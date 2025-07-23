https://sarabic.ae/20250723/احتجاجات-في-أوكرانيا-بعد-حل-زيلينسكي-هيئات-معنية-بمكافحة-الفساد-فيديو-1102927343.html

احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديو

احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديو

سبوتنيك عربي

اندلعت تظاهرات حاشدة في كييف، ولفوف، ودنيبروبتروفسك، وأوديسا، عقب توقيع فلاديمير زيلينسكي قانوناً يُلغي فعليًا هيئتين رئيسيتين لمكافحة الفساد في البلاد: المكتب... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T06:45+0000

2025-07-23T06:45+0000

2025-07-23T06:45+0000

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وأمس الثلاثاء، أيد البرلمان الأوكراني مشروع إلغاء استقلال وكالتين لمكافحة الفساد: المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد (ساب). وفي وقت لاحق، وقع فلاديمير زيلينسكي القانون ذا الصلة". اعتبر عدد من البرلمانيين الأوكرانيين مشروع القانون بمثابة القضاء على هياكل مكافحة الفساد في البلاد. وبحلول المساء، ذكرت وسائل الإعلام أن الاحتجاجات قد بدأت في كييف ولفوف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ومدن أخرى.وردد المتظاهرون في كييف شعارات مناهضة للحكومة من بينها "عار! عار!" و"زيلينسكي شيطان"، معربين عن غضبهم من ما وصفوهم بـ"الطغمة الفاسدة".وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات بأن مليارات الدولارات من المساعدات الغربية تم تحويلها لمصالح خاصة تحت غطاء "الديمقراطية".وأشار مراقبون إلى أن خطوة زيلينسكي الأخيرة تهدف إلى "إزاحة مؤسسات مكافحة الفساد من الطريق".ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقييد كييف لصلاحيات هيئات مكافحة الفساد يهدد بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، وتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما.وكتبت مجلة "الإيكونوميست" نقلا عن مصادر أن توقيع فلاديمير زيلينسكي المتسرع لقانون تقييد سلطات مكافحة الفساد قد يرجع إلى حقيقة أن التحقيقات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) قد اقتربت من أعضاء دائرته الداخلية.ذكرت مجلة "الإيكونوميست" نقلا عن مصادر أن قانون القيود المفروضة على سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا صدم الكثيرين في فريق فلاديمير زيلينسكي.ووفقًا لبيانات موقع البرلمان الأوكراني، وقّع فلاديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، قانونًا بشأن القيود المفروضة على هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.وقال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، على قناته على موقع "يوتيوب"، إن القضاء على المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد (سابو) قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا.مسؤول في الدوما الروسي: استئناف إمدادات الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراءنظام كييف يمتنع عن دفع التعويضات لذوي قتلاه العسكريين

https://sarabic.ae/20250722/مع-نفاد-القوى-البشرية-كييف-تلجأ-لتجنيد-المجرمين-والنساء-لتغطية-خسائرها-في-الميدان-1102909783.html

https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-المجري-بودابست-لن-ترضخ-لتهديدات-زيلينسكي-1102911620.html

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