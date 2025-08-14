https://sarabic.ae/20250814/ميدينسكي-كييف-تقبل-فقط-أسيرين-من-القائمة-المنشورة-سابقا-والتي-تضم-1000-جندي-1103719937.html
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قبلت خلال عملية التبادل جنديين أسيرين فقط من قائمة تضم 1000 جندي أسير كانت كييف قد رفضتهم سابقًا خلال عملية تبادل الأسرى.
وقال ميدينسكي في قناته على "تلغرام": "من بين 1000 ضابط أسير من وحدة العمليات الخاصة الأوكرانية... الذين تقدموا بطلب إلى (فلاديمير) زيلينسكي، قبلت الجهة الأوكرانية شخصين فقط، 1. بويتشوك ألكسندر فياتشيسلافوفيتش (مواليد 14 أكتوبر 1976)، 2. فيدورينكو فلاديمير فيكتوروفيتش (مواليد 16 فبراير 1982)".
وأضاف ميدينسكي بسخرية: "ربما يخشون أن يكون الأسرى قد تلقوا تعليما في الأسر الروسي".
وأفاد ميدينسكي، بأن كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من
القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم، اليوم الخميس في 14 أغسطس/آب، إعادة 84 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف وتسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية في المقابل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم في 14 أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية".
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.