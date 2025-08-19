https://sarabic.ae/20250819/لافروف-كان-واضحا-من-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-أن-فريق-واشنطن-يريد-تحقيق-نتيجة-طويلة-الأمد-1103910633.html

لافروف: لم يكن هدف روسيا السيطرة على الأراضي بل حماية الروس

لافروف: لم يكن هدف روسيا السيطرة على الأراضي بل حماية الروس

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم يكن لديها هدف الاستيلاء على الأراضي، سواء كانت شبه جزيرة القرم أو دونباس أو نوفوروسيا... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T09:02+0000

2025-08-19T09:02+0000

2025-08-19T09:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg

وأَضاف لافروف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "أود أن أؤكد مجددا أننا لم نتحدث قط عن مجرد الاستيلاء على بعض الأراضي، لم تكن القرم، ولا دونباس، ولا نوفوروسيا كأراض هدفنا أبدا".وبين لافروف، أن الأجواء كانت جيدة للغاية في محادثات ألاسكا، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب.وأردف: "كان واضحا أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون بصدق، أولا، إلى تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة، على عكس الأوروبيين الذين كانوا يرددون آنذاك في كل مكان أن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار، ثم سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بدأ يتبنى نهجا أعمق لتسوية الوضع في أوكرانيا، مدركا أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.وشدد لافروف، على أنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يولي أهمية بالغة للدستور الأوكراني، فعليه أن يتذكر مواده التي تلزم بالحفاظ على حقوق الروس.وقال لافروف: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام، فرغم غرابتها، لا يزال الدستور الأوكراني يلزم الدولة بضمان حقوق الروس، وهذا ما يسلط الضوء عليه بشكل منفصل، وحقوق الأقليات القومية الأخرى".وأكد الوزير: "إذا كان يولي أهمية بالغة لدستوره، فسأبدأ بالمواد الأولى منه، التي تكرس هذا الالتزام".ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، أكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا

https://sarabic.ae/20250819/إعلام-واشنطن-وأوروبا-ستقدمان-ضمانات-أمنية-لكييف-تمهيدا-للقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي--1103910737.html

https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html

https://sarabic.ae/20250818/ترامب-يقول-إنه-بدأ-ترتيبات-للقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-في-مكان-سيتم-تحديده-لاحقا-1103902887.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب