المختصين والشركات حول إمكانية البدء بواردات النفط والغاز الطبيعي.
وشدد سيارتو على أن الاتفاقيات مع دول الخليج بشأن توريد النفط والغاز إلى المجر لا تعني رفض العقود مع روسيا، بل تهدف إلى التنويع.
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