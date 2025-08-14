ميدينسكي: كييف تقبل فقط أسيرين من القائمة المنشورة سابقا والتي تضم 1000 جندي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250814/ميدينسكي-كييف-تقبل-فقط-أسيرين-من-القائمة-المنشورة-سابقا-والتي-تضم-1000-جندي-1103719937.html
ميدينسكي: كييف تقبل فقط أسيرين من القائمة المنشورة سابقا والتي تضم 1000 جندي
ميدينسكي: كييف تقبل فقط أسيرين من القائمة المنشورة سابقا والتي تضم 1000 جندي
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قبلت خلال عملية التبادل جنديين أسيرين فقط من... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T12:17+0000
2025-08-14T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060607771_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_39929bf39f873e25b34416890f211449.jpg
وقال ميدينسكي في قناته على "تلغرام": "من بين 1000 ضابط أسير من وحدة العمليات الخاصة الأوكرانية... الذين تقدموا بطلب إلى (فلاديمير) زيلينسكي، قبلت الجهة الأوكرانية شخصين فقط، 1. بويتشوك ألكسندر فياتشيسلافوفيتش (مواليد 14 أكتوبر 1976)، 2. فيدورينكو فلاديمير فيكتوروفيتش (مواليد 16 فبراير 1982)".وأفاد ميدينسكي، بأن كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم في 14 أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية".وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20250806/ميدينسكي-كييف-ترفض-تسلم-ألف-جندي-أسير-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1103451906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/1d/1060607771_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_29c12b0902d9fecf36111cc91c911c3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ميدينسكي: كييف تقبل فقط أسيرين من القائمة المنشورة سابقا والتي تضم 1000 جندي

12:17 GMT 14.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قبلت خلال عملية التبادل جنديين أسيرين فقط من قائمة تضم 1000 جندي أسير كانت كييف قد رفضتهم سابقًا خلال عملية تبادل الأسرى.
وقال ميدينسكي في قناته على "تلغرام": "من بين 1000 ضابط أسير من وحدة العمليات الخاصة الأوكرانية... الذين تقدموا بطلب إلى (فلاديمير) زيلينسكي، قبلت الجهة الأوكرانية شخصين فقط، 1. بويتشوك ألكسندر فياتشيسلافوفيتش (مواليد 14 أكتوبر 1976)، 2. فيدورينكو فلاديمير فيكتوروفيتش (مواليد 16 فبراير 1982)".

وأضاف ميدينسكي بسخرية: "ربما يخشون أن يكون الأسرى قد تلقوا تعليما في الأسر الروسي".

فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
6 أغسطس, 17:31 GMT
وأفاد ميدينسكي، بأن كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم، اليوم الخميس في 14 أغسطس/آب، إعادة 84 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف وتسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية في المقابل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم في 14 أغسطس، إعادة 84 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وجرى في المقابل تسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية".
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
