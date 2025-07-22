https://sarabic.ae/20250722/الرئاسة-التركية-أنقرة-تتوقع-أن-تسفر-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-عن-نتائج-بناءة-1102919172.html

الرئاسة التركية: أنقرة تتوقع أن تسفر المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول عن نتائج بناءة

الرئاسة التركية: أنقرة تتوقع أن تسفر المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول عن نتائج بناءة

سبوتنيك عربي

أفادت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تتوقع أن تكون نتائج المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول بناءة وأن يستمر الحوار بيان الطرفين. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T17:21+0000

2025-07-22T17:21+0000

2025-07-22T17:21+0000

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وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع في المقام الأول أن تكون (المفاوضات) بناءة وتهدف إلى مواصلة الحوار وحل الصراع الذي يؤثر على المنطقة بأكملها".وأوضح أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطلع على نتائج محادثات الجولة الثالثة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.بدوره، كشف مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالين، من المرجح بدرجة كبيرة أن يشاركا في المفاوضات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في إسطنبول.وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.مصدر يكشف لـ"سبوتينك" عن تركيبة وفد أنقرة المرتقب في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيافيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع

https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-موعد-إجراء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1102918514.html

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