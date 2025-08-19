https://sarabic.ae/20250819/ميدينسكي-روسيا-سلمت-أكثر-من-1000-جثة-إلى-أوكرانيا-واستلمت-19-جثة-لجنود-قتلى--عاجل--1103918239.html
ميدينسكي: روسيا سلمت أكثر من 1000 جثة إلى أوكرانيا واستلمت 19 جثة لجنود قتلى
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وكتب ميدينسكي على قناته في "تلغرام": "وفقًا لاتفاقيات إسطنبول، سلّمنا اليوم أكثر من ألف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، وقد سلّمونا 19 جثة، تمامًا كما فعلوا قبل شهر".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم، في 14 أغسطس/آب، إعادة 84 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف وتسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية في المقابل.وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانيةالخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
12:22 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 19.08.2025)
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا سلمت أكثر من 1000 جثة إلى أوكرانيا واستلمت 19 جثة لجنود سقطوا في المعارك.
وكتب ميدينسكي على قناته في "تلغرام": "وفقًا لاتفاقيات إسطنبول، سلّمنا اليوم أكثر من ألف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، وقد سلّمونا 19 جثة، تمامًا كما فعلوا قبل شهر".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم، في 14 أغسطس/آب، إعادة 84 عسكريا روسيا
من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف وتسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية في المقابل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم في 14 أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية".
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.