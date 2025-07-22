https://sarabic.ae/20250722/مع-نفاد-القوى-البشرية-كييف-تلجأ-لتجنيد-المجرمين-والنساء-لتغطية-خسائرها-في-الميدان-1102909783.html
مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
سبوتنيك عربي
أفادت مصلحة السجون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تجنيد نحو 9.5 ألف سجين، من بينهم 100 امرأة، وهم يقاتلون حاليا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T12:24+0000
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روسيا
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وجاء في بيان منشور على صفحة مصلحة السجون الأوكرانية: "يؤدي نحو 9.5 ألف سجين مهام في الجبهة، وخاصةً في الخطوط الأمامية. لكن ليس جميعهم رجالًا. تخدم 100 امرأة حُكم عليهن، في القوات المسلحة الأوكرانية. وعادةً ما يتم تجنيدهن في وحدات الاتصالات واللوجستيات والدعم الطبي".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن نحو 70 حكما جديدا صدر في أوكرانيا بحق سجناء انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لا سيما بتهمة ترك الوحدة العسكرية دون تصريح، والعصيان.ومطلع أيار/مايو، أفاد نائب وزير العدل الأوكراني يفغيني بيكالوف بأن أكثر من 8.3 ألف سجين قد انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وحسب قوله، يوجد في أوكرانيا نحو 37 ألف سجين.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيد
https://sarabic.ae/20250605/رفضا-للتجنيد-أوكرانيون-غاضبون-يحتجون-داخل-مركز-عسكري-في-كييف-فيديو-1101332855.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
أفادت مصلحة السجون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تجنيد نحو 9.5 ألف سجين، من بينهم 100 امرأة، وهم يقاتلون حاليا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان منشور على صفحة مصلحة السجون الأوكرانية: "يؤدي نحو 9.5 ألف سجين مهام في الجبهة، وخاصةً في الخطوط الأمامية. لكن ليس جميعهم رجالًا. تخدم 100 امرأة حُكم عليهن، في القوات المسلحة الأوكرانية. وعادةً ما يتم تجنيدهن في وحدات الاتصالات واللوجستيات والدعم الطبي".
الجدير بالذكر أن زيلينسكي كان قد وقع، في أيار/مايو 2024، مشروع قانون بشأن تجنيد المجرمين الذين يقضون عقوبات في السجون.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن نحو 70 حكما جديدا صدر في أوكرانيا بحق سجناء انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لا سيما بتهمة ترك الوحدة العسكرية دون تصريح، والعصيان.
ومطلع أيار/مايو، أفاد نائب وزير العدل الأوكراني يفغيني بيكالوف بأن أكثر من 8.3 ألف سجين قد انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وحسب قوله، يوجد في أوكرانيا نحو 37 ألف سجين.
وتعاني كييف من نقص كبير في القوى البشرية، حيث يتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالتعبئة القسرية على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، والتي تظهر ممثلي اللجان العسكرية الأوكرانية، وغالبا ما يتم ضرب الرجال واستخدام القوة ضدهم، واقتيادهم في حافلات صغيرة.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.