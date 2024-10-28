https://sarabic.ae/20241028/سياسي-مجري-العالم-بعد-قمة-بريكس-لن-يكون-كما-قبلها-1094257555.html
سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلها
سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلها
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس حزب العمال المجري جيولا ثورمر، بعد قمة "بريكس" في قازان الروسية، بأن العالم لن يكون كما كان قبل القمة، إذ إن دول "بريكس" أرسلت إشارة حول ولادة عالم... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T18:23+0000
2024-10-28T18:23+0000
2024-10-28T18:23+0000
قمة بريكس 2024
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وقال ثورمر، متحدثًا في تجمع حاشد نظمه منتدى السلام المجري ينتقد سياسة الناتو: "العالم الذي تريد فيه دولة واحدة أو عدة دول أن تحكم الآخرين أمر غير مقبول".ووفقا له، في العالم الجديد "ستكون الصين الاشتراكية والدول الرأسمالية قادرة على التعايش"، لأن الغرض من التوحيد "ليس استغلال بعضها بعضا، ولكن مساعدة كل منهما الآخر على تطوير السلام والأمن وبنائهما بشكل متبادل، حيث يسود جو من الثقة وليس العدائية".وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قمة "بريكس" في قازان، بأنها قمة لدول العالم الشرقي ذات الاقتصادات القوية، وفي وقت سابق، ذكر أن آسيا ستصبح المركز المحدد للعالم لعقود، وتضع جمعيات "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" الأسس للنظام العالمي الجديد الناشئ.
https://sarabic.ae/20241026/خبير-إنشاء-بريكس-تم-بسبب-الانتهاكات-الأمريكية-الجسيمة-للقانون-الدولي-1094187629.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, المجر
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, المجر
سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلها
أفاد رئيس حزب العمال المجري جيولا ثورمر، بعد قمة "بريكس" في قازان الروسية، بأن العالم لن يكون كما كان قبل القمة، إذ إن دول "بريكس" أرسلت إشارة حول ولادة عالم جديد، حيث تتخذ الدول نفسها قرارات بشأن مصيرها دون إملاء من الآخرين.
وقال ثورمر، متحدثًا في تجمع حاشد نظمه منتدى السلام المجري ينتقد سياسة الناتو: "العالم الذي تريد فيه دولة واحدة أو عدة دول أن تحكم الآخرين أمر غير مقبول".
وتابع: "في الأسبوع الماضي، اجتمع رؤساء دول "بريكس" في قازان، روسيا، وبعد الاجتماع في قازان، لم يعد العالم كما كان من قبل، لقد تلقينا رسالة مهمة، دعونا نبني عالما لا تحكم فيه دولة واحدة، ولكن معا نقرر مصيرنا".
ووفقا له، في العالم الجديد "ستكون الصين الاشتراكية والدول الرأسمالية قادرة على التعايش"، لأن الغرض من التوحيد "ليس استغلال بعضها بعضا، ولكن مساعدة كل منهما الآخر على تطوير السلام والأمن وبنائهما بشكل متبادل، حيث يسود جو من الثقة وليس العدائية".
وأشار ثورمر إلى أن "عالمًا جديدًا يولد بجوارنا، ومهمتنا هي التحرك نحوه، ويتجاهل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مطالب العالم الجديد".
وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قمة "بريكس" في قازان، بأنها قمة لدول العالم الشرقي ذات الاقتصادات القوية، وفي وقت سابق، ذكر أن آسيا ستصبح المركز المحدد للعالم لعقود، وتضع جمعيات "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" الأسس للنظام العالمي الجديد الناشئ.