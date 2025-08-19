https://sarabic.ae/20250819/إعلام-واشنطن-وأوروبا-ستقدمان-ضمانات-أمنية-لكييف-تمهيدا-للقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي--1103910737.html

إعلام: واشنطن وأوروبا ستقدمان ضمانات أمنية لكييف تمهيدا للقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستبدآن العمل على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، تمهيدا للقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقالت وسائل الإعلام ذاتها، نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء: "المسؤولون الأميركيون والأوروبيون سيعملون فورا، على توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، تمهيدا لعقد اجتماع تاريخي بين الرئيس فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".وأضافت أن "هذه الضمانات ستركز على تعزيز القوات والقدرات العسكرية الأوكرانية دون أي قيود، بما في ذلك عدم فرض حدود على عدد القوات".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه بدأ ترتيبات للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا.وتابع ترامب: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا. في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".وأشار إلى أنه، بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ. مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات".ترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا

