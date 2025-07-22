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فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T11:55+0000
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وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة التركية، بأن أنقرة تتوقع أن تسهم المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".
وأضاف فيدان أن "الهدف من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اتخاذ خطوات لبناء الثقة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة التركية، بأن أنقرة تتوقع أن تسهم المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.
وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أذكركم بتصريح السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) بأنه لن يكون هناك طرف خاسر في عملية السلام. ما الذي نعوّل عليه؟ وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة. أعتقد أن العالم أجمع ينتظر ذلك".
وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة،
عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.