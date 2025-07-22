https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-لـسبوتينك-عن-تركيبة-وفد-أنقرة-المرتقب-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1102916856.html
مصدر يكشف لـ"سبوتينك" عن تركيبة وفد أنقرة المرتقب في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
مصدر يكشف لـ"سبوتينك" عن تركيبة وفد أنقرة المرتقب في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالين، من المرجح بدرجة كبيرة أن يشاركا في المفاوضات... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T15:14+0000
2025-07-22T15:14+0000
2025-07-22T15:14+0000
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وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يكون تشكيل الوفد التركي مماثلا للمفاوضات السابقة، بمشاركة وزير الخارجية، ورئيس المخابرات، وممثل رفيع المستوى من الجهات العسكرية".وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
https://sarabic.ae/20250722/فيدان-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-تعقد-في-إسطنبول-هذا-الأسبوع-1102908241.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مصدر يكشف لـ"سبوتينك" عن تركيبة وفد أنقرة المرتقب في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
كشف مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالين، من المرجح بدرجة كبيرة أن يشاركا في المفاوضات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في إسطنبول.
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يكون تشكيل الوفد التركي مماثلا للمفاوضات السابقة، بمشاركة وزير الخارجية، ورئيس المخابرات، وممثل رفيع المستوى من الجهات العسكرية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "ستشهد إسطنبول حركة دبلوماسية مكثفة هذا الأسبوع، وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا هذا الأسبوع، هدفنا هو تسهيل الحوار بين الطرفين".
وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة،
في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.