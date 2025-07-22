https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-موعد-إجراء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1102918514.html
مصدر يكشف موعد إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
مصدر يكشف موعد إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الموعد والوقت... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-22T17:04+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، يوم الأربعاء في قصر سيراغان الساعة 19:00 مساء بتوقيت موسكو، إلا أن هذه المعلومات ليست نهائية بعد، إذ يجري تحديد الموعد والوقت".وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-لـسبوتينك-عن-تركيبة-وفد-أنقرة-المرتقب-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102916856.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
مصدر يكشف موعد إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الموعد والوقت لا يزالان قيد التحديد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، يوم الأربعاء في قصر سيراغان الساعة 19:00 مساء بتوقيت موسكو، إلا أن هذه المعلومات ليست نهائية بعد، إذ يجري تحديد الموعد والوقت".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".
بدوره، كشف مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالين، من المرجح بدرجة كبيرة أن يشاركا في المفاوضات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في إسطنبول.
وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة،
في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.