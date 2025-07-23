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الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني
الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T09:45+0000
2025-07-23T10:17+0000
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وقال بيسكوف إن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول، حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، مضيفا: "يترأس الزميل ميدينسكي وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقي كما هو".ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية، وأردف قائلا: وذكر بيسكوف أن جميع الأعمال المتعلقة بتنسيق مسودات مذكرات التفاهم بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا تعدّ تحضيرًا لاجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي. مشيرا إلى أنه من غير المستحسن تحديد موعد محتمل للقاء دون الكثير من التحضيرات.وأشار بيسكوف إلى أن "الفساد موضوع ساخن في أوكرانيا". وقال إن جزءًا كبيرًا من الأموال الغربية التي تلقتها كييف قد سرق، وأن هناك فسادًا مستشريًا في أوكرانيا، وأوضح: "ببساطة واختصار، من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تلقتها أوكرانيا قد سرق. هناك فساد مستشرٍ في البلاد. أي أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين قد سرقت بشكل كبير في أوكرانيا. ويمكن قول هذا بدرجة عالية من اليقين".وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن اجتماع وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء، في قصر سيراغان في قلب إسطنبول الساعة 7:00 مساء بتوقيت موسكو.ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عقدتا في إسطنبول، في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوعالكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
https://sarabic.ae/20250723/ترقب-انعقاد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102925452.html
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https://sarabic.ae/20250722/الكرملين-لا-مؤشرات-لحدوث-اختراق-سياسي--في-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102904762.html
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الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني

09:45 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 23.07.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول
الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . POOL
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية.
وقال بيسكوف إن الوفد الروسي توجه إلى إسطنبول، حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، مضيفا: "يترأس الزميل ميدينسكي وفدنا، ولا تغييرات في تشكيلته، بقي كما هو".
ونوّه بيسكوف إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول ستركز على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم بشأن التسوية واستمرار التبادلات الثنائية، وأردف قائلا:
"ستركز المفاوضات بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بمشاريع مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية. كما سيتم الحديث عن استمرار عملية التبادلات الثنائية بالغة الأهمية. وإذا لزم الأمر، سيتم بالطبع طرح أي قضايا أخرى. وسيتخذ رؤساء الوفود قرارات بهذا الشأن".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأضاف بيسكوف: "بطبيعة الحال، لا أحد يتوقع طريقًا سهلًا كهذا. بطبيعة الحال، ستكون محادثات صعبة للغاية. المسودات متعارضة تمامًا".
وذكر بيسكوف أن جميع الأعمال المتعلقة بتنسيق مسودات مذكرات التفاهم بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا تعدّ تحضيرًا لاجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي. مشيرا إلى أنه من غير المستحسن تحديد موعد محتمل للقاء دون الكثير من التحضيرات.
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وأشار بيسكوف إلى أن "الفساد موضوع ساخن في أوكرانيا". وقال إن جزءًا كبيرًا من الأموال الغربية التي تلقتها كييف قد سرق، وأن هناك فسادًا مستشريًا في أوكرانيا، وأوضح: "ببساطة واختصار، من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تلقتها أوكرانيا قد سرق. هناك فساد مستشرٍ في البلاد. أي أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين قد سرقت بشكل كبير في أوكرانيا. ويمكن قول هذا بدرجة عالية من اليقين".
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ووصف بيسكوف الوضع المتعلق بقانون إلغاء المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد بأنه شأن داخلي لأوكرانيا.
وكان مصدر مطلع قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن اجتماع وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء، في قصر سيراغان في قلب إسطنبول الساعة 7:00 مساء بتوقيت موسكو.
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ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة، عقدتا في إسطنبول، في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.
فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
الكرملين: روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الآراء حول مسودتي مذكرتين بشأن التسوية
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