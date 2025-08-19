https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-حضر-اجتماع-البيت-الأبيض-متنازلا-بشكل-واضح-1103909077.html
خبير في العلاقات الدولية: زيلينسكي حضر اجتماع البيت الأبيض متنازلا بشكل واضح
خبير في العلاقات الدولية: زيلينسكي حضر اجتماع البيت الأبيض متنازلا بشكل واضح
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية من بيروت الدكتور محمود كوثراني، تعليقا على لقاء ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين، أن
وأكد كوثراني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "بوتين حدد أهدافه بدقة خاصة الهدفين اللذين دفعا روسيا للقيام بالعملية العسكرية، وهما شبه جزيرة القرم وعدم دخول أوكرانيا في حلف الناتو"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين بالأمس خفضوا سقف الخطاب الذي كان مرتفعا إلى حد كبير في الفترة السابقة".ورأى كوثراني أن "النتائج تبدو إيجابية والأمر يسير في الطريق الصحيح هذه المرة خاصة عندما تم الحديث عن اجتماع خلال أسبوعين بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، وهذه مسألة متقدمة جدا لأن مثل هذا الأمر كان مرفوضا من الرئيس بوتين قبل تحديد أهداف معينة"، مشددا على أن "زيلينسكي أتى متنازلا بشكل واضح خلال الاجتماع ، خاصة عندما التزم باللباس الرسمي".وأكد كوثراني على "قدرة ترامب تشكيل ضغط معين على الأوروبي من جهة، وعلى زيلينسكي من جهة أخرى.وقال كوثراني: إن "كل التصريحات لحظة حصول الاجتماع في "ألاسكا" تشير وتؤكد على انتصار روسيا وعلى الموقف الحاسم والقوي للرئيس بوتين".وختم: "ترامب وعد بإنهاء الأزمة، ويحاول الوصول إلى نتيجة معينة لتحقيق إنجاز شخصي ويكون هو راعي هذا الإنجاز".قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
خبير في العلاقات الدولية: زيلينسكي حضر اجتماع البيت الأبيض متنازلا بشكل واضح
اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية من بيروت الدكتور محمود كوثراني، تعليقا على لقاء ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين، أن "الأمر بات قاب أو قوسين أو أدنى، من تحقيق خرق ما في الأزمة الأوكرانية"، معتبرا "لقاء قمة "ألاسكا" كان المقدمة الحاسمة لما جرى بالأمس في البيت الابيضٍ".
وأكد كوثراني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "بوتين حدد أهدافه بدقة خاصة الهدفين اللذين دفعا روسيا للقيام بالعملية العسكرية، وهما شبه جزيرة القرم وعدم دخول أوكرانيا في حلف الناتو"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين بالأمس خفضوا سقف الخطاب الذي كان مرتفعا إلى حد كبير في الفترة السابقة".
ورأى كوثراني أن "النتائج تبدو إيجابية والأمر يسير في الطريق الصحيح هذه المرة خاصة عندما تم الحديث عن اجتماع خلال أسبوعين بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، وهذه مسألة متقدمة جدا لأن مثل هذا الأمر كان مرفوضا من الرئيس بوتين قبل تحديد أهداف معينة"، مشددا على أن "زيلينسكي أتى متنازلا بشكل واضح خلال الاجتماع ، خاصة عندما التزم باللباس الرسمي".
نحن نعرف أن أوروبا تورطت في هذه الحرب منذ البداية وتعاني اليوم على أكثر من مستوى، كل القادة الأوروبيين متفقين ضمنا على إنهاء هذه الأزمة التي انعكست عليهم بشكل واضح في أكثر من مسار.
وأكد كوثراني على "قدرة ترامب تشكيل ضغط معين على الأوروبي من جهة، وعلى زيلينسكي من جهة أخرى.
أوروبا والولايات المتحدة يحاولون تقديم شيء ما لزيلينسكي بطلب منه كي يظهر به إلى المجتمع الأوكراني ويقول انه حقق هدفا معينا.
وقال كوثراني: إن "كل التصريحات لحظة حصول الاجتماع في "ألاسكا" تشير وتؤكد على انتصار روسيا وعلى الموقف الحاسم والقوي للرئيس بوتين".
وختم: "ترامب وعد بإنهاء الأزمة، ويحاول الوصول إلى نتيجة معينة لتحقيق إنجاز شخصي ويكون هو راعي هذا الإنجاز".