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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250722/فيدان-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-تعقد-في-إسطنبول-هذا-الأسبوع-1102908241.html
فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T11:55+0000
2025-07-22T11:55+0000
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وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة التركية، بأن أنقرة تتوقع أن تسهم المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
https://sarabic.ae/20250721/الكرملين-لا-تغييرات-على-تشكيلة-مجموعة-التفاوض-الروسية-للمفاوضات-المقبلة---عاجل-1102867754.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

فيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع

11:55 GMT 22.07.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول
الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".

وأضاف فيدان أن "الهدف من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اتخاذ خطوات لبناء الثقة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض".

الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
أمس, 11:08 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة التركية، بأن أنقرة تتوقع أن تسهم المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.

وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أذكركم بتصريح السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) بأنه لن يكون هناك طرف خاسر في عملية السلام. ما الذي نعوّل عليه؟ وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة. أعتقد أن العالم أجمع ينتظر ذلك".

وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
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