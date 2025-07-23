https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-تم-تنفيذ-جميع-الاتفاقيات-الإنسانية-للجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عاجل-1102963206.html
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أنه تم تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات بين... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T18:56+0000
2025-07-23T18:56+0000
2025-07-23T19:15+0000
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وقال ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "روسيا أعادت إلى أوكرانيا أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين الذين سقطوا خلال القتال".وأكد أن روسيا اقترحت على كييف أن تدرس إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24-48 ساعة لجمع الجرحى وجثث المقاتلين.وتابع: "روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعمل عبر الإنترنت".وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".وأكد ان "روسيا عرضت على كييف تسليم 3 آلاف جثة أخرى من العسكريين الأوكرانيين القتلى".وأوضح ميدينسكي أن السبب وراء احتجاز المدنيين من مقاطعة كورسك في أوكرانيا غير واضح.
https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
18:56 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 19:15 GMT 23.07.2025)
يتبع
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أنه تم تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين.
وقال ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "روسيا أعادت إلى أوكرانيا أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين الذين سقطوا خلال القتال".
وأضاف: "روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب".
وأكد أن روسيا اقترحت على كييف أن تدرس إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24-48 ساعة لجمع الجرحى وجثث المقاتلين.
وتابع: "روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعمل عبر الإنترنت".
وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".
وأكد ان "روسيا عرضت على كييف تسليم 3 آلاف جثة أخرى من العسكريين الأوكرانيين القتلى".
وأوضح ميدينسكي أن السبب وراء احتجاز المدنيين من مقاطعة كورسك في أوكرانيا غير واضح.