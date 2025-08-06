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ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T17:31+0000
2025-08-06T17:31+0000
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وكتب ميدينسكي في قناته على "تلغرام": "كييف رفضت تسلم ألف عسكري أسير من القوات الأوكرانية، وبسبب هذا، كانت عملية التبادل الثانية صعبة للغاية، ولم تبدأ عملية التبادل الثالثة بعد".وفي وقت سابق، أفاد ميدينسكي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا أن روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب.وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النارالكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
https://sarabic.ae/20250717/ميدينسكي-روسيا-تسلم-أوكرانيا-1000-جثة-من-جنود-القوات-الأوكرانية-ضمن-اتفاقيات-إسطنبول--عاجل-1102751114.html
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ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
17:31 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 17:55 GMT 06.08.2025)
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب ميدينسكي في قناته على "تلغرام": "كييف رفضت تسلم ألف عسكري أسير من القوات الأوكرانية، وبسبب هذا، كانت عملية التبادل الثانية صعبة للغاية، ولم تبدأ عملية التبادل الثالثة بعد".
وفي وقت سابق، أفاد ميدينسكي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا أن روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب.
وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة الثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية: "استمرارا لتبادل أسرى الحرب، اتفقنا على أنه سيتم قريبا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب".
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو/حزيران، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراغان، وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.