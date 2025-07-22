https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-موعد-إجراء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1102918514.html

مصدر يكشف موعد إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

مصدر يكشف موعد إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الموعد والوقت... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T17:04+0000

2025-07-22T17:04+0000

2025-07-22T17:04+0000

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، يوم الأربعاء في قصر سيراغان الساعة 19:00 مساء بتوقيت موسكو، إلا أن هذه المعلومات ليست نهائية بعد، إذ يجري تحديد الموعد والوقت".وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة

https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-لـسبوتينك-عن-تركيبة-وفد-أنقرة-المرتقب-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102916856.html

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