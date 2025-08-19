عربي
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-كان-واضحا-من-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-أن-فريق-واشنطن-يريد-تحقيق-نتيجة-طويلة-الأمد-1103910633.html
لافروف: لم يكن هدف روسيا السيطرة على الأراضي بل حماية الروس
لافروف: لم يكن هدف روسيا السيطرة على الأراضي بل حماية الروس
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم يكن لديها هدف الاستيلاء على الأراضي، سواء كانت شبه جزيرة القرم أو دونباس أو نوفوروسيا... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T09:02+0000
2025-08-19T09:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg
وأَضاف لافروف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "أود أن أؤكد مجددا أننا لم نتحدث قط عن مجرد الاستيلاء على بعض الأراضي، لم تكن القرم، ولا دونباس، ولا نوفوروسيا كأراض هدفنا أبدا".وبين لافروف، أن الأجواء كانت جيدة للغاية في محادثات ألاسكا، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب.وأردف: "كان واضحا أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون بصدق، أولا، إلى تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة، على عكس الأوروبيين الذين كانوا يرددون آنذاك في كل مكان أن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار، ثم سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بدأ يتبنى نهجا أعمق لتسوية الوضع في أوكرانيا، مدركا أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.وشدد لافروف، على أنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يولي أهمية بالغة للدستور الأوكراني، فعليه أن يتذكر مواده التي تلزم بالحفاظ على حقوق الروس.وقال لافروف: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام، فرغم غرابتها، لا يزال الدستور الأوكراني يلزم الدولة بضمان حقوق الروس، وهذا ما يسلط الضوء عليه بشكل منفصل، وحقوق الأقليات القومية الأخرى".وأكد الوزير: "إذا كان يولي أهمية بالغة لدستوره، فسأبدأ بالمواد الأولى منه، التي تكرس هذا الالتزام".ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، أكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-واشنطن-وأوروبا-ستقدمان-ضمانات-أمنية-لكييف-تمهيدا-للقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي--1103910737.html
https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html
https://sarabic.ae/20250818/ترامب-يقول-إنه-بدأ-ترتيبات-للقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-في-مكان-سيتم-تحديده-لاحقا-1103902887.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_155b61dcd2cd2ba3ff1fda69b5074939.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب

لافروف: لم يكن هدف روسيا السيطرة على الأراضي بل حماية الروس

09:02 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم يكن لديها هدف الاستيلاء على الأراضي، سواء كانت شبه جزيرة القرم أو دونباس أو نوفوروسيا (زابوروجيه وخيرسون)، بل سعت إلى حماية الروس".
وأَضاف لافروف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "أود أن أؤكد مجددا أننا لم نتحدث قط عن مجرد الاستيلاء على بعض الأراضي، لم تكن القرم، ولا دونباس، ولا نوفوروسيا كأراض هدفنا أبدا".

كان هدفنا حماية الشعب، الشعب الروسي، الذي عاش على هذه الأراضي لقرون، والذي اكتشفها، وبذل الدماء من أجلها في القرم ودونباس، وأنشأ مدنا كأوديسا، ونيكولاييف، وغيرها الكثير، وموانئ، ومصانع، ومعامل.

وبين لافروف، أن الأجواء كانت جيدة للغاية في محادثات ألاسكا، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب.
وأردف: "كان واضحا أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون بصدق، أولا، إلى تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة، على عكس الأوروبيين الذين كانوا يرددون آنذاك في كل مكان أن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار، ثم سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
إعلام: واشنطن وأوروبا ستقدمان ضمانات أمنية لكييف تمهيدا للقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي
09:08 GMT
وأكد أن أجواء المفاوضات مع الجانب الأمريكي كانت "جيدة جدا"، وهو ما انعكس في تصريحات زعيمي البلدين.
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بدأ يتبنى نهجا أعمق لتسوية الوضع في أوكرانيا، مدركا أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.

بدأ الرئيس ترامب وفريقه، وخاصة بعد اجتماع ألاسكا، يتبنون نهجا أعمق لتسوية هذه الأزمة، مدركين ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية التي تحدث الرئيس بوتين ونحن عنها باستمرار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
07:01 GMT
وشدد لافروف، على أنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يولي أهمية بالغة للدستور الأوكراني، فعليه أن يتذكر مواده التي تلزم بالحفاظ على حقوق الروس.
وقال لافروف: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام، فرغم غرابتها، لا يزال الدستور الأوكراني يلزم الدولة بضمان حقوق الروس، وهذا ما يسلط الضوء عليه بشكل منفصل، وحقوق الأقليات القومية الأخرى".
وأكد الوزير: "إذا كان يولي أهمية بالغة لدستوره، فسأبدأ بالمواد الأولى منه، التي تكرس هذا الالتزام".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
ترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا
أمس, 22:42 GMT
وناقش الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عقد في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.
ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، أكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
