ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بابل العراقية تراث إنساني
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11:33 GMT
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
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مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-تم-تنفيذ-جميع-الاتفاقيات-الإنسانية-للجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عاجل-1102963206.html
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أنه تم تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات بين... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T18:56+0000
2025-07-23T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "روسيا أعادت إلى أوكرانيا أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين الذين سقطوا خلال القتال".وأكد أن روسيا اقترحت على كييف أن تدرس إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24-48 ساعة لجمع الجرحى وجثث المقاتلين.وتابع: "روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعمل عبر الإنترنت".وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".وأكد ان "روسيا عرضت على كييف تسليم 3 آلاف جثة أخرى من العسكريين الأوكرانيين القتلى".وأوضح ميدينسكي أن السبب وراء احتجاز المدنيين من مقاطعة كورسك في أوكرانيا غير واضح.
https://sarabic.ae/20250723/بدء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إطار-صيغة-موسعة-بإسطنبول--عاجل-1102957893.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب

18:56 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 19:15 GMT 23.07.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات ومساعد الرئيس الروسي
فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات ومساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أنه تم تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين.
وقال ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات: "روسيا أعادت إلى أوكرانيا أكثر من 7 آلاف جثة من العسكريين الأوكرانيين الذين سقطوا خلال القتال".

وأضاف: "روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب".

وأكد أن روسيا اقترحت على كييف أن تدرس إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24-48 ساعة لجمع الجرحى وجثث المقاتلين.
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول
17:41 GMT
وتابع: "روسيا اقترحت على أوكرانيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعمل عبر الإنترنت".
وأضاف: "الجانب الأوكراني قرر النظر في اقتراح روسيا بشأن مجموعات العمل".
وأكد ان "روسيا عرضت على كييف تسليم 3 آلاف جثة أخرى من العسكريين الأوكرانيين القتلى".
وأوضح ميدينسكي أن السبب وراء احتجاز المدنيين من مقاطعة كورسك في أوكرانيا غير واضح.
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