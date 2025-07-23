https://sarabic.ae/20250723/مصدر-لـسبوتنيك-لا-تغييرات-على-تشكيلة-الوفد-الروسي-لجولة-المفاوضات-الجديدة-مع-أوكرانيا-1102928118.html

مصدر لـ"سبوتنيك": لا تغييرات على تشكيلة الوفد الروسي لجولة المفاوضات الجديدة مع أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": لا تغييرات على تشكيلة الوفد الروسي لجولة المفاوضات الجديدة مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن فريق التفاوض الروسي في المحادثات المزمع عقدها في إسطنبول، سيضم أربعة أعضاء رئيسيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء، وسيبقى تشكيل الوفد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T07:00+0000

2025-07-23T07:00+0000

2025-07-23T07:08+0000

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ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول، في حين أن الجانب الروسي لم يؤكد رسميا بعد موعد الاجتماع المحتمل.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بأنه لا تغييرات في تشكيل مجموعة التفاوض الروسية، التي ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا.يرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي ترأس أيضًا مجموعة التفاوض الروسية في إسطنبول عام 2022. ويضم الوفد معه نائب وزير الدفاع، الجنرال ألكسندر فومين، الذي شارك أيضًا في المفاوضات مع أوكرانيا عام 2022.كما تضم رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين. بالإضافة إلى ذلك، يشارك فريق خبراء روسي في المفاوضات.وكان قد قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إنه من المتوقع خلال الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبادل الآراء حول مشاريع المذكرات بشأن رؤية التسوية السلمية التي تبادلها الوفدان في وقت سابق، ومناقشة عدد من القضايا الإنسانية.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالرئاسة التركية: أنقرة تتوقع أن تسفر المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول عن نتائج بناءة

https://sarabic.ae/20250723/ترقب-انعقاد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102925452.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم