https://sarabic.ae/20250722/مع-نفاد-القوى-البشرية-كييف-تلجأ-لتجنيد-المجرمين-والنساء-لتغطية-خسائرها-في-الميدان-1102909783.html

مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان

مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان

سبوتنيك عربي

أفادت مصلحة السجون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تجنيد نحو 9.5 ألف سجين، من بينهم 100 امرأة، وهم يقاتلون حاليا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T12:24+0000

2025-07-22T12:24+0000

2025-07-22T12:24+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان منشور على صفحة مصلحة السجون الأوكرانية: "يؤدي نحو 9.5 ألف سجين مهام في الجبهة، وخاصةً في الخطوط الأمامية. لكن ليس جميعهم رجالًا. تخدم 100 امرأة حُكم عليهن، في القوات المسلحة الأوكرانية. وعادةً ما يتم تجنيدهن في وحدات الاتصالات واللوجستيات والدعم الطبي".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن نحو 70 حكما جديدا صدر في أوكرانيا بحق سجناء انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لا سيما بتهمة ترك الوحدة العسكرية دون تصريح، والعصيان.ومطلع أيار/مايو، أفاد نائب وزير العدل الأوكراني يفغيني بيكالوف بأن أكثر من 8.3 ألف سجين قد انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وحسب قوله، يوجد في أوكرانيا نحو 37 ألف سجين.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسوم التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيد

https://sarabic.ae/20250605/رفضا-للتجنيد-أوكرانيون-غاضبون-يحتجون-داخل-مركز-عسكري-في-كييف-فيديو-1101332855.html

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